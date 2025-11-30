Home News Star-News

Elyas M’Bareks Ehefrau Jessica im Porträt - ihr Liebesnest in Brooklyn

Glamour-Auftritt

30.11.2025, 19.58 Uhr
von Hellmut Blumenthal
Elyas M'Barek und seine Ehefrau Jessica zeigen sich auf der Premiere von "Babo: Die Haftbefehl-Story" in Berlin. Der Schauspieler lebt seit 2023 in New York und ist demnächst in der Serie "Smillas Gespür für Schnee' zu sehen.
Jessica und Elyas M'Barek
Innig auf dem roten Teppich: So zeigte Elyas M'Barek mit seiner Frau Jessica am 24. Oktober in Berlin. Anlass war die Premiere seines Regie-Debüts: der Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story".  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

"Happy Premiere Day BABO!", schrieb Jessica M'Barek auf ihrem Instagram-Kanal. Anlass war die Premiere von "Babo: Die Haftbefehl-Story" Ende Oktober in Berlin. Ihr Mann, Schauspieler Elyas M'Barek, war als Produzent mit verantwortlich für den Erfolg der Netflix-Doku.

Zu diesem Anlass zeigte sich das Paar mal wieder auf dem roten Teppich. Zu sehen auf Instagram ist ein Close-up der beiden, wie sie strahlend in die Kamera blicken. Dazu können Jessicas knapp 46.000 Follower ein kurzes Video sehen, bei dem sich das Paar den Medien präsentiert. Innig, harmonisch – wie frisch verliebt. Dabei sind Jessica und Elyas seit September 2022 verheiratet und offiziell seit 2021 zusammen. Doch wer ist eigentlich Jessica M'Barek?

In diesen Filmen war Elyas M’Bareks Ehefrau Jessica Riso bereits zu sehen

Jessica Riso kam 1988 in den USA zur Welt und verbrachte ihre Kindheit mit ihrem Bruder Joey in Kalifornien. Nach der Schule ging sie nach New York und wurde dort von der Agentur "Wilhelmina Models" unter Vertrag genommen. Jessica hatte anschließend einige Kurzauftritte in Serien wie "Blue Bloods" (2010) und "Dietland" (2018) sowie im Film "Gender Bender" von 2016. Daneben war und ist sie als Model tätig. So ist sie auch im Portfolio der Agentur "Munich Models".

Auch in Deutschland war die brünette Darstellerin schon mal auf dem Bildschirm zu sehen: 2017 lief ein Werbespot für den Schokoriegel "Kinder Bueno". In diesem bewegt sie sich im Zirkus-Ambiente als Dompteurin und Hochseil-Akrobatin, ehe sie sich für eine Snackpause lässig auf ein Sofa fallen lässt.

Offensichtlich findet Elyas seine Jessica ebenfalls zum Anbeißen. Der Darsteller verriet indes vor zwei Jahren in "Gala TV", dass Schönheit für ihn keinesfalls alles sei. "Es kommt auf die Persönlichkeit an. Äußerlichkeiten ändern sich schnell. Schönheit kommt, so platt es sich anhören mag, von innen."

Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
Johannes B. Kerner erinnert sich an einen besonderen Anruf von Michael Schumacher im Jahr 2004. Der Formel 1-Star spendete 10 Millionen Dollar für die Tsunami-Hilfe und zeigte damit sein großes Herz.
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Ihre Hochzeit feierten Jessica und Elyas im September 2022 auf Ibiza. 2023 haben sie ihren Lebensmittelpunkt nach New York verlegt und sich im Stadtteil Brooklyn ein Liebesnest eingerichtet.

„Smillas Gespür für Schnee“ mit Elyas M’Barek startet ab 1. Dezember 

Leinwandstar M'Barek, der einst mit der Sitcom "Türkisch für Anfänger" seinen Durchbruch feierte, ist jetzt einmal mehr in einer Serie zu sehen: In "Smillas Gespür für Schnee" (ab Montag, 1. Dezember bei MagentaTV), das in einem winterlich-tristen Dänemark des Jahres 2040 angesiedelt ist, spielt er den Nachbarn der Titelfigur Smilla (Filippa Coster-Waldau), die nicht an den Unfalltod eines kleinen Inuitjungen glauben will und beginnt, auf eigene Faust nachzuforschen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
