"Smillas Gespür für Schnee" neu erzählt: Dänemark als Überwachungsstaat

Elyas M'Barek in der Hauptrolle

"Smillas Gespür für Schnee" neu erzählt: Dänemark als Überwachungsstaat

28.11.2025, 20.58 Uhr
von Julian Weinberger
Die Serie "Smillas Gespür für Schnee" verlegt den Roman von Peter Høeg ins dystopische Dänemark 2040. Elyas M'Barek und Filippa Coster-Waldau spielen die Hauptrollen in dieser spannenden Neuauflage, die am 1. Dezember bei MagentaTV startet.
"Smillas Gespür für Schnee"
Im Dänemark von 2040 lebt Smilla (Filippa Coster-Waldau) in einem Orwell'schen Überwachungsstaat.  Fotoquelle: MagentaTV / Lukas Salna
"Smillas Gespür für Schnee"
Smilla (Filippa Coster-Waldau) verspürt eine besondere Verbindung zum Inuitjungen Isaiah (Silver Wolfe).  Fotoquelle: MagentaTV
"Smillas Gespür für Schnee"
In der Rolle des geheimnisvollen Nachbarn Rahid ist bei "Smillas Gespür für Schnee" auch Elyas M'Barek mit von der Partie.  Fotoquelle: MagentaTV / Andrej Vasilenko
"Smillas Gespür für Schnee"
Eine Expedition in der Antarktis ging einst furchtbar schief.  Fotoquelle: MagentaTV / Andrej Vasilenko
"Smillas Gespür für Schnee"
Mit ihren Nachforschungen begibt sich Smilla (Filippa Coster-Waldau) in Gefahr.  Fotoquelle: MagentaTV / Armands Virbulis

Ob das Leben im Kopenhagen des Jahres 2040 Spaß machen wird, wer weiß?! George Orwell wäre vermutlich stolz auf einen technokratischen Überwachungsstaat, wie ihn BAFTA-Preisträgerin Amma Asante in der Serien-Neuauflage von "Smillas Gespür für Schnee" (ab 1. Dezember, MagentaTV) entwirft.

Während die Menschen unter den Folgen einer akuten Energiekrise leiden, soll eine staatlich verordnete Bodycam-Tragepflicht die Bürger unter Kontrolle halten. "Zum Schutz der Gemeinschaft", wie es unheilvoll mittels Lautsprecheranlagen durch die vereisten Straßen dröhnt.

Smilla in Gefahr: Je näher sie der Wahrheit kommt, desto eisiger wird es

Inmitten dieser unwirtlichen Umgebung knüpft die sechsteilige Thrillerserie nahtlos an die Romanvorlage von Peter Høeg an. Der kleine Inuitjunge Isaiah (Silver Wolfe) stürzt von einem Hochhausdach in den Tod. Während die Polizei an einen tragischen Unfall beim Spielen glaubt, ist sich die zurückgezogen lebende Wissenschaftlerin Smilla (Filippa Coster-Waldau) sicher: Isaiah hätte sich schon alleine wegen seiner Höhenangst niemals auf das Dach gewagt.

Deshalb beginnt Smilla, auf eigene Faust nachzuforschen. Mit ihrem Nachbarn Rahid (Elyas M'Barek) enthüllt sie eine verhängnisvoll schief gelaufene Grönland-Expedition, bei der einst Isaiahs Vater ums Leben kam. Derlei Recherchen kann das damals auftraggebende Unternehmen Prospectus gar nicht gebrauchen ...



Laura Wontorra spricht bei „Europa grillt den Henssler“ erstmals über ihr Liebesleben
Bei "Europa grillt den Henssler" überrascht Laura Wontorra mit einem Einblick in ihr Privatleben. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus gibt sie eine geheimnisvolle Antwort, die Raum für Spekulationen lässt.
Moderatorin wieder vergeben?
Laura Wontorra

„Smilla“ startet überraschend bei MagentaTV statt bei Netflix

Mit dystopischen Szenarien kennt sich Regisseurin Amma Asante aus: In der Vergangenheit inszenierte sie unter anderem einzelne Episoden der preisgekrönten Serie "The Handmaid's Tale". Nun verpasst sie Peter Høeg Stoff "Smillas Gespür für Schnee" eine Frischzellenkur. Im winterlich-tristen Dänemark präsentiert sie ihren deprimierenden Entwurf einer nicht allzu fernen, aber alles andere als erquicklichen Zukunft. Strom in den Wohnungen fließt nur nach vorheriger Handy-Anmeldung, Wahlberechtigungen gibt es nur gegen Loyalitätsscreenings und wird die Bodycam-Tragepflicht missachtet, droht die Ausstattung mit einer Halsfesselkamera.

Der düstere Rahmen für die Mystery-Handlung ist gekonnt gesetzt. Der Serienplot an sich kommt jedoch nur schleppend in Schwung. Dazu fehlt es den Figuren an spannenden Ecken und Kanten. Ob die neue Serie den Erfolg von Bernd Eichingers gleichnamigem Kinohit von 1997 (1,7 Millionen Kinobesucher in Deutschland) bestätigen kann, darf also bezweifelt werden. Ähnliches Misstrauen hegte wohl auch Netflix, wo "Smillas Gespür für Schnee" eigentlich hätte starten sollen. Weil der Streamer sich jedoch überraschend zurückzog, sprang MagentaTV als Verwertungsplattform ein.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

