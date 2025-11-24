Home News TV-News

"Katharina Tempel – Was wir begehren": Kritik zum Krimi im ZDF mit Franziska Hartmann

"Katharina Tempel – Was wir begehren"

Wenn die Kommissarin gegen ihren Ehemann ermittelt

24.11.2025, 06.25 Uhr
von Maximilian Haase
Im neuen ZDF-Krimi "Katharina Tempel – Was wir begehren" steht die Kommissarin vor einer persönlichen und beruflichen Zerreißprobe: Sie muss nicht nur eine Vergewaltigungsserie aufklären, sondern auch gegen ihren eigenen Mann ermitteln.
Katharina Tempel - Was wir begehren
Herausfordernder kann Polizeiarbeit kaum sein: Katharina Tempel (Franziska Hartmann) ermittelt gegen ihren eigenen Mann Volker (Florian Stetter).  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Katharina Tempel - Was wir begehren
in ihrem dritten Fall untersuchen Katharina Tempel (Franziska Hartmann) und ihr Chef Georg König (Stephan Szàsz) einen angeblichen Suizid.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Katharina Tempel - Was wir begehren
Franziska Hartmann verkörpert wieder überaus glaubwürdig die auch privat herausgeforderte Ermittlerin Katharina Tempel.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Katharina Tempel - Was wir begehren
Kommissarin Katharina Tempel (Franziska Hartmann) hat es nicht leicht - weder mit ihrem Boss Georg König (Stephan Szàsz, zweiter von links), noch mit ihrem Ehemann Volker (Florian Stetter).  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Katharina Tempel - Was wir begehren
Nach dem Tod ihrer Schwester sucht Therapeutin Marita Rubesch (Jessica McIntyre) Trost bei ihrem Mann Hannes (Golo Euler).  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly

Vor fünf Jahren erschien Katharina Tempel erstmals auf der deutschen TV-Bildfläche, damals noch in der ZDF-Reihe "Helen Dorn". 2022 avancierte die von Franziska Hartmann gespielte Kommissarin dann zur Heldin ihres eigenen Primetime-Krimis, der die Zuschauer mit spannenden Fällen, vor allem aber mit den privaten Abgründen der Ermittlerin konfrontierte. Und diese Abgründe übertrafen die üblichen Klischees Trinksucht und Traurigkeit: Schließlich rutschte ihrem Ehemann bisweilen die Hand aus, was die sonst so taffe Kommissarin – und das Publikum – erstarren ließ. Im nunmehr dritten Fall, der nach der Premiere im Frühjahr bei ARTE nun auch im Zweiten gezeigt wird, folgt trotz Paartherapie der nächste Schock: Die Hamburgerin muss in "Katharina Tempel – Was wir begehren" gegen ihren eigenen Gatten ermitteln – und nebenher eine Vergewaltigungsserie aufklären.

ZDF
Katharina Tempel – Was wir begehren
Kriminalfilm • 24.11.2025 • 20:15 Uhr

Die Welt ist klein in dem überaus mitreißenden Krimi: Katharina Tempel und ihr Chef Georg König (Stephan Szász) untersuchen einen vermeintlichen Suizid. Das Opfer, mit aufgeschnittenen Pulsadern aufgefunden, ist die jüngere Schwester der Paartherapeutin Marita Rubesch (Jessica McIntyre), bei der die Kommissarin und ihr Mann dessen Kontrollverlust besprechen. Während die Therapeutin mit ihrem Gatten (Golo Euler) trauert, führt die Spur zu einem Haus, in dem die traumatisierte Miriam Fehrmann (Julischka Eichel) gefunden wird. Kurz zuvor wurde sie von einem Maskierten vergewaltigt. War der Täter ihr gewalttätiger Freund, von dem sie sich gerade getrennt hatte? Die Kommissarin fühlt den Schmerz, auch wenn sie ihre eigene Lage oft abwiegelt ("Kleine Krise").

Ermittlungen auf eigene Faust

Die Ermittlungen deuten auf eine Vergewaltigungsserie hin, die mit der Toten zusammenhängt. Miriam Fehrmanns Ex ("Scheiße ist die Welt!") wird zum Hauptverdächtigen, erhält aber ein Alibi – ausgerechnet von Volker Tempel (herausragend doppelgesichtig: Florian Stetter), mit dem er in einer Selbsthilfegruppe zur Aggressionsbewältigung war. Von nun an nimmt der Film nach einem Drehbuch von Elke Rössler richtig Fahrt auf. Nichts scheint sicher, alles ist zu hinterfragen. Und Katharina Tempel? Die ermittelt trotz Befangenheit natürlich – wir befinden uns ja in einer Krimireihe mit Thrilleranspruch – auf eigene Faust. Und zwar gegen ihren Ehemann.

Sie zeigt dem Opfer ein Foto ihres Mannes, sammelt heimlich DNA-Spuren von dessen Zahnbürste. Je mehr sie ihn konfrontiert, desto tiefer verstrickt er sich in Widersprüche. Erschüttert schaut man dieser brillant in Szene gesetzen Beziehungs-Tortour zu. Die misstrauischen Blicke. Der Zweifel. Die Verlegenheit. Die Lügen, das Ungesagte. Dazu das laufende Beschwichtigen ("Nicht so ein Riesending"). Man versteht nicht, warum diese so starke Frau noch immer in einem Bett mit diesem Mann schläft. Doch anstelle eines mangelhaften Drehbuchs muss man dafür wohl die realen Verhältnisse bemühen: Frauen, die geschlagen und gedemütigt werden, brauchen oft lange, um den überfälligen Schritt der Trennung zu gehen.

Eine zerrissene Kommissarin

Wie schon in den ersten Filmen brilliert Franziska Hartmann als zerrissene Kommissarin, die zwischen Pflichtgefühl, Selbstschutz und Gerechtigkeit navigieren muss. Die schmerzhafte Ambivalenz, die sie dabei zeigt, lässt den Zuschauer bisweilen fassungslos mitfiebern. "Er tickt manchmal aus. Er hat Mühe, sich zu beherrschen", sagt sie an einer Stelle über ihre toxische Beziehung.

Gefragt, warum sie ihn nicht anzeigt, antwortet die Ermittlerin unter Tränen: "Weil ich dann zugeben müsste, dass ich mich all die Jahre in ihm geirrt habe." Die ebenfalls gebeutelte Therapeutin bringt es auf den Punkt: "Wir neigen dazu, unbequeme Wahrheiten auszublenden." – Eine bittere Erkenntnis, die hier herausragend in einen 90-Minüter übertragen wurde.

Dass das so gut funktioniert, ist in erster Linie den grandios gespielten Frauenfiguren zu verdanken, die wahrhaftige Empathie hervorrufen. Keine Selbstverständlichkeit für einen deutschen Krimi. Regisseur Jens Wischnewski, der bereits in der Grimmepreis-prämierten Miniserie "Neuland" (2022) mit Hartmann arbeitete, verleiht der ARTE/ZDF-Koproduktion eine beklemmende Intensität zwischen emotionalen Untiefen, brutalem Realismus und überraschenden Wendungen.

"Katharina Tempel – Was wir begehren" ist ein Krimi, der wahrlich unter die Haut geht. Weil er nicht nur einen komplexen Fall beleuchtet, sondern auch die Abgründe und Coping-Mechanismen einer Frau, die erkennen muss, dass ein geliebter Mensch ein ganz anderer zu sein scheint. Sofern sie dieses Thema und die persönlichen Verstrickungen ihrer Hauptfigur nicht überstrapaziert, dürfte sich die Reihe auch zukünftig von der Krimi-Masse abheben.

Katharina Tempel – Was wir begehren – Mo. 24.11. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

