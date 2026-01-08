Home News TV-News

Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern

„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“

Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern

08.01.2026, 11.50 Uhr
von Ingo Gatzer
In der Neujahrsfolge entfacht eine Romanze zwischen Kapitän Max Parger und der Ärztin Sophia Berg. Valentina Pahde begeistert in ihrer Rolle und könnte das Traumschiff langfristig bereichern.
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
Valentina Pahde war zuletzt im "Traumschiff" zu sehen.  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling

Liebesgeschichten sind bekanntlich immer mit an Bord, wenn „Das Traumschiff“ im ZDF in See sticht. In der Neujahrsfolge „Afrika: Madikwe“ beschränkte sich das nicht nur auf die Passagiere. Amor schien auch für Kapitän Max Parger – gespielt von Florian Silbereisen – ein Herz zu haben. Doch wer war eigentlich sein Love-Interest und hat die Figur auf dem Liebesdampfer Zukunft? Wenn es nach Florian Silbereisens Schauspielpartnerin geht, dann ja.

Die Liebesgeschichte zwischen Kapitän Max Parger und Doktor Sophia Berg

Eigentlich reist die von Valentina Pahde verkörperte Ärztin Sophia Berg auf dem Traumschiff nach Afrika, um dort im Auftrag der Organisation „Ärzte für Madikwe“ in einem Krankenhaus zu arbeiten. Doch ihr Entschluss gerät ins Wanken, als sie den schmucken Parger näher kennenlernt. Und auch der ist von der attraktiven Blondine angetan.

Nach einem gemeinsamen Flugabenteuer in einer Propellermaschine kommt es zum Kuss und zu einer angedeuteten Bettszene. Frau Doktor ist sichtlich vom Kapitän hingerissen und gesteht ihm: „In diesem Moment will ich einfach nur mit dir gehen.“ Aber schließlich nehmen beide mit einem langen Kuss doch voneinander Abschied.

So erlebte Valentina Pahde die „Traumschiff“-Dreharbeiten

Eine neue Rolle ist für Schauspieler immer eine Herausforderung. Das gilt erst recht, wenn eine Liebesszene im Drehbuch steht. Valentina Pahde konnte sich dennoch direkt für die Figur der Sophia Berg begeistern: „Diese Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen.“



Die aus der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannte Schauspielerin gerät immer noch ins Schwärmen, wenn sie rückblickend an die „Traumschiff“-Dreharbeiten denkt: „emotional, aufregend und einfach wunderschön.“ Voller Lob ist sie dabei vor allem für einen Mitstreiter: „Florian ist einfach ein toller Kollege, der aber auch sehr professionell ist.“ Beste Voraussetzungen also für ein längeres Gastspiel auf Deutschlands beliebtestem TV-Dampfer?

Darum könnte das „Traumschiff“ für die Schauspielerin keine einmalige Erfahrung bleiben

Der Abschied von Max Parger und Sophia Berg in der Neujahrsfolge muss nicht von Dauer sein – zumindest, wenn es nach Valentina Pahde geht. Die 31-Jährige erklärte nämlich in einem Interview, sie könne es sich „natürlich vorstellen, noch mal Dr. Sophia Berg zu spielen“. Ihre Ideen klingen dabei aber nicht nur nach einem kurzen Wiedersehen – wie es bei Kapitän Pargers nächstem Abstecher nach Afrika möglich wäre. Vielmehr würde sie ihre Figur „als Schiffsärztin oder assistierende Ärztin sehen, um einfach schöne Geschichten rund ums Traumschiff zu kreieren“.

"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Anja Kruse, bekannt aus "Das Traumschiff" und "Die Schwarzwaldklinik", äußert sich kritisch über die Entwicklungen im deutschen Fernsehen. Sie bemängelt den Jugendwahn und die Besetzung von Schauspielrollen mit Influencern.
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.

Potenzial für Dreiecks- und Verwechslungsgeschichten

Ob diese Aussage Collien Fernandes gefällt, die seit 2021 in der Serie die Schiffsärztin Doktor Jessica Delgado verkörpert? Die quetscht in der Folge ihren Kapitän geschickt aus, sodass dieser gesteht, eine „besondere Nacht“ mit Sophia verbracht zu haben. Gäbe es ein Wiedersehen mit Doktor Sophia Berg, hätten die Drehbuchschreiber nicht nur reichlich Möglichkeiten für Dreiecks-, sondern auch für Verwechslungsgeschichten.

Letzteres wäre der Fall, wenn auch noch Valentinas Zwillingsschwester, die Schauspielerin und Sängerin Cheyenne Pahde, mit an Bord kommt. Die Geschwister hatten bereits im zarten Alter von drei Jahren zusammen in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ gespielt. Wie die Planungen der „Traumschiff“-Verantwortlichen – die für die Art und Weise, wie die Folge das heikle Thema „Suizid“ behandelte, übrigens einige Kritik einstecken mussten – aussehen, ist nicht bekannt.

Das Traumschiff

