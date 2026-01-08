Home News TV-News

"Boglands – Die Tote im Moor": Kritik zum ARTE-Krimi mit Dónall Ó Héalai

"Boglands – Die Tote im Moor"

Mord in trister Umgebung – In Irland scheint nicht immer die Sonne

08.01.2026, 06.45 Uhr
von Wilfried Geldner
"Boglands – Die Tote im Moor" bringt das irische Hochmoor als Kulisse für eine düstere Krimiserie auf den Bildschirm, in der ein Polizist den Mord an seiner eigenen Mutter aufklären muss.
Boglands - Die Tote im Moor
Polizist Conall (Dónall Ó Héalai), der Sohn der Toten, wird ausgeschlossen vom Fall. Doch die Journalistin Ciara-Kate (Hannah Brady) hilft bei der Aufarbeitung.   Fotoquelle: Chris Barr
Boglands - Die Tote im Moor
Die Podcast-Journalistin Ciara-Kate (Hannah Brady) sorgt für viel Unruhe bei den Ermittlungen und bringt sie dadurch voran.  Fotoquelle: Chris Barr
Boglands - Die Tote im Moor
Bei einem grausigen Leichenfund im irischen Moor handelt es sich um Sabine Uí Súilleabháin, die vor 15 Jahren verschwand. Kriminalbeamte aus der Hauptstadt entreißen dem Ortspolizisten Conall Ó Súilleabháin (Dónall Ó Héalai) den Fall. Die Tote ist dessen Mutter.  Fotoquelle: Chris Barr

Eigentlich ist nicht viel los in Carricknanaul im hohen Norden Irlands – dort, wo diese irisch-britische Serie spielt und das Meer in hohen Wogen an die Küste schlägt. Der Himmel zeigt sich in tiefsten Grautönen. Ab und zu gibt es mal eine Schlägerei, einen Tanz zur Jukebox im örtlichen Pub oder eine auf der einsamen Landstraße im Übermut angezettelte Autoraserei. Der taffe örtliche Polizist mit dem schönen gälisch-irischen Namen Conall Ó Súilleabháin (Dónall Ó Héalai), hat alles im Griff. Er fühlt sich als Löwe und Alphatier – jedoch nur so lange, bis sich herausstellt, dass seine seit 15 Jahren vermisste Mutter das Opfer eines Mordes wurde und die nunmehr im Moor ("Boglands") aufgefundene Frauenleiche ist.

ARTE
Boglands – Die Tote im Moor
Krimiserie • 08.01.2026 • 21:40 Uhr

Der Look der irisch-britischen Krimiserie "Boglands – Die Tote im Moor" ist an grauer Tristesse kaum zu überbieten. Die Regie (Philip Doherty) setzt auf eine intensive Langsamkeit. Im ersten der sechs 50-Minuten-Teile (bei ARTE an zwei Abenden, Fortsetzung am Donnerstag, 15. Januar) dauert es eine ganze Weile, bis die bleiche Hand einer Leiche im Moor zum Vorschein kommt und sich die Handlung entwickeln kann. Wäre da nicht eine zugereiste Journalistin (Hannah Brady), die unter ihrer gelben Pudelmütze für viel geschäftige Neugier sorgt, man könnte weiter gelassen einfach die herbe Landschaft bewundern. So nimmt aber ein nicht ganz ernst zu nehmendes Krimi-Puzzle seinen Lauf, in das viele verwickelt werden. Vom Ex-Fußballtrainer bis zum honorigen Bürger, der unter Missbrauchsverdacht gerät, reichen die Verdächtigen. Und selbst Conall, der Polizist und nun Ermittler auf eigene Faust, wird da nicht ausgespart.

Auf der Insel wurde die irische Serie mit der Polizeiserie "Fargo" der Coen-Brüder verglichen, aber dazu fehlt es an hintergründiger Spannung und durchschlagendem Humor. Die Darsteller sind allerdings durchwegs sehenswert, die fleißig mitwirkende Landschaft sowieso. – Wer Story-Klischees einigermaßen gut schlucken kann, wird beim gefühlig wimmernden Dudelsack-Score gut bedient.

Boglands – Die Tote im Moor – Do. 08.01. – ARTE: 21.40 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

