"Achtung Abzocke aktuell": Die Reihe mit Peter Giesel auf Kabel Eins

"Achtung Abzocke aktuell"

Ein Fernsehsender, dein Freund und Helfer

08.01.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Peter Giesel, der Verbraucherschutzexperte von Kabel Eins, gibt nützliche Tipps zur Senkung von Energieausgaben und warnt vor betrügerischen Geschäftemachern in der neuen Staffel von "Achtung Abzocke".
Achtung Abzocke aktuell
Peter Giesel ist ein Mann, der sich für die Interessen des TV-Publikums stark macht: Er hilft dabei, sich vor betrügerischen Geschäftemachern zu schützen.  Fotoquelle: Kabel Eins / Robin Ahne
Achtung Abzocke aktuell
Peter Giesel führt durch die neuen Folgen der Verbraucherschutzreihe.  Fotoquelle: Kabel Eins / Robin Ahne
Achtung Abzocke aktuell
Peter Giesel kennt die Tricks der Branche und entlarvt "Falsche Fuffziger".  Fotoquelle: Kabel Eins / Robin Ahne
Achtung Abzocke aktuell
Peter Giesel ist eines der sympathischsten Sendergesichter der ProSiebenSAT.1-Gruppe.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Joshua Sammer

Wer seine monatlichen Strom- und Heizkostenabrechnungen oder die Ausgaben für Benzin und Diesel durchsieht, bekommt schnell schlechte Laune. Die Preise steigen, der Stress für Haushaltsführende wird auch nicht kleiner. Das ist die Ausgangslage für die Kabel-Eins-Ratgeberreihe "Achtung Abzocke aktuell", die ab sofort mit neuen Folgen in die neunte Staffel geht. Der Verbraucherschutzexperte Peter Giesel bietet den Konsumenten nützliche Tipps, wie sie ihre Ausgaben senken können.

Kabel Eins
Achtung Abzocke aktuell
Dokumentation • 08.01.2026 • 20:15 Uhr

Wenn Betrüger in die Falle tappen

Dabei warnt er auch wieder vor betrügerischen Geschäftemachern. Denn in Zeiten der viel beschworenen "Energiewende" boomt die Auftragslage für Energieberater, Handwerker und Heizungsinstallateure. Doch auch in dieser Zunft gibt es einige "falsche Fuffziger". Sie profitieren von der Unsicherheit vieler Hausbesitzer und Mieter, an deren hart erspartes Geld sie herankommen möchten. Giesel stellt solchen Abzockern und Betrügern auch gezielt Fallen – zu aufklärerischen Zwecken.

Achtung Abzocke aktuell – Do. 08.01. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

