"Achtung Abzocke aktuell": Die Reihe mit Peter Giesel auf Kabel Eins

Wer seine monatlichen Strom- und Heizkostenabrechnungen oder die Ausgaben für Benzin und Diesel durchsieht, bekommt schnell schlechte Laune. Die Preise steigen, der Stress für Haushaltsführende wird auch nicht kleiner. Das ist die Ausgangslage für die Kabel-Eins-Ratgeberreihe "Achtung Abzocke aktuell", die ab sofort mit neuen Folgen in die neunte Staffel geht. Der Verbraucherschutzexperte Peter Giesel bietet den Konsumenten nützliche Tipps, wie sie ihre Ausgaben senken können.

Achtung Abzocke aktuell Dokumentation • 08.01.2026 • 20:15 Uhr

Wenn Betrüger in die Falle tappen Dabei warnt er auch wieder vor betrügerischen Geschäftemachern. Denn in Zeiten der viel beschworenen "Energiewende" boomt die Auftragslage für Energieberater, Handwerker und Heizungsinstallateure. Doch auch in dieser Zunft gibt es einige "falsche Fuffziger". Sie profitieren von der Unsicherheit vieler Hausbesitzer und Mieter, an deren hart erspartes Geld sie herankommen möchten. Giesel stellt solchen Abzockern und Betrügern auch gezielt Fallen – zu aufklärerischen Zwecken.

