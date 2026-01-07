Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper

Das ZDF-"auslandsjournal" wird schon bald von zwei neuen Gesichtern präsentiert: Shakuntala Banerjee und Alica Jung treten die Nachfolge von Antje Pieper an, die das Format nach mehr als zehn Jahren verlässt. Der Wechsel wird bereits Mitte Januar vollzogen.

Am Mittwoch, 14. Januar 2026, wird erstmals Shakuntala Banerjee auf Sendung gehen. Alica Jung ist schließlich zum ersten Mal am Mittwoch, 21. Januar 2026, als Gesicht des Magazins der Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten im Einsatz. Die beiden Frauen verkörpern "mit einem ebenso kenntnisreichen wie empathischen Blick auf das weltweite Geschehen den journalistischen Anspruch und die Orientierung, für die das 'auslandsjournal' steht", sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten in einer Pressemitteilung.

Beide Neuzugänge verfügen über Erfahrung auf dem Gebiet der Auslandsreportage. Banerjee leitet seit November 2024 die ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Außerdem ist sie aus Wahlsendungen und "ZDF spezial"-Ausgaben bekannt. Jung ist seit vier Jahren Moderatorin von "ZDFheute live" sowie Reporterin in der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles. Das "auslandsjournal" ging 1973 zum ersten Mal auf Sendung. Antje Pieper wird in Zukunft als Leiterin des ZDF-Auslandsstudios in Rom tätig sein.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!