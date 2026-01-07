Home News TV-News

Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper

Moderatorenwechsel

Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper

07.01.2026, 14.51 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Das ZDF-"auslandsjournal" erhält mit Shakuntala Banerjee und Alica Jung zwei neue Moderatorinnen. Antje Pieper verlässt das Format nach über zehn Jahren und übernimmt das ZDF-Auslandsstudio in Rom. Der Wechsel erfolgt im Januar 2026.
Antje Pieper
Antje Pieper verlässt das "auslandsjournal".  Fotoquelle: ZDF / Klaus Weddig
"auslandsjournal"
Shakuntala Banerjee und Alica Jung sind die neuen Moderatorinnen des ZDF-"auslandsjournal".  Fotoquelle: ZDF / Andreas Reeg

Das ZDF-"auslandsjournal" wird schon bald von zwei neuen Gesichtern präsentiert: Shakuntala Banerjee und Alica Jung treten die Nachfolge von Antje Pieper an, die das Format nach mehr als zehn Jahren verlässt. Der Wechsel wird bereits Mitte Januar vollzogen.

Am Mittwoch, 14. Januar 2026, wird erstmals Shakuntala Banerjee auf Sendung gehen. Alica Jung ist schließlich zum ersten Mal am Mittwoch, 21. Januar 2026, als Gesicht des Magazins der Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten im Einsatz. Die beiden Frauen verkörpern "mit einem ebenso kenntnisreichen wie empathischen Blick auf das weltweite Geschehen den journalistischen Anspruch und die Orientierung, für die das 'auslandsjournal' steht", sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten in einer Pressemitteilung.

Beide Neuzugänge verfügen über Erfahrung auf dem Gebiet der Auslandsreportage. Banerjee leitet seit November 2024 die ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Außerdem ist sie aus Wahlsendungen und "ZDF spezial"-Ausgaben bekannt. Jung ist seit vier Jahren Moderatorin von "ZDFheute live" sowie Reporterin in der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles. Das "auslandsjournal" ging 1973 zum ersten Mal auf Sendung. Antje Pieper wird in Zukunft als Leiterin des ZDF-Auslandsstudios in Rom tätig sein.

Derzeit beliebt:
>>Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg
>>Mehr als Schlagerglanz: Das schwere Leben der Tanja Hewer hinter Michelles Karriere
>>HBO Max startet in Deutschland mit "The Pitt" und Serienklassikern
>>Dem Stellenabbau bei RTL fallen zwei Promi-Magazine zum Opfer

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation
"The Chinese Dream – 24 h junges China"
The Chinese Dream - 24 h junges China
Wie werden ungepflegte Gärten zu echten Wohlfühloasen? Eva Brenner zeigt's
"Duell der Gartenprofis"
Duell der Gartenprofis
Sebastian Ströbel packt aus: So kam Heidi Klum an "Bergretter"-Rolle
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
„Sehr peinlich“: Giovanni Zarrella spricht über seinen Tiefpunkt
Schwieriger Zeit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
"Let's Dance" 2026: Die ersten Kandidaten stehen fest!
RTL verrät's
"Let's Dance"
37° zeigt außergewöhnliches Therapieprojekt mit den Ehrlich Brothers
"37°- Mut durch Magie – Zaubern als Therapie"
"37°- Mut durch Magie - Zaubern als Therapie"
US-Angriff auf Venezuela: Katarina Barley spricht von Völkerrechtsbruch
EU-Parlament vs. USA
Katarina Barley im ZDF-Morgenmagazin
So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein
Märchenmotiv als Warnung
Tatort: Das jüngste Geißlein
Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug
Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
Künstlerin Björk fordert Grönlands Unabhängigkeit – und sorgt für Verwunderung
Instagram-Aufruf
Björk
„Ich bin ein Helikoptervater“: Markus Lanz überrascht mit ehrlichem Geständnis
Moderator gewährt intime Einblicke
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
Neues Leben und Selbstverwirklichung mit 67: Warum Birgit Schrowange alles verändert
Moderne Lebensphilosophie
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
„Stranger Things“ bekommt ein Spin-off: Netflix bestätigt die Rückkehr der beliebten Serie 2026
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5
Nach Risikoschwangerschaft: Loredana Wollny ist erneut Mutter geworden
Loredanas Babyglück
"Die Wollnys"
Culture-Clash-Kult geht in die dritte Runde
"My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen"
My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen
Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.
Nach Einbruch bei den Geissens: Mehrere Verdächtige verhaftet
Überfall
Robert und Carmen Geiss sitzen mit ernstem Blick auf einer Couch.
Carina Walz: So wohlhabend ist die Frau von Dieter Bohlen
Vermögen
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.
US-Interventionen: Trump und der Griff nach Grönland
Trumps Grönland-Plan
"Maischberger"
Bully Herbig verliebt sich bis über beide Ohren im letzten Film von Joseph Vilsmaier!
Liebeskomödie
"Der Boandlkramer und die ewige Liebe"
Horatio Caine aus "CSI: Miami": Was macht David Caruso heute?
Carusos Rückzug
David Caruso
Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
"Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna"
"Watzmann ermittelt"
Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder
Wie weit darf ein Verhör gehen? ARTE-Krimi mit Lino Ventura stellt unbequeme Fragen
Das Verhör
Das Verhör
Backstage-Eklat: Florian Silbereisen flog kurz vor eigenem Auftritt raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Florian Silbereisen & Co.: Das sind die 7 reichsten Schlagerstars
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
Start der 19. Staffel vom "Bergdoktor": Hans Sigl verrät geheime Details
Staffelstart
Hans Sigl lächelt.
Dieser „Stranger Things“-Star ist als Bösewicht in ARD-Serie zu sehen
Anders als gewohnt
Tom Wlaschiha trägt einen Cowboyhut.