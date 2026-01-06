Home News Star-News

„Sehr peinlich“: Giovanni Zarrella spricht über seinen Tiefpunkt

Schwieriger Zeit

06.01.2026, 12.12 Uhr
von Annika Schmidt
Heute feiert ihn das Millionenpublikum. Doch nach Bro’Sis hatte Giovanni Zarrella es nicht leicht.
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Giovanni Zarrella führte für einige Zeit ein Doppelleben.  Fotoquelle: picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Heute kaum vorstellbar: Die Karriere von Giovanni Zarrella stand einst kurz vor dem Aus. Mittlerweile begeistert er mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ ein Millionenpublikum, feiert Chart-Erfolge – und auch privat wirkt sein Leben rundum gelungen. Mit seiner Frau Jana Ina, die selbst als Model und Moderatorin erfolgreich ist, hat er zwei Kinder. Doch bis zu diesem glücklichen Abschnitt war es ein langer, steiniger Weg.

Giovanni Zarrella über seinen Absturz nach Bro’Sis

Ein Vorfall, den Zarrella selbst einmal als "sehr peinlich" bezeichnete, markierte den Tiefpunkt. Es war 2006, als er seine Ehefrau belog – eine bittere Erfahrung. Schon zuvor hatte ihn das Ende von Bro’Sis, jener Band, mit der er fünf Jahre lang Erfolge gefeiert hatte, schwer getroffen. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", erinnert er sich. Nach der Trennung der Gruppe folgte die Arbeitslosigkeit – und mit ihr eine Zeit voller Sorgen und Unsicherheit.

Seinen Job verloren zu haben, war für ihn peinlich und stürzte den Musiker in ein tiefes Loch. Das wollte er vor Jana Ina nicht zugeben und belog stattdessen seine Ehefrau. Es schlich sich ein Doppelleben ein – er versuchte den Schein zu wahren. "Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann", gestand der Moderator im Podcast "Hotel Matze".

Wie Giovanni Zarrella seiner Frau die Wahrheit beichtete

"Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", log Giovanni Zarrella seine Ehefrau beinahe täglich an. Doch in Wahrheit ging er anstatt zur Arbeit eine Runde um den Block, um dann wieder zu Hause zu sein. Verzweiflung machte sich in ihm breit.



"Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich", gibt der 46-Jährige zu und erklärte, dass diese Jahre nach "Bro'Sis" für ihn die schwersten wahren. Irgendwann konnte er dieses Doppelleben nicht mehr führen und suchte das Gespräch mit Jana Ina. Das Model reagierte mit Verständnis auf die Lügen. "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch.", zitiert Giovanni Zarrella die damalige Aussage der 48-Jährigen. 

Giovanni Zarrella und Jana Ina: Ihr gemeinsames Happy End

Zu dem Zeitpunkt hätte er nicht gedacht, welche Wendung seine Karriere nehmen wird. Heute ist er sowohl als Moderator als auch mit seiner Musik als Solo-Künstler erfolgreich. Mit seiner "Giovanni Zarrella Show" fährt er traumhafte Einschaltqouten ein und nun verkündete das ZDF, den Vertrag mit dem gebürtigen Hechingener um drei Jahre verlängert zu haben und die Zusammenarbeit weiter ausbauen zu wollen.

