Home News Star-News

Überraschendes Comeback: Warum Sasha jahrelang nicht bei Silbereisen auftrat

Das ist der Grund

Überraschendes Comeback: Warum Sasha jahrelang nicht bei Silbereisen auftrat

14.02.2026, 10.55 Uhr
von Natasa Unkel
Plötzlich war der Popstar aus den großen Feste-Shows von Silbereisen verschwunden — jetzt verrät er, warum es so lange kein Wiedersehen gab.
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
Mehrere Jahre lang war Sasha nicht mehr in Florian Silbereisens Shows zu sehen.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

In den großen Feste-Shows von Florian Silbereisen war Sasha lange Zeit nicht zu sehen — ganze acht Jahre lang. Umso überraschender war sein Auftritt bei den „Schlagerchampions“ im Januar, bei dem er plötzlich wieder auf der Bühne stand. Nun hat der Sänger im Gespräch mit "t-online" erklärt, warum es zuvor so lange kein Wiedersehen gab und weshalb ein Engagement in den beliebten Samstagabendshows für ihn lange nicht infrage kam.

Warum Sasha regelmäßig bei Giovanni Zarrella auftritt

Während Sasha bei Silbereisen nicht zu sehen war, stand er in einem anderen Format hingegen mehrmals auf der Bühne. Den Zuschauern von Giovanni Zarrellas Show dürfte Sasha ein vertrautes Gesicht sein. Warum das so ist, erklärt der Sänger so: „Da finden ja auch englischsprachige Acts statt, wie unter anderem Michael Bublé oder Ronan Keating.“ Die Produktion hinter den Silbereisen-Shows setze hingegen bei der Künstlerauswahl auf deutschen Schlager. „Ich finde es gut, dass sich die Sendungen unterscheiden. Das macht es doch lebendiger“, sagt Sasha. „Die Shows sollen unterhalten und das tun sie erfolgreich.“

Er möge die beiden Gastgeber und sieht die Sendungen als „gute Plattform, um möglichst viele Menschen zu erreichen“. Außerdem nutzt Sasha die Gelegenheit, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern: „Mit Florian habe ich schon 'Traumschiff' gedreht und Giovanni kenne ich noch aus Bro'Sis-Zeiten. Ich mag die beiden sehr und sie machen ihren Job wirklich sehr gut.“

Derzeit beliebt:
>>"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
>>Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Silbereisen-Geschichten sind echt passiert
>>Holly Hunter lehrt in "Star Trek: Starfleet Academy" auf Paramount+
>>Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände

Vom Popstar zum Alter Ego: Sashas musikalischer Werdegang

Sasha gelang 1998 der Durchbruch mit dem Song „I feel lonely“. 2002 erfand er sein Alter Ego „Dick Brave and the Backbeats“. Die Coversingle „Take good care of my baby“ wurde zum Hit, das Album „Dick This“ war ein weiterer Erfolg. 2013 legte Sasha das Projekt auf Eis – für zwölf ganze Jahre. Nach einem ersten neuen Song als Dick Brave veröffentlichte Sasha jetzt auch das Album „Back for Good“.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff Schlager

Das könnte dich auch interessieren

„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise
Ausgabe vom 13. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
Errätst du Platz 1? Die reichsten Schlagerstars Deutschlands im Ranking
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Helene Fischers bessere Hälfte: Das wissen wir über Thomas Seitel
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind seine Gäste im März
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
"Physik ist Realität, keine Ansichtssache": ARD-Wettermann Sven Plöger spricht im Interview Klartext
Wetterexperte mit Humor
Sven Plöger
Er konnte unterhalten: Vor 15 Jahren starb der letzte große deutschsprachige Entertainer
Unvergessene Show
Peter Alexander
Alle „Let’s Dance“-Gewinner seit 2006: Ihre Karrieren im Überblick
Triumph, Playboy, Skandal
Wayne Carpendale holte sich in der ersten Show von "Let's Dance" mit einer Tanzpartnerin Isabel Edvardsson den Sieg.
Maximilian Arland: Das wurde aus dem Schlagersänger & Entertainer
Multitalent
Maximilian Arland
Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!
Wer wird „Dancing Star“?
Die "Let's Dance"-Jury
Nach Rassismus-Fund: So kam Florian Silbereisens Rolle zu seinem "Traumschiff"-Namen
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Silbereisen wegen "Traumschiff" in der Kritik: Jetzt spricht Barbara Wussow Klartext
Ist er ein guter Kapitän?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Heute im TV: Scorsese stellte mit "Departed" die Gangsterfilm-Welt auf den Kopf
Film-Klassiker
Departed - Unter Feinden
BBC adaptiert "Herr der Fliegen" als Serie: Plötzlich Chef auf einer einsamen Insel
Literatur-Klassiker
Lord of the Flies
Diese Talente starteten dank "The Voice Kids" durch
Karriere-Talente
Mike Sinter
Mord im Milieu: Ein starkes Team deckt auf!
"Ein starkes Team – Abgeschleppt"
Ein starkes Team - Abgeschleppt
Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst
"Der Rausch"
Der Rausch
Die Geschichte von Christian Schmiedt: Ein Sportler, der Grenzen überwindet
"einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026"
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Wenn die Fabrik schließt: Schock für die Region
"ZDF.reportage: Wenn die Fabrik schließt – Heimat ohne Jobs"
Wenn die Fabrik schließt - Heimat ohne Jobs
Alle Stühle neu gemischt: "The Voice Kids" startet mit neuen Coaches
"The Voice Kids"
The Voice Kids
Freundschaft: Ein ewiges Rätsel oder neurobiologisches Phänomen?
"Freundschaft – eine Superkraft?"
Freundschaft - eine Superkraft?
Die erste deutsche HBO-Serie und eine Bestseller-Verfilmung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Hits
"Banksters"
"Das Irrste!" Hobby-Schatzsucher findet verlorenen Ehe-Ring von Hardy Krüger junior
Ehering-Wunder
Tag 15 im Dschungelcamp
"Wussten, ob sie es überlebt": Judith Rakers plädiert dafür, das Böllern einzuschränken
Aberglaube im Podcast
Judith Rakers
"Ältern" in der Krise: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
Die Ältern
Mini-Quote für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
Quotentief
Stefan Raab
"Das muss aufhören!": Carsten Maschmeyer springt für Arbeitnehmer in die Bresche
Mitarbeiter wertschätzen
Carsten Maschmeyer
Evelyn Burdecki stürzt auf Wiener Opernball – und veräppelt sich selbst
Evelyns Roben-Drama
Evelyn Burdecki
Überraschender Post: Horst Lichter präsentiert "neuen Dienstausweis"
Promi-Feuerwehrmann
Horst Lichter
Trilogie mit vier Fäusten: Eines der besten Leinwand-Duos aller Zeiten kämpft im Free-TV
Rush Hour Trilogie
Rush Hour 2
"Das grenzt an Zensur": Jochen Breyer äußert brisanten IOC-Verdacht wegen ukrainischem Skeletoni
Disqualifikation
Jochen Breyer