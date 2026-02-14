Home News TV-News

"einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026": Die Doku im ZDF

"einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026"

Die Geschichte von Christian Schmiedt: Ein Sportler, der Grenzen überwindet

14.02.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die Dokumentation über Christian Schmiedt begleitet den leidenschaftlichen Snowboarder auf seinem Weg zu den Paralympics 2026. Trotz Dysmelie und beruflichen Herausforderungen verfolgt er unermüdlich seinen Traum von Edelmetall.
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Christian Schmiedt trainiert hart, um seinen Traum vom Edelmetall Wirklichkeit werden zu lassen.  Fotoquelle: ZDF/Anna Fedorov
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Parasportler Christian Schmiedt liebt seine Arbeit als Hobby-Winzer.  Fotoquelle: ZDF/Anna Fedorov
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Die ZDF-Reihe porträtiert wirklich außergewöhnliche Menschen, die als Vorbild dienen können.  Fotoquelle: ZDF/Marina Weigl
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Nadine unterstützt die sportlichen Träume ihres Ehemanns sehr.  Fotoquelle: ZDF/Anna Fedorov

In der ZDF-Reihe "einfach Mensch" begleitet ein Film von Anna Fedorov den Snowboarder Christian Schmiedt auf seinem Weg zu den Paralympics 2026 in Italien. Er ist 36 Jahre alt, Snowboarder aus Überzeugung. Und er wurde mit Dysmelie geboren, einer Fehlbildung an allen vier Extremitäten. Schon als Kind wollte Christian Schmiedt unbedingt Snowboard fahren, auch wenn das bedeutete, Schmerzen in Kauf zu nehmen und Hürden zu überwinden. "Zum Glück hat sich seit meiner Kindheit die Prothetik enorm weiterentwickelt. Auf dem Board trage ich heute speziell gefederte Sportprothesen", sagt er rückblickend. Was als Wunsch begann, entwickelte sich zu einer außergewöhnlichen sportlichen Karriere.

ZDF
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Dokumentation • 14.02.2026 • 12:00 Uhr

Seit 2018 ist Schmiedt Mitglied des Deutschen Parasnowboard-Teams. Nach starken Platzierungen bei den Paralympics 2022 und Erfolgen bei der Weltmeisterschaft 2025 richtet sich sein Blick nun auf die anstehenden Winterspiele, die am 6. März beginnen. Der Traum vom Edelmetall ist greifbar und prägt seinen Alltag. Der Film zeigt, wie akribisch sich Schmiedt vorbereitet und wie sehr Training, Material und mentale Stärke zusammenspielen müssen, um auf internationalem Spitzenniveau mithalten zu können.

"Ohne all diese Menschen wäre ich nicht so weit gekommen."

Eindrücklich ist dabei der Spagat zwischen Leistungssport und Berufsleben. Schmiedt arbeitet in Vollzeit als Betriebsprüfer bei der Deutschen Rentenversicherung und organisiert sein intensives Training rund um Job und Familie. Seine Frau Nadine steht dabei fest an seiner Seite – mit klaren Absprachen: "Dass Christian so viel unterwegs ist, finde ich völlig in Ordnung. Aber wenn er zu Hause ist, bestehe ich darauf, dass auch er seinen Teil zur Kindererziehung und zum Haushalt beiträgt."

Der ZDF-Beitrag legt großen Wert auf den familiären Rückhalt, der für Schmiedt eine zentrale Rolle spielt. Seine Familie und sein großer Freundeskreis sind seine wichtigsten Fans und Unterstützer. Ob zu Hause in Rielingshausen, in ihrem "Hideaway", einer Hütte im Weinberg, oder am Rand der Snowboardpiste: Immer wieder kommen sie zusammen, um ihm den Rücken zu stärken. "Ohne all diese Menschen wäre ich nicht so weit gekommen", sagt Schmiedt.

einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026 – Sa. 14.02. – ZDF: 12.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

