Home News Star-News

Heimliche Treffen, große Gefühle: So fand Roland Kaiser sein Glück mit Silvia

Liebesleben des Schlagerstars

Heimliche Treffen, große Gefühle: So fand Roland Kaiser sein Glück mit Silvia

13.02.2026, 09.08 Uhr
von Nicole Jansen
Erst nach schmerzhaften Trennungen erkennt der Schlagerstar, wer wirklich an seiner Seite gehört.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Aus heimlichen Begegnungen wurde eine Liebe, die für Roland Kaiser alles veränderte. Erst nach zwei gescheiterten Ehen fand der Schlagerstar an ihrer Seite das Gefühl, wirklich angekommen zu sein.

Roland Kaisers erste Ehe: Warum der Erfolg zur Belastung wurde

Seine erste Ehe führte Roland Kaiser mit Christina. In den 1980er-Jahren stand er beruflich auf dem Höhepunkt – und war gleichzeitig ein gefragter Frauenschwarm. So lernte er Christina kennen, doch die Ehe hielt dem turbulenten Leben eines Stars nicht stand.

Die Beziehung zerbrach letztlich an seiner Karriere, die für ihn damals oberste Priorität hatte. Er war ständig unterwegs, wie er später selbst einräumte: „Ich habe Konzerte, Interviewtermine, Verpflichtungen. Meine Plattenfirma erwartet, dass ich auftrete. Und ich will auch auftreten, sonst ist meine Karriere morgen wieder vorbei.“

Derzeit beliebt:
>>Bahnvertreter schlägt im ARD-Moma Alarm: "Unsere Kollegen haben Angst in der Arbeit"
>>Tränen und Flucht ins Hotel: Sharon Stone sorgt auf Wiener Opernball für Wirbel
>>„Traumschiff“-Star Barbara Wussow: So lebt sie mit Ehemann Albert Fortell
>>Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV

Ehe mit Anja Schüte: Warum auch diese Beziehung zerbrach

In zweiter Ehe war Roland Kaiser mit Schauspielerin Anja Schüte verheiratet. Doch auch diese Beziehung stand unter keinem guten Stern. Aus der Ehe stammt Sohn Hendrik, der 1990 geboren wurde.



Das Eheglück zerbrach jedoch – und diesmal lag der Grund nicht in Kaisers Karriere, sondern in einer Frau, die bereits seit Jahren in seinem Leben eine Rolle spielte: Silvia, seine heutige Ehefrau. Die beiden hatten sich schon 1984 nach einem Konzert kennengelernt und zunächst eine enge Freundschaft aufgebaut. Im Oktober 1993 änderte sich diese Verbindung – und aus Freundschaft wurde Liebe.

Vom Geheimnis zur Ehe: Warum Silvia sein Leben veränderte

Im Oktober 1993 trafen sich Silvia und der Schlagerstar, die beide noch liiert waren, erneut. Er lud sie zu seiner Tour ein – und später beschreibt Roland Kaiser diesen Moment in seiner Autobiografie als den Punkt, an dem „der Beginn unserer heimlichen Beziehung“ lag. Fast zehn Jahre nach ihrer ersten Begegnung sah er wieder „diese großen grünen Augen“, in denen er „Wärme und Fürsorge und immer auch einen Funken Erotik“ gefunden hatte.

"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen
Axel Prahl, gefeierter "Tatort"-Star ließ in einem Interview mit dem NDR durchblicken, dass er ursprünglich gar nicht Schauspieler werden wollte. Als Kind träumte er von ganz anderen Berufen, bevor er seine Leidenschaft für die Bühne entdeckte.
"Tatort Münster“ ohne Axel Prahl?
Kommissar Thiel (Axel Prahl) im "Tatort".

Von diesem Zeitpunkt an trafen sich die beiden heimlich, doch schon bald blieb ihre Beziehung nicht unbemerkt. Kaiser schreibt offen, dass sowohl er als auch Silvia wussten, welche Folgen ihre Gefühle haben würden. Sie hatten beide Familien, „die wir auseinanderrissen, wenn sie ihren Mann und ich meine Frau verließ“. Trotzdem wurde ihm klar, dass Silvia die Frau war, mit der er sein Leben teilen wollte – jemand, mit dem er „Zahnpastatube und Abwasch teilen, Kinder bekommen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, alt werden“ wollte.

1996 heirateten die beiden. Bis heute – seit mittlerweile 27 Jahren – sind sie glücklich miteinander. Ihre Ehe wurde durch die gemeinsamen Kinder Annalena und Jan gekrönt. Dass Roland Kaiser in die Vaterrolle hineinwuchs, führt er ebenfalls auf seine Frau zurück. Er schreibt, dass er diesen Schritt meistern konnte, „weil Silvia mit ihrer Liebe, ihrer Bodenständigkeit und ihrer Gradlinigkeit Sicherheit gab“. An ihrer Seite fand er das Vertrauen, „mich auf das Wagnis Familie mit Haut und Haaren einzulassen“.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback
Rückkehr ins Rampenlicht
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Schlagerstar Matthias Reim spricht über das Ende seiner Karriere
Was hat er vor?
Matthias Reim steht auf der Bühne.
GZSZ-Star Anne Menden im Baby-Glück: "Für einen Moment stand alles still"
Babyglück
Anne Menden
Christoph Maria Herbst wird 60: So stark hat sich der Darsteller verändert
Vielseitiger Schauspieler
Christoph Maria Herbst
Nick Nolte wird 85: Von Hollywoods Wildem zum gefeierten Star
Hollywood-Veteran
Nick Nolte
Schöneberger bohrt bei Beatrice Egli nach: "Wie läuft’s mit Florian?"
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
"Finde es problematisch": Golo Euler spricht über Schauspiel-Ambitionen seiner Tochter
Schauspieler-Bedenken
Golo Euler
Warum Isabel Edvardsson „Let’s Dance“ eine Absage erteilt
Sie will nicht
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Aus traurigem Grund: Schlagerstar Sonia Liebing kündigt Instagram-Pause an
Sonia Liebing pausiert
Sonia Liebing
Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
In Bayern
Hans Sigl lächelt.
Wie der Papa: Darum gingen Angelo Kellys Kinder nicht zur Schule
Familie Kellys Bildung
Angelo Kelly
Aenne Burda: Der Weg zur Verlagsikone
"Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau"
"Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" (1)
Helau! Andreas Schmitt lädt wieder zur "Mutter aller Fernsehsitzungen" ein
"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
Morden Frauen anders als Männer?
"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime"
Weiblich. Tödlich.
Das machen die "Tribute von Panem"-Stars heute
Panem-Stars heute
Das machen Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Co. heute
"Die Schule der magischen Tiere" ist in Gefahr: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Die Schule der magischen Tiere 4"
Überraschend verstorben: Trauer um Bandleader von Dschinghis Khan
Musiklegende gestorben
Dschinghis Khan
"Grande debacolo": ARD-Reporter verliert bei deutschem Super-G-Drama die Fassung
Olympia-Drama
Olympische Winterspiele 2026
Kurz vor seinem 80. Geburtstag: Udo Lindenberg erhält "Sonderpreis"
Sonderpreis Inspiration
Udo Lindenberg
Helene Fischer über das Leben mit zwei Kindern: "Ich lasse mir mehr Zeit"
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Helene Fischers bessere Hälfte: Das wissen wir über Thomas Seitel
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Ina Müller spricht über ihre Drogenerfahrung: "drauf gewesen"
Pikantes Geständnis
Ina Müller gibt Einblicke in ihre Drogenerfahrungen.
Das waren die größten Berlinale-Skandale
Berlinale-Skandale
Skandale am roten Teppich
Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek
Hollywood-Trauer
James Van Der Beek
"Kaum noch Hemmschwellen": Die Lochmann-Zwillinge klagen über Hass im Netz
Erfahrungen und neue Aufgaben
Heiko und Roman Lochmann im Interview
Hollywood-Senkrechtstarter: Wer ist eigentlich Jacob Elordi?
Aufstieg eines Schauspielers
Jacob Elordi
Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz
"Ihr werdet beklaut!": Katja Krasavice warnt ihre Fans vor gefälschten KI-Videos
Betrugswarnung
2024 Tribute To Bambi
Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim