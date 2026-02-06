Home News TV-News

Warum Isabel Edvardsson „Let’s Dance“ eine Absage erteilt

Sie will nicht

Warum Isabel Edvardsson „Let’s Dance“ eine Absage erteilt

06.02.2026, 09.59 Uhr
von Alina Altendorf
Fans müssen in dieser Staffel auf sie verzichten. Jetzt erklärt Isabel Edvardsson offen, warum sie sich erneut gegen das Tanzparkett entschieden hat.
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Isabel Edvardsson wird nicht bei der kommenden Ausgabe der RTL-Show zu sehen sein.  Fotoquelle: picture alliance / Maximilian Koch

Wenn am 27. Februar bei Let’s Dance wieder die neue Staffel startet, stehen zahlreiche bekannte Profitänzer bereit. Doch ein vertrautes Gesicht fehlt: Isabel Edvardsson. Seit 2006 prägte sie die Show wie kaum eine andere, gewann gleich zu Beginn mit Wayne Carpendale und später noch einmal mit Alexander Klaws. Zuletzt stand sie 2023 mit Knossi auf dem Parkett. Umso größer ist die Frage: Warum verzichtet eine der beliebtesten Profitänzerinnen erneut auf die Show?

Der Grund für Isabel Edvardssons Absage

2018, 2021 und die letzten beiden Jahre hat die 43-Jährige ebenfalls eine „Let’s-Dance“-Pause eingelegt. Der Grund: die Kinder. Sie ist in Elternzeit oder schwanger gewesen. Inzwischen ist sie glückliche Dreifachmama. Aber der Alltag mit Kindern und zwei Tanzschulen gestaltet sich sicherlich nicht immer einfach. Käme jetzt noch „Let’s Dance“ dazu, müsse sie wohl bald den 40-Stunden-Tag erfinden, scherzt Isabel. Auch in diesem Jahr pausiert sie also wieder wegen der Kinder. 2015 hat Isabel den Profitänzer Marcus Weiß geheiratet. Im September 2017 kam ihr erster Sohn zur Welt. Im April 2021 und 2024 folgten Sohn Nummer zwei und drei.

Isabel Edvardsson über ihre Zukunft bei „Let’s Dance“

Die 43-Jährige betont, dass ein Angebot seitens RTL vorlag. Sie hätte zurückkehren können. Aber wenn sie etwas anpackt, möchte sie 100 Prozent geben können. Und das sei momentan leider noch nicht der Fall. „[I]ch fühle mich aktuell fit und gut und habe vieles im Griff“, betont Isabel und fügt hinzu: „Daher: Wer weiß was noch passiert und wann ich wieder tanze.“ Das heißt, die Tänzerin schließt ein „Let’s-Dance“-Comeback nicht für alle Zeiten aus.

Derzeit beliebt:
>>Nach Machtwechsel: Diese „Star Wars“-Projekte sind geplant – oder gefährdet
>>Nach harter Zeit: Warum Sophia Thomalla & Zverev so ausgeglichen wirken
>>„Let’s Dance“-Kandidatin Bianca Heinicke: Vom YouTube-Hype zum Neuanfang
>>Eva Benetatou spricht Klartext nach Dschungelcamp-Aus

Auch wenn sie dieses Jahr keinen Promi in die Kunst des Standardtanzes einführen wird, sei sie dennoch bei einigen Drehs dieser Staffel dabei. Fans müssen also nicht vollkommen auf Isabel verzichten.

Große Wertschätzung für Isabel Edvardsson

„Ich freue mich sehr auf die nächste Staffel. Das Let’s Dance Familien Gefühl ist echt und ich bin sehr dankbar ein Teil davon zu sein, auch wenn ich dieses Jahr nicht als Profitänzerin mitmache. Let’s Dance hat hat einfach fantastische Tanzprofis und ein super Team!“, lobt die zweimalige „Let’s-Dance“-Siegerin.

Auch ihre Follower finden nur liebe Worte zu ihrer Absage. „So wenig Menschen entscheiden sich heute gegen die Karriere und für die Kinder. Du bist etwas besonderes und darauf solltest du unglaublich stolz sein! Genieße die Zeit mit deinen Lieben, sie werden viel zu schnell groß!“, schreibt eine Followerin.

Ein anderer Fan kommentiert: „Ob aktuell dabei oder nicht – eins steht fest! DU bist eine Let’s Dance Ikone! Ein Meilenstein und eine immer gern gesehene Profitänzerin. Wann auch immer wir dich wieder sehen dürfen – es wird ein Fest!“

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

Aus traurigem Grund: Schlagerstar Sonia Liebing kündigt Instagram-Pause an
Sonia Liebing pausiert
Sonia Liebing
Seit 35 Jahren verheiratet: Der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Wer ist er?
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
In Bayern
Hans Sigl lächelt.
Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!
Alter Hase verrät seine Grenzen
Dr. Bob im Overall
RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen
Dschungelkilos
Dschungelcamp 2026
Giovanni Zarrella und Jana Ina bekommen ihre eigene Netflix-Serie
Zarrellas auf Netflix
Giovanni und Jana Ina Zarrella küssen sich auf dem roten Teppich.
Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik
Dschungelcamp-Drama
Tag 12 im Dschungelcamp
Gottschalk, Pocher und Co. bei "Wer wird Millionär?" - So schlugen sich die Promis
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
Amira Aly packt aus: Sie wünscht sich "größere Distanz" zu Ex Oliver Pocher
Wohn-Dilemma
Amira Aly
"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow
Raabs Dschungel-Attacke
"Die halbe Stunde nach der Stunde danach"
Seltene Aufnahmen: Mareile Höppner teilt gemeinsame Urlaubsfotos mit ihrem Partner
Privater Einblick
Mareile Höppner
Überraschungshit: "Melania"-Kinofilm startet stark
Erfolg
Melania Trump
"UdSSR – Das Rote Imperium (1/3)": In drei Teilen durch die Geschichte der Sowjetunion
Sowjetische Geschichte
UdSSR - Das Rote Imperium (1/3)
"Petra Kelly – Act Now!": Alle Infos zum ARD-Biopic über Friedensikone
Aktivistin
"Petra Kelly - Act Now!"
"Allmen und das Geheimnis des Koi": Kritik zum ARD-Krimi mit Heino Ferch
Kunstdetektiv
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
"Frühling"-Hauptfigur taucht in neuer Folge nicht mehr auf – das ist der Grund
Geheimnisse in Staffel 15
Frühling
Zeit statt Luxusgüter: Frauke Ludowig spricht über das Geheimnis ihrer Zufriedenheit
Erfolgsformel
Frauke Ludowig auf dem roten Teppich.
Oliver Pocher verrät den wahren Grund für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden
Podcast-Ende
Oliver Pocher spricht in ein Mikrofon.
Barbara Wussow spricht über „Traumschiff“-Kollegen Florian Silbereisen
Star-Charisma
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Wolfgang Petry überrascht seine Fans mit neuem Song – auf Kölsch
Schlager mal anders
Wolfgang Petry auf der Bühne
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli die heikle Frage
Im Gespräch
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
"Blondierpulver hat sich durchgefressen": Ariel äußert im Dschungel wilde Theorie
Teilnehmer sind fassungslos
IBES Tag 9
Til Schweigers Kinder heute: So überraschend haben sie sich verändert
Schweiger-Nachwuchs
Lilli Schweiger
Heute im TV: Bruce Willis im düsteren Meisterwerk einer Monty-Python-Legende
Zeitreise-Rätsel
12 Monkeys
"An Absurdität nicht zu überbieten": Frank Buschmann kritisiert anstehende WM in den USA
Buschmanns WM-Kritik
Frank Buschmann
Gemma Arterton feiert 40. Geburtstag: Das macht das "Bond"-Girl heute
Karriereverlauf
James Bond 007: Ein Quantum Trost (2008)
Wegen Epstein-Witz: Trump droht Grammy-Moderator mit Klage
Trump und Trevor Noah
Trevor Noah
Corinna Binzer: Schauspielerin erzählt ihre bewegte Geschichte
"Lebenslinien"
Lebenslinien
Lena Kesting moderiert Olympia im ZDF: Ex-Schwimmerin berichtet live aus Italien
Alle Infos zur Moderatorin
Lena Kesting im Interview
Wie entkommt man mit einer Sprengstoffweste? ZDF zeigt Extrem-Thriller
"Ultimatum – Die Bombe tickt"
Ultimatum - Die Bombe tickt