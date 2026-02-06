Im Free-TV: Dieser opulente TV-Film erzählt von einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte

In den Jahren 1932 und 1933 wurde die erste Demokratie auf deutschem Boden demselben gleich gemacht. Fluchtpunkt einer Untergangsgeschichte der Weimarer Republik war der Reichstagsbrand am Abend des 27. Februar 1933. Ihn nutzte der neu eingesetzte Reichskanzler Adolf Hitler, der jedoch über keine eigene parlamentarische Mehrheit verfügte, für seine "Reichstagsbrandverordnung". Sie setzte die wesentlichen Grundrechte der Verfassung außer Kraft. Der aufwendig inszenierte Fernsehfilm "Nacht über Berlin" (2013), den 3sat nun wiederholt (Freitag, 6. Februar, 20.15 Uhr), will Geist und Ereignisse im Berlin jener Jahre einfangen. Regisseur Friedemann Fromm ("Die Wölfe", "Weissensee") bedient sich bei diesem spannenden, aber etwas sperrigen Stoff, eines legitimen Tricks: Er setzt auf Star-Power und eine fiktionale Liebesgeschichte.

Nun gut, die Charaktere sind ein wenig exemplarisch angelegt. Da wäre Albert Goldmann (Jan Josef Liefers). Ein jüdischer Arzt, der im Arbeiterbezirk Wedding vorwiegend arme Leute behandelt und für die gemäßigte SPD im Reichstag sitzt. Sein jüngerer Bruder Edwin (Franz Dinda) hingegen ist bei den Kommunisten. Die liefern sich in den Jahren 1932 und 1933 vor dem Hintergrund von Weltwirtschaftskrise und schwacher Demokratie blutige Straßenkämpfe mit den braun uniformierten Schlägertrupps der SA.

Im feineren Teil der Stadt residiert die emanzipierte, unverheiratete Sängerin Henny Dallgow (Anna Loos). Während ihre Cousine Uta (Claudia Eisinger) den Nazi-affinen Karrieristen Erhart von Kühn (Sven Lehmann) heiraten will, verliebt sich die 39-Jährige in den Arbeiterarzt aus dem Wedding. Henny träumt davon, ihr künstlerisches Wohnzimmer, das "Ballhaus", von ihrem jüdischen Freund, dem schrägen Künstler Matze Belzig (Jürgen Tarrach) zu kaufen. Der hat die Zeichen der Zeit erkannt und möchte in die USA emigrieren.

Tolle Kulissen lassen unruhige Zeiten wiederaufleben Während die Atmosphäre auf den Straßen Berlins zunehmend hitzig wird, gerät auch Henny zwischen die Fronten. Soll sie Albert aufgeben und sich dem aufkommenden braunen Sturm über Deutschland ergeben? Oder hat der Kampf gegen den rechten Terror noch eine Chance auf Erfolg? Als sich die politischen Ereignisse zuspitzen, empfängt Albert Goldmann in seiner Praxis einen verwirrt wirkenden Holländer mit entzündeten Augen. Wenig später erfährt er, das jener Marinus van der Lubbe tatsächlich vorhat, den Reichstag in Band zu setzten. Sofort macht sich der Arzt auf den Weg, die Tat zu verhindern.

"Nacht über Berlin" ist für einen TV-Film beachtlich ausgestattet. Mit großem Aufwand in Sachen Kostüm, Komparsen und Kulissen – unter anderem die Nachbildung des historischen Plenarsaals des Reichstages – schafft es Friedemann Fromm, so etwas wie den Geist jener unruhigen Zeit wiederaufleben zu lassen. Manche Schlägerszene scheint etwas hölzern. Und einige Einstellungen über den Dächern von Berlin wirken kulissenhaft. Dennoch bringt der Film eine hochspannende Zeit aufs Tableau.

Ob man nun unbedingt das Star-Ehepaar Jan Josef Liefers und Anna Loos für die Hauptrollen verpflichten musste? Gute Schauspieler sind sie und als Liebespaar nachweislich tauglich. Doch lenkt die Wucht ihrer romantisch-tragischen Story auch ein wenig vom historischen Hintergrund ab.

