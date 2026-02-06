Home News Star-News

„Let’s Dance“-Kandidatin Bianca Heinicke: Vom YouTube-Hype zum Neuanfang

Großer Bruch

„Let’s Dance“-Kandidatin Bianca Heinicke: Vom YouTube-Hype zum Neuanfang

06.02.2026, 09.11 Uhr
von Pamela Haridi
Sie war das Gesicht einer Generation. Dann verschwand sie. Jetzt steht Bianca Heinicke wieder auf der Bühne – und erzählt eine Geschichte jenseits von Klickzahlen.
Bianca Heinicke mit blauen Haaren aus 2016.
Vor 10 Jahren war sie DIE YouTuberin in Deutschland.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Britta Pedersen
Bianca Heinicke lacht.
Bianca Heinicke ist Teilnehmerin der 19. Staffel von "Let's Dance". In den letzten Jahren hat sich ihr Leben stark verändert.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Jahrelang schien Bianca Heinicke unaufhaltsam. Kaum eine deutsche Influencerin prägte eine Generation so sehr wie sie – mit Millionen Klicks, eigenen Marken und einem Leben, das öffentlich stattfand. Dann kam 2022 der radikale Bruch: kein Abschied, keine Erklärung, nur Stille. Der Rückzug schockierte Fans und markierte das Ende von „BibisBeautyPalace“ als Dauerphänomen. Heute, Jahre später, tritt Bianca Heinicke in der 19. Staffel von „Let’s Dance“ erneut ins Licht – nicht als Kunstfigur, sondern als Frau, die ihr Leben neu sortiert und sich bewusst verändert hat.

Warum Bianca Heinicke plötzlich Abstand brauchte

Der Rückzug aus der YouTube-Welt kam für sie nicht über Nacht. Er war ein Prozess, geprägt von Überforderung, Selbstreflexion und dem Wunsch nach einem Leben abseits des Algorithmus. Die Trennung von ihrem Mann Julian Claßen (32) markierte einen Wendepunkt. Bianca begann, ihr Leben neu zu ordnen. Werbedeals und öffentliche Dauerverfügbarkeit ließ sie hinter sich. Dabei handelte es sich bei ihrem Rückzug nicht um ein PR-Manöver, sondern um Selbstschutz. Heute zählt für sie Authentizität statt Reichweite - weniger Perfektion, mehr Persönlichkeit.

Abschied von „Bibi“ und alten Rollen

Bianca Heinicke spricht heute über Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, Veganismus und mentale Gesundheit. Sie absolviert derzeit ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin, arbeitet als „Impact Creatorin“ und verwendet bewusst ihren bürgerlichen Namen. Der Abschied von der Kunstfigur „Bibi“ war ein symbolischer Schritt. Nicht alle glaubten an die Wahrhaftigkeit ihres Wandels. Bianca reflektiert sich heute differenzierter. Veränderung bedeute nicht, alte Teile zu verleugnen, sondern sie zu integrieren. „Bibi“ sei ein Teil von ihr, aber nicht mehr ihre gesamte Identität.

Derzeit beliebt:
>>Nach Flaggen-Eklat entschuldigt sich ARD-Satiriker bei Grönländern: "Haben uns vergriffen"
>>Aus traurigem Grund: Schlagerstar Sonia Liebing kündigt Instagram-Pause an
>>"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart
>>Kommt „The Biggest Loser“ zurück – oder ersetzt „The Boot Villa“ die Show?

Warum „Let’s Dance“ mehr als nur TV ist

Mit ihrer Teilnahme an der 19. Staffel von „Let´s Dance“ wagt Bianca ein kontrolliertes Comeback. Körperlich fordernd, emotional intensiv, jedoch weit entfernt von Influencer-Selbstinszenierung. „Let´s Dance“ ist für sie mehr als ein TV-Engagement. Es ist das Symbol für ihren Neuanfang. Weg von gescripteten Videos, hin zu echten Emotionen. Jeder Tanz ist wie ein Spiegel, jede Kritik eine Lernchance. Und somit auch eine Gelegenheit, sich selbst neu zu erleben. Bianca Heinecke wirkt heutzutage verletzlicher und deshalb auch glaubwürdiger als früher.



Bianca zwischen Öffentlichkeit und Privatleben

Trotz öffentlicher Neuausrichtung liegt ihr Fokus klar auf ihren Kindern Lio und Emily. Bianca und Ex-Ehemann Julian Claßen, der Vater der Kinder, pflegen einen respektvollen Umgang. Für beide steht das Wohl der Familie im Mittelpunkt. Familie, Achtsamkeit und innere Balance spielen heute eine größere Rolle als nackte Klickzahlen. Die Influencerin von einst ist zu einer Frau herangewachsen, die nicht mehr gefallen muss, sondern sich selbst treu bleiben möchte.

Diego Pooths schonungslos ehrlicher Rückblick auf seine „Let’s Dance“-Teilnahme
Von außen sieht „Let´s Dance“ oft aus wie ein eleganter Spaziergang über das Parkett. Diego Pooth (22) weiß es inzwischen besser, denn für ihn war es eher ein emotionaler Hindernislauf. Der Sohn von Verona Pooth (57) blickt heute ungewohnt offen auf seine Teilnahme zurück und räumt mit einigen Illusionen auf.
Show-Einblick
Diego Pooth in einem weißen Shirt.

Bianca Heinicke erzählt ihre Geschichte selbst

Auf Instagram verkündete Bianca Heinicke die Veröffentlichung ihres ersten Buches mit dem Titel: „Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt“. Sie schreibt darin über die Zeit nach dem plötzlichen YouTube-Aus und der Trennung von Julian Claßen sowie ihrem Leben in völliger Abgeschiedenheit. Ihr Ziel sei es, ihre Fans von damals und heute mit auf ihre Reise zu nehmen. Ihre Ankündigung: „So ehrlich, persönlich und verletzlich habt ihr mich noch nie erlebt.“ Das Buch soll am 3. Februar 2026 im Buchhandel erscheinen.

"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart
Bald ist es wieder soweit: "Let's Dance" startet auf RTL. Mit dabei sind prominente Persönlichkeiten wie Bianca Heinicke, Ross Antony und Nadja Benaissa.
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"

Ein Abschied von alten Maßstäben

Bianca Heinickes Wandel ist kein strategischer Imagewechsel, sondern ein langfristiger Prozess. Unabhängig davon, ob man ihn feiert oder hinterfragt, zeigt er, dass die größten Social-Media-Karrieren nicht das letzte Kapitel sein müssen. Der Applaus im Studio kann Millionen Views nicht ersetzen, aber sich viel ehrlicher anfühlen.

Infos zur 19. Staffel „Let's Dance“:

„Let´s Dance“ 2026 startet am 27. Februar 2026. Bis zum Finale, voraussichtlich Mitte oder Ende Mai 2026, laufen die Folgen immer freitags um 20.15 Uhr live bei RTL sowie im Stream auf RTL+. Durch die Staffel führt erneut das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47). Auch in der Jury bleibt das Bild mit Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) wie gewohnt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

Eva Benetatou spricht Klartext nach Dschungelcamp-Aus
"Hat mich schockiert"
Dschungelcamp
Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!
Alter Hase verrät seine Grenzen
Dr. Bob im Overall
RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen
Dschungelkilos
Dschungelcamp 2026
Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik
Dschungelcamp-Drama
Tag 12 im Dschungelcamp
"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow
Raabs Dschungel-Attacke
"Die halbe Stunde nach der Stunde danach"
RTL schmeißt Raab aus der Primetime – Familie Ritter übernimmt
Programm-Änderung
Stefan Raab auf der Bühne
"Flummis und Hundemasken": Moderator Jan Köppen spricht über skurrile Sammel-Leidenschaft
Moderator und Sammler
Jan Köppen
Dschungelcamp-Begleitung Claudia Obert über Eva Benetatou: „Sie hält sich an gar nix“
Streit im Dschungel
Eva Benetatou und Claudia Obert am Flughafen.
Keine „Let’s-Dance“-Rückkehr für Christina Hänni: Was steckt dahinter?
Nicht dabei
Profitänzerin Christina Hänni und Profitänzer Sergiu Maruster bei der Lets Dance Profi-Challenge 2025
„Let’s-Dance“-Absage: Isabel Edvardsson verrät den Grund
Sie lehnte ab
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Liefers, Loos und der Reichstagsbrand
"Nacht über Berlin"
"Nacht über Berlin"
Lachen mit dem Wuschelkopf
"Atze Schröder Live Programm 'Echte Gefühle'"
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Dreieinhalb Stunden Frohsinn in unlustigen Zeiten
"Fastnacht in Franken 2026"
Fastnacht in Frasnken 2026
Olympia 2026: Die Eröffnung
"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026"
Olympische Winterspiele 2026
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Wicked: Teil 2"
Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert
Auktionserfolg
Pierre Niney
Eric Stehfest spricht über Franziska Temme: "Ich bin endlich wieder glücklich!"
Neue Verbindung
Edith Stehfest und Franziska Temme
"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!
So geht es weiter
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
Verrückt: Darum war Sasha acht Jahre lang nicht bei Silbereisen zu Gast
Er verrät den Grund
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
„Er hatte recht!“: Vater schenkt Bilder – dann staunen alle bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 5. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Wenn ein Mann "keine andere Wahl" hat: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Vielfältige Kino-Neustarts
No Other Choice
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Dieses Muster sticht sofort ins Auge
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Gewalt, Schlaganfall, Absturz: Was Michelle wirklich durchmachen musste
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Seit 35 Jahren verheiratet: Der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Wer ist er?
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
In Bayern
Hans Sigl lächelt.
Fünfter Todestag: Diese Hollywood-Legende musste 80 Jahre auf den Oscar warten
Vielseitige Karriere
"Alles Geld der Welt"
"Ich trinke gerne Kaffee, auf eine spezielle Art": So tickt der neue Kommissar im "Thüringenkrimi"
Neuer Thüringenkrimi
Golo Euler
Im Free-TV: An dieser klassenkämpferischen SciFi-Vision hätte auch Karl Marx seinen Spaß
Düstere Zukunftsvision
Elysium
"Wie verrückt geschrien": Christian Bale stieß an Film-Set an seine Grenzen
Horror-Musical
Christian Bale
"Bergdoktor" Martin Gruber besorgt: Ist Lily schuld an einer Katastrophe?
Lebensgefahr in Ellmau
"Der Bergdoktor: Schmelzpunkte"