RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen

Täglich Reis und Bohnen. Ein bisschen mehr für den kleinen Hunger bekommen die Stars im Dschungelcamp bekanntermaßen nur, wenn sie Sterne in den Prüfungen sammeln. Die wurden allerdings in der aktuellen Staffel nicht gerade selten abgebrochen – oder auch gar nicht erst bestritten. Nach inzwischen 13 Tagen in der australischen Wildnis und einigen Exits hat RTL jetzt verraten, wie viel Gewicht die Promis verloren haben, als sie aus dem Dschungel zurückgekehrt sind.

Als Erstes musste Nicole Belstler-Boettcher das Camp verlassen. Trotz nur acht Tagen Aufenthalt brachte sie immerhin vier Kilo weniger auf die Waage, als vor ihrem RTL-Abenteuer, wie der Sender preisgibt. Ein Tag mehr durfte Umut Tekin bleiben – und verlor dafür auch ein Kilogramm mehr. Fünf Kilo leichter war der zweite Exit des Dschungelcamps bei seiner Rückkehr.

Für Mirja du Mont war an Tag 10 Schluss. Bei ihr gingen 4,5 Kilo flöten. Da an Tag 11 kein Star herausgewählt wurde, verbrachte Stephen Dürr zwölf Tage im Dschungel, ehe er sich verabschieden musste. Zu diesem Zeitpunkt war er vier Kilo weniger schwer. An Tag 13 ging mit Eva Benetatou bereits die nächste Teilnehmerin, doch zu ihrem Gewichtsverlust hat RTL bislang noch keine Zahlen veröffentlicht.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist täglich um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

