Home News TV-News

RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen

Dschungelkilos

RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen

05.02.2026, 09.28 Uhr
von Gianluca Reucher
RTL hat bekannt gegeben, wie viel Gewicht die Promis im Dschungelcamp 2026 verloren haben. Trotz der täglichen Reis- und Bohnenration nahmen einige Stars deutlich ab.
Dschungelcamp 2026
Das Essen im Dschungelcamp ist nicht unbedingt besonders schmackhaft: Hier verspeist Reality-Star Eva Benetatou in einer Prüfung eine Schafszunge.  Fotoquelle: RTL

Täglich Reis und Bohnen. Ein bisschen mehr für den kleinen Hunger bekommen die Stars im Dschungelcamp bekanntermaßen nur, wenn sie Sterne in den Prüfungen sammeln. Die wurden allerdings in der aktuellen Staffel nicht gerade selten abgebrochen – oder auch gar nicht erst bestritten. Nach inzwischen 13 Tagen in der australischen Wildnis und einigen Exits hat RTL jetzt verraten, wie viel Gewicht die Promis verloren haben, als sie aus dem Dschungel zurückgekehrt sind.

Als Erstes musste Nicole Belstler-Boettcher das Camp verlassen. Trotz nur acht Tagen Aufenthalt brachte sie immerhin vier Kilo weniger auf die Waage, als vor ihrem RTL-Abenteuer, wie der Sender preisgibt. Ein Tag mehr durfte Umut Tekin bleiben – und verlor dafür auch ein Kilogramm mehr. Fünf Kilo leichter war der zweite Exit des Dschungelcamps bei seiner Rückkehr.

Für Mirja du Mont war an Tag 10 Schluss. Bei ihr gingen 4,5 Kilo flöten. Da an Tag 11 kein Star herausgewählt wurde, verbrachte Stephen Dürr zwölf Tage im Dschungel, ehe er sich verabschieden musste. Zu diesem Zeitpunkt war er vier Kilo weniger schwer. An Tag 13 ging mit Eva Benetatou bereits die nächste Teilnehmerin, doch zu ihrem Gewichtsverlust hat RTL bislang noch keine Zahlen veröffentlicht.

Derzeit beliebt:
>>"Bergdoktor" Martin Gruber besorgt: Ist Lily schuld an einer Katastrophe?
>>Neue ZDF-Talkshow: Wer ist eigentlich Laura Larsson?
>>Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik
>>"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist täglich um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.



Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik
Mitten in der Prüfung stürzt der Sänger plötzlich schwer. Sanitäter eilen herbei, die Show wird unterbrochen – wie schlimm ist es wirklich?
Dschungelcamp-Drama
Tag 12 im Dschungelcamp

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Giovanni Zarrella und Jana Ina bekommen ihre eigene Netflix-Serie
Zarrellas auf Netflix
Giovanni und Jana Ina Zarrella küssen sich auf dem roten Teppich.
Gottschalk, Pocher und Co. bei "Wer wird Millionär?" - So schlugen sich die Promis
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
Das wussten Sie noch nicht über die Muppets
Puppenkult
Die Muppets
RTL schmeißt Raab aus der Primetime – Familie Ritter übernimmt
Programm-Änderung
Stefan Raab auf der Bühne
"Flummis und Hundemasken": Moderator Jan Köppen spricht über skurrile Sammel-Leidenschaft
Moderator und Sammler
Jan Köppen
„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So sehr hat sich ihr Leben verändert
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.
„Nord bei Nordwest“-Star Marleen Lohse über die neuen Folgen der ARD-Serie
„Natürlich wird es spannend“
Marleen Lohse schaut in die Kamera.
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
Dschungelcamp-Begleitung Claudia Obert über Eva Benetatou: „Sie hält sich an gar nix“
Streit im Dschungel
Eva Benetatou und Claudia Obert am Flughafen.
Keine „Let’s-Dance“-Rückkehr für Christina Hänni: Was steckt dahinter?
Nicht dabei
Profitänzerin Christina Hänni und Profitänzer Sergiu Maruster bei der Lets Dance Profi-Challenge 2025
"Wie verrückt geschrien": Christian Bale stieß an Film-Set an seine Grenzen
Horror-Musical
Christian Bale
"The Danish Woman": Alle Infos zur dänischen Serie bei ARTE
Dänemarks Antiheldin
The Danish Woman
"Nord bei Nordwest – Blindgänger": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Krimi-Komödie
"Nord bei Nordwest - Blindgänger"
Laura Larsson startet mit "Neo Social Club" auf ZDFneo durch
Comedy und Internet
Neo Social Club mit Laura Larsson
Ausblick ins Universum: So geht's weiter in der "Star Wars"-Welt
Star Wars-Zukunft
Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers
Diskriminierung & Raumfahrt: "Hidden Figures" enthüllt verborgene Heldinnen
Diskriminierung in den 60ern
Hidden Figures
Auch ein Schauspieler: Das ist der Vater von Sophia Thomalla
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.
„Bares für Rares“: Diese vermeintlichen Schätze waren freche Fälschungen!
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Gerüchte um Zverev & Daur: Jetzt reagiert die Mutter von Sophia Thomalla
Was sagt sie dazu?
Simone Thomalla sitzt auf einem Sessel.
Kritik an Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän: Roland Kaiser mischt sich ein
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Privater Einblick: So wohnt Schlagerstar Beatrice Egli privat
Anders als gedacht
Beatrice Egli redet.
Neue Staffel abgedreht: Bill und Tom Kaulitz verraten, wann es mit "Kaulitz & Kaulitz" weitergeht
Kaulitz-Doppelpack
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
Händler-Duell bei „Bares für Rares“: Waldi gegen Jos eskaliert
„Bares für Rares“ vom 4. Februar 2026
"Bares für Rares": Die Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Schlagerstar Ben Zucker spricht über seine Alkoholsucht
Alkoholbeichte
Ben Zucker hält sein Buch "Kämpferherz" in der Hand.
„Bridgerton“: Wo sind Anthony und Kate in Staffel 4?
Neue Staffel
Simone Ashley und Jonathan Bailey auf dem roten Teppich.
Amira Aly über ihre Kindheit ohne Vater: "Er hat viel Mist gebaut"
Emotionale Einblicke
Amira Aly guckt kritisch zur Seite.
"Heated Rivalry": Queere Eishockey-Romanze erobert Deutschland
Das ist der Grund
Heated Rivalry, Staffel 1, 6. Februar, HBO Max
Amira Aly packt aus: Sie wünscht sich "größere Distanz" zu Ex Oliver Pocher
Wohn-Dilemma
Amira Aly
Toni Kroos wagt sich nach 15 Jahren in Friseursalon: "Kostet Überwindung"
Abenteuer
Toni Kroos