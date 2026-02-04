„Bridgerton“: Wo sind Anthony und Kate in Staffel 4?

Das beliebte Paar der zweiten Staffel fehlt zu Beginn komplett und sorgt damit für Diskussionen unter Fans. Doch ihre Abwesenheit wurde bewusst inszeniert.

Indien statt London: Darum fehlen „Kathony“ in Teil 1 Die Erklärung liefert die Handlung selbst: Anthony und Kate befinden sich in Indien, wo sie ihr erstes Kind erwarten, beziehungsweise bereits bekommen haben. Ihre Abwesenheit wird eher beiläufig erwähnt. Ein erzählerischer Kniff, der die Aufmerksamkeit auf neue Figuren lenken soll. Statt des Viscounts übernimmt Bruder Benedict vorübergehend die Verantwortung innerhalb der Familie. Für viele Fans fühlt sich das wie ein folgerichtiger Perspektivwechsel an. Schließlich steht Staffel 4 ganz im Zeichen von Benedicts eigener Liebesgeschichte.

Die neue Staffel gehört Benedict und verändert die Dynamik Im Zentrum der Handlung steht diesmal Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 37) und seine Beziehung zu Sophie Baek (Yerin Ha, 28). Neue Figuren, frische Konflikte und ein Maskenball als Schlüsselmoment treiben die Story voran. Dass Anthony und Kate zunächst fehlen, passt zur Tradition der Serie, in der ehemalige Hauptpaare nach „ihrer“ Staffel oft in den Hintergrund treten, um neuen Romanzen Raum zu geben. Doch ganz verschwunden bleiben sie nie. Ihre Reise nach Indien wird immer wieder erwähnt und hält somit die Verbindung zur Familie aufrecht.

Hoffnung für Fans: Comeback in Teil 2 bestätigt Wer also befürchtete, das Paar sei komplett aus der Serie geschrieben worden, kann beruhigt aufatmen. Eine Vorschau am Ende von Folge vier zeigt Anthony und Kate bereits, inklusive ihrem Nachwuchs. Auch Interviews mit den Schauspielern machten früh klar, dass beide zurückkehren wollen. Jonathan Bailey (37) betonte etwa, er verabschiede sich nicht einfach von der Serie, während Simone Ashley (30) bestätigte, weiterhin Teil der Staffel zu sein. Die Botschaft ist eindeutig: Ihr Fehlen war nur ein dramaturgischer Zwischenstopp.

Ein Baby verändert alles Die Rückkehr bringt nicht nur das Paar selbst zurück nach London, sondern mit ihm auch ein neues Familienmitglied. Erste Szenen zeigen Anthony und Kate mit ihrem Kind. Ein emotionales Detail, das bei Fans für Begeisterung sorgt. In diesem Zusammenhang interessant: Die Serie könnte von der Buchvorlage abweichen, etwa beim Geschlecht des Babys. Solche Änderungen sind im „Bridgerton“-Universum keine Seltenheit und sorgen regelmäßig für Diskussionen in den sozialen Medien. Gerade diese Mischung aus bekannten Motiven und neuen Ideen macht unter anderem den Reiz der Serie aus.

Neue Figuren, neue Konflikte – aber alte Gefühle Während Anthonys und Kates Abwesenheit verschieben sich die Machtverhältnisse im Bridgerton-Haus. Benedict übernimmt Pflichten, Gregory tritt erwachsener auf, und neue Charaktere bringen frischen Wind in die Londoner Gesellschaft. Diese Veränderungen zeigen, wie stark die Serie auf Ensemble-Erzählung setzt: Jede Staffel erweitert den Kosmos, ohne die Vergangenheit außer acht zu lassen.

Wann kommt Teil 2 von Staffel 4? Den Fans wird einiges an Geduld abverlangt: Die zweite Hälfte der Staffel startet nämlich am 26. Februar 2026 bei Netflix. Erst dann wird sich zeigen, welche Rolle Anthony und Kate künftig einnehmen. Ein romantisches Gegenstück zu den neuen Paaren oder eher ein stabiler Anker der Familie?

Kein Abschied, sondern ein strategischer Auftritt Das Fehlen von Anthony und Kate ist demnach weniger ein Verlust, als eine bewusst eingesetzte dramaturgische Pause. Die Serie nutzt dies, um neue Geschichten aufzubauen und gleichzeitig die Vorfreude auf ihr Comeback zu steigern. Für Fans bedeutet das: Die Ära „Kathony“ ist noch lange nicht vorbei. Sie beginnt nur ein neues Kapitel. Diesmal mit Baby im Arm und frischen Herausforderungen in der Londoner High Society.

