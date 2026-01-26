Home News TV-News

Im Free-TV: Dieser starbesetzte Endzeit-Thriller zeichnet ein düsteres Bild für 2027

Endzeitthriller

Im Free-TV: Dieser starbesetzte Endzeit-Thriller zeichnet ein düsteres Bild für 2027

26.01.2026, 15.08 Uhr
von Jasmin Herzog
Alfonso Cuarón inszeniert in "Children of Men" eine erschreckend realistische Zukunft, in der Menschen unfruchtbar sind. Clive Owen spielt den zynischen Theo, der in einem Überlebenskampf in London unfreiwillig Hoffnungsträger wird.
Children of Men
Clive Owen spielt den desillusionierten Beamten Theo, der sich irgendwann doch wieder für die Zukunft der Welt interessiert.  Fotoquelle: 2006 Universal Studios / All rights reserved
Children of Men
In "Children of Men" müssen Polit-Aktivist Luke (Chiwetel Ejiofor, links) und Theo (Clive Owen) eine schwangere Frau retten.   Fotoquelle: 2006 Universal Studios / All rights reserved
Children of Men
Theo (Clive Owen) und Julian (Julianne Moore) waren mal ein Paar und treffen sich für einen brisanten Auftrag wieder.  Fotoquelle: ZDF2006 Universal Studios / All rights reserved
Children of Men
Julian (Julianne Moore) will, dass sich Theo um die schwangere Einwanderin kümmert. Seit 18 Jahren wurde wegen einer unheilbaren Unfruchtbarkeit aller Frauen auf dem Planeten kein Kind mehr geboren.  Fotoquelle: 2006 Universal Studios / All rights reserved
Children of Men
In etwa 20 Jahren herrschen nur noch Terror, Angst und Unterdrückung in Großbritannien: Alfonso Cuaróns Zukunftsvision "The Children of Men" ist düster, aber durchaus realistisch. Bild: Chiwetel Ejiofor.  Fotoquelle: ZDF / Jaap Buitendijk

Irgendwann im Jahr 2027. Es ist fast ein typischer Morgen für Theo. Der Regierungsbeamte ist missgelaunt, der Himmel grau und verhangen, Großbritannien totalüberwacht. Und doch, etwas ist anders. Der jüngste Mensch der Welt ist gestorben, ein Ereignis, das die Nachrichtensendungen beherrscht. Das "Baby" war 18 Jahre alt. "Children of Men" von Regisseur und Co-Autor Alfonso Cuarón ("Harry Potter 3 – Der Gefangen von Askaban", "Gravity"), entstanden nach einer Romanvorlage von P.D. James, ist eine düstere Vision, ein temporeicher Endzeitthriller und desillusionierendes Schreckensszenario in einer semi-dokumentarischen Ästhetik. ARTE zeigt den Film von 2006 am Sonntag, 25. Januar um 22.00 Uhr.

Theo (Clive Owen) hat gerade seinen Kaffee geholt, als der Coffee-Shop explodiert. Eine Explosion, die nicht nur ein verzweifelter Terrorakt der letzten Denkenden und Fühlenden auf der im Chaos versinkenden Welt ist. Sie ist auch ein Fanal, ein Signal an Theo, die Apathie und den Sarkasmus, mit denen er das schreckliche Leben absolviert, durch Initiative und Engagement zu ersetzen. Er macht das zunächst nicht freiwillig, aber die Katharsis ist unvermeidlich und wird von Clive Owen sehr überzeugend gespielt.

Auf der ganzen Erde ist die Zivilisation zusammengebrochen. Nur Großbritannien hält als letzte Bastion mit einem harten Militärregime und totalem Terror von staatlicher Seite das öffentliche Leben in mehr oder weniger geordneten, auf jeden Fall aber gewohnten Bahnen. Und es wurde seit 18 Jahren kein Kind mehr geboren, eine unerklärliche Unfruchtbarkeit macht die Menschen zu einer aussterbenden Rasse. Cuarón inszeniert diese Realität düster, aber nachvollziehbar, seine große Stärke ist der Realismus, ein echter Schlag in die Magengrube. Wer sagt, dass wir nicht auf dem Weg in eine Welt sind, in der Immigranten in Käfigen gefangen auf ihren Abtransport warten? Wie behandeln wir sie denn heute? Wie viel Freiheit gewähren wir den Bürgern noch? Und wie stark sind sie überwacht?

Derzeit beliebt:
>>"O.C., California"-Star: So geht es Mischa Barton heute
>>"Sweet Caroline": Wer ist die "süße Caroline" in Neil Diamonds Evergreen?
>>"Zu weit gegangen": Jason Statham räumt folgenschwere Fehler bei Dreharbeiten ein
>>Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will

Lebens- und Überlebenskampf in London

Es sind wichtige, essenzielle Fragen, die verhandelt werden, aber trotzdem ist "Children of Men" kein dröges Belehrkino, sondern ein spannender Film, eine fesselnde Fluchtgeschichte, ein Road-Movie quasi ins Unvermeidliche. Theo wird aufgrund seiner Verbindungen gezwungen, mit einer Rebellenorganisation zusammenzuarbeiten. Sie haben den wertvollsten Schatz der Menschheit in ihren Händen und wollen die schwangere Kee (Clare-Hope Ashitey), eine Immigrantin, außer Landes schaffen. Theo muss die Reisedokumente beschaffen und Kee nach Verrat in der Gruppe persönlich ans Meer bringen.

Alfonso Cuarón, der bereits fünfmaliger Oscarpreisträger ist, ging bei der Umsetzung keine Kompromisse ein. Ausschließlich Handkameras fangen apokalyptische Bilder ein, zeigen den Lebens- und Überlebenskampf in London und im Immigrantenlager in drastischer Deutlichkeit. Dazu stellt Cuarón die Gewalt schonungslos und in aller Härte dar. Nur ganz zum Schluss lässt er in seiner Science-Fiction-Parabel, die doch aufgrund der zahlreichen Subtexte so heutig ist, ein wenig Trost zu. Kee geht mit ihrem neugeborenen Kind im Arm an den erbittert kämpfenden Rebellen und Soldaten vorbei. Und diesen einen Moment lang schweigen alle Waffen, besinnen sich die Menschen ihrer selbst. Nur das Wunder des Lebens zählt, die Zukunft der Menschen. Die Hoffnung der Welt schaut aus den Augen eines kleinen Babys.

"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin
Let's Dance 2026 kehrt am 27. Februar auf RTL zurück. Promis wie Ross Antony und Influencerin Bianca Heinicke treten an. Die neue Staffel verspricht Glamour und spannende Tänze.
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Film aus der Hölle: Schwer erträgliches Meisterwerk läuft heute im Free-TV
Son of Saul
"Son of Saul"
Film aus der Hölle: ARTE zeigt schwer erträgliches Meisterwerk
"Son of Saul"
"Son of Saul"
Eine tote Braut im Maisfeld
Dorfkrimi – Die tote Braut
"Dorfkrimi - Die tote Braut"
"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
Anwältin in Bedrängnis
Ein mächtiger Gegner
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love
"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?
Putins geheime Waffen (1/2)
Putins geheime Waffen (1/2)
Die Arena der Macht und Mythen
"Das Kolosseum, Arena der Macht (1/2) – Ein Bau der Superlative"
Das Kolosseum, Arena der Macht
"28 Days Later": Ein Klassiker des Zombie-Horrors im Free-TV
Zombie-Meilenstein
28 Days Later
"Was ist das denn für einer?": Andrea Sawatzki fand erste Begegnung mit Christian Berkel "fürchterlich"
Schauspielpaar
"Taxi für zwei"
Das ist der Vater von Sophia Thomalla
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
Ina Müller berichtet von misslungenem Interview mit Til Schweiger: "Das war traumatisierend"
Interview-Panne
Ina Müller
Dschungelcamper sprach über Abtreibung – nun äußert sich seine bekannte Ex: "Mein Kind kann froh sein"
Vaterdrama im Dschungel
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
Diego Pooth: Während "Let's Dance" hat ihm Arzt "das Knie gerettet"
"Let's Dance"
"NDR Talk Show"
Nach dem Flop von "The Expendables 4": Wird es einen fünften Teil geben?
Neue Hoffnung
The Expendables 3 - A Man's Job
Milli-Vanilli-Star: So geht es Fab Morvan heute
Popmusik-Skandal
Milli Vanilli
ARD Wissen begleitet die Rückkehr des Menschen zum Mond
"ARD Wissen: Artemis 2 – Zurück zum Mond"
ARD Wissen: Artemis 2 - Zurück zum Mond
Geld, Glaube, Macht: Wer regiert die USA unter Donald Trump wirklich?
"Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution?"
Terra X History: Donald Trump - Amerikas neue Revolution?
So sah Marietta Slomka am Anfang ihrer "heute journal"-Karriere aus
ZDF-Jubiläum
Marietta Slomka
Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt
Leben auf dem Mond? Die Pläne für 2030
"Terra X: Rückkehr zum Mond"
Terra X: Rückkehr zum Mond
Wie Goebbels das Volk manipulierte
"Führer und Verführer"
Führer und Verführer
Tatort: Mord in der WG - Wer rettet Annalena?
"Tatort: Wenn man nur einen retten könnte"
Tatort: Wenn man nur einen retten könnte
Moderatorin Andrea Kaiser und ihr Sohn Tim (9) haben im neuen "Frühling"-Film eine lebenswichtige Rolle
Familienauftritt
"Frühling - Wenn alle schweigen"
ZDF-Krimi Mordholz: Wenn das Erzgebirge zum Tatort wird
"Erzgebirgskrimi – Mordholz"
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Eine Mörderin, die keine ist?
"Unschuldig – Der Fall Julia B."
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Ein musikalisches Feuerwerk: Hope und Alsmann live auf 3sat
"Hope und Alsmann persönlich – Die Jubiläums-Show aus der Philharmonie Essen"
Hope und Alsmann persönlich
Hahnenkammrennen 2026: Das Spektakel auf der Streif
"Sportschau: Ski Weltcup – Abfahrt der Männer in Kitzbühel"
Ski Weltcup - Abfahrt der Männer in Kitzbühel
"Die drei ??? – Erbe des Drachen" feiert Free-TV-Premiere auf SAT.1
"Die drei ??? – Erbe des Drachen"
"Die drei ??? - Erbe des Drachen"