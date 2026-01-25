Home News TV-News

"Terra X: Rückkehr zum Mond": Kritik zur ZDF-Doku über die NASA-Pläne

"Terra X: Rückkehr zum Mond"

Leben auf dem Mond? Die Pläne für 2030

25.01.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Nach über 50 Jahren kehren Menschen zum Mond zurück. Die geplanten Missionen der NASA und ihrer Partner könnten den Grundstein für eine bewohnbare Mondbasis legen. Spannende Herausforderungen und Möglichkeiten warten.
Terra X: Rückkehr zum Mond
Die Rakete der "Artemis 1"-Mission kurz vor dem Lift-off in den Orbit. Der Flug 2022 war unbemannt.  Fotoquelle: ZDF / NASA
Terra X: Rückkehr zum Mond
Übungen für die Raumfahrt: Unterwassertraining der Astronauten, weil nur hier ähnliche Bedingungen wie in der Schwerelosigkeit herrschen.  Fotoquelle: ZDF / NASA
Terra X: Rückkehr zum Mond
Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman und Victor Glover (von links) sind vier Astronauten, die zunächst zum Mond fliegen werden.   Fotoquelle: ZDF / NASA
Terra X: Rückkehr zum Mond
Der Blick aus der Mondfähre auf den Mond. Zum letzten Mal konnten bislang 1972 Menschen den Mond betreten.  Fotoquelle: ZDF / ZED

"Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit" sei es, sagte der Astronaut Neil Armstrong, als er im Juli 1969 seinen Fuß auf die Oberfläche des Mondes setzte. Zehn weitere folgten ihm noch bis 1972. Danach war Schluss – zu teuer, zudem war der Wettlauf der Systeme zwischen Ost und West entschieden. Doch nun regt sich neues Interesse, und es gibt durchaus spannende Gedankenspiele der Wissenschaft: Könnte es sich nicht auf dem Mond leben lassen? Könnte mit dem am Mond-Südpol entdeckten Eiswasser nicht der dortige Boden zum Anbau von Obst und Gemüse eignen? Doch erst 2030 soll es eine neue Landung im Hinblick auf die Verwirklichung solcher Träume geben. Mit dem Raumflug Artemis II (nach Artemis I, 2022) steht im Frühjahr 2026 erst einmal eine Mondumrundung durch vier amerikanisch-kanadische Astronauten an. Sie gilt als Generalprobe für die Mission 2030 und ist als weltumspannendes Projekt über Grenzen und Kontinente hinweg geplant.

ZDF
Terra X: Rückkehr zum Mond
Doku • 25.01.2026 • 19:30 Uhr

Wenn alles gut geht, will die NASA mit internationalen Partnern künftig eine dauerhaft bewohnbare Mondbasis errichten. 59 Nationen haben die sogenannten Artemis-Accords, den politisch-rechtlichen Rahmen für die Weltraumnutzung, unterschrieben. Die eigentlichen Missionen werden von den Weltraumbehörden Amerikas (NASA), Europas (ESA), Japans (JAXA) und Kanadas (CSA) ausgeführt. Die Artemis-Projekte sollen über die Raumfahrt hinaus "ein Zeichen dafür sein, dass wir, wenn wir global zusammenarbeiten, auch kühnste Visionen verwirklichen können", heißt es im Begleittext zum Film "Terra X: Rückkehr zum Mond".

Terra X: Rückkehr zum Mond – So. 25.01. – ZDF: 19.30 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Terra X

