"Terra X: Rückkehr zum Mond": Kritik zur ZDF-Doku über die NASA-Pläne

"Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit" sei es, sagte der Astronaut Neil Armstrong, als er im Juli 1969 seinen Fuß auf die Oberfläche des Mondes setzte. Zehn weitere folgten ihm noch bis 1972. Danach war Schluss – zu teuer, zudem war der Wettlauf der Systeme zwischen Ost und West entschieden. Doch nun regt sich neues Interesse, und es gibt durchaus spannende Gedankenspiele der Wissenschaft: Könnte es sich nicht auf dem Mond leben lassen? Könnte mit dem am Mond-Südpol entdeckten Eiswasser nicht der dortige Boden zum Anbau von Obst und Gemüse eignen? Doch erst 2030 soll es eine neue Landung im Hinblick auf die Verwirklichung solcher Träume geben. Mit dem Raumflug Artemis II (nach Artemis I, 2022) steht im Frühjahr 2026 erst einmal eine Mondumrundung durch vier amerikanisch-kanadische Astronauten an. Sie gilt als Generalprobe für die Mission 2030 und ist als weltumspannendes Projekt über Grenzen und Kontinente hinweg geplant.