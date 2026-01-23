Home News TV-News

Mega-Regeländerung im Dschungelcamp: Das kommt auf die Promis zu!

Dschungelcamp-Neuerung

23.01.2026, 09.44 Uhr
von Gianluca Reucher
Kurz vor dem Start des Dschungelcamps 2026 sorgt RTL mit einer Regeländerung für Aufsehen: Die Kandidaten werden in zwei Lager aufgeteilt. Aber was genau steckt dahinter?
Dschungelcamp 2026
Diese zwölf Promis wagen sich 2026 in den australischen Dschungel.   Fotoquelle: RTL

Überraschung direkt vor dem Startschuss der 19. Staffel! Am Freitagabend, 23. Januar, geht es für die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten des Dschungelcamps 2026 ab 20.15 Uhr bei RTL um die begehrte Krone. Als hätten es die Stars in der australischen Wildnis aber nicht ohnehin schon schwer genug, hat der Sender nun auch noch eine Regeländerung angekündigt, die für wenig Freude sorgen dürfte.

In diesem Jahr wird es zwei Dschungelcamps geben! So hat RTL neben dem bekannten Lager zusätzlich auch noch das sogenannte Camp "Snake Rock" aufgeschlagen. Großen Fans der Kult-Show könnte das bekannt vorkommen: Vor genau zehn Jahren wurde das Dschungelcamp schon einmal in zwei Lager aufgeteilt, genauso wie in dem Jahr darauf. Bei "Snake Rock" handelt es sich um ein deutlich kleineres Lager, indem es weniger Komfort und auch weniger Wasser geben soll. Und die Pechvögel, die hier zunächst einziehen werden, stehen bereits fest ...

RTL kündigt erste Dschungelprüfung an

Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler-Boettcher müssen es sich zum Start der RTL-Show im kleineren Lager irgendwie bequem machen. Damit nicht genug, werden die fünf Stars dem Sender zufolge in der ersten Dschungelprüfung direkt gegen die sieben Kandidatinnen und Kandidaten aus dem "normalen" Camp antreten. Das Team besteht aus: Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont und Hardy Krüger. Wer die meisten Sterne erspielt, wird mit Essen belohnt, während sich das unterlegene Lager mit Reis und Bohnen zufriedengeben muss.

Wie es dann mit den beiden Camps weitergeht, hat RTL noch nicht verraten. Es ist aber davon auszugehen, dass die beiden Lager früher oder später wieder zusammengebracht werden. Das Dschungelcamp läuft ab Freitag, 23. Januar, täglich um 20.15 Uhr bei RTL und ist parallel im Livestream sowie auch im Nachhinein ebenfalls bei RTL+ zu sehen.

