Spannendes Detektivabenteuer

Lauter Fragezeichen bei den "drei ???": Kommt eine sechste Verfilmung der beliebten Jugendbuch-Reihe?

23.01.2026, 09.36 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Mit "Die drei ??? – Toteninsel" kehren die jugendlichen Detektive Justus, Peter und Bob auf die große Leinwand zurück. Die Frage bleibt, ob die Darsteller ihrer Rollen entwachsen sind oder ob sie einen weiteren Fall lösen werden.
Die drei ??? - Toteninsel
Mit "Die drei ??? - Toteninsel" kommt nun die fünfte Verfilmung der Buchreihe ins Kino.  Fotoquelle: Tomás Correa/Wiedemann und Berg Film GmbH/Deutsche Columbia Pictures Filmproduktion GmbH
"Die drei ??? - Erbe des Drachen"
"Die drei ???" kehren mit neuer Besetzung auf die Leinwand zurück: In "Erbe des Drachen" reisen Bob (Levi Brandl, links), Peter (Nevio Wendt, Mitte) und Justus (Julius Weckauf) von Kalifornien nach Rumänien.   Fotoquelle: ProSiebenSAT.1/2023 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH/DEUTSCHE COLUMBIA PICTURES FILMPRODUKTION GMBH/ SEVEN PICTURES FILM GMBH
Die drei ??? - Erbe des Drachen
Der vierte "Drei ???"-Film basiert auf der 85. Folge der Vorlagen, "Nacht in Angst". (Szenenbild aus "Die drei ??? - Erbe des Drachen")  Fotoquelle: 2022 Sony Pictures/Wiedemann und Berg Film GmbH/Columbia Pictures/Seven Pictures
Tim Dünschede, Julius Weckauf, Nevio Wendt und Levi Brandl
Tim Dünschede (rechts, neben - von links: Julius Weckauf, Nevio Wendt, Levi Brandl) drehte alle drei "???"-Filme aus der aktuellen Filmlreihe. Ob er auch beim vierten FIlm auf dem Regiestuhl sitzt, ist noch unklar.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Diese Jungs haben es einfach drauf. Nachdem Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in "Die drei ??? – Das Erbe des Drachen" (2023) in Transsylvanien den Fall eines vor Jahrzehnten verschwundenen Jungen aufgeklärt und in "Die drei ??? – Der Karpatenhund" (2025) das Rätsel eines verschwundenen Kunstwerks gelöst hatten, verschlägt es das Detektivtrio nun in "Die drei ??? – Die Toteninsel" (ab 22. Januar im Kino) auf die Vulkaninsel Makatao. Hier treibt ein zwielichtiger Geheimbund auf der Suche nach einem Schatz an einer altertümlichen Grabstätte sein Unwesen. Justus, Peter und Bob begeben sich die Spur des Bundes, doch es ist ein gefährliches Unterfangen: Makatao ist mit einem Fluch belegt, wer die Insel betritt, verlässt sie nicht lebend.

"Toteninsel" ist der dritte Film nach der Jugendbuch- und Hörspielreihe "Die drei ???" mit Julius Weckauf, Nevio Wendt und Levi Brandl das Ermittler-Trio, Regie führte erneut Tim Dünschede und Anil Kizilbuga schrieb wieder das Drehbuch. Als Vorlage diente die gleichnamige, aus drei Teilen bestehende 100. Folge aus dem Jahr 2001. Die Filmreihe ist der nächste Versuch, die beliebten Vorlagen für ein Kinopublikum aufzubereiten. Der erste war krachend gescheitert. Sowohl der 2007 entstandene Krimi "Das Geheimnis der Geisterinsel" als auch der zwei Jahre erschienene "Das verfluchte Schloss" blieben hinter den finanziellen Erwartungen zurück, weshalb ein dritter Film niemals realisiert wurde.

Nächster ???-Film in trockenen Tüchern

An fehlender Nachfrage leidet die neue Filmreihe nicht, doch sie hat mit einem anderen Problem zu kämpfen. Weckauf, Wendt und Brandl hören einfach nicht auf zu wachsen. Mittlerweile sind die drei mit 17 (Brandl), 18 (Weckauf), 19 (Wendt) Jahren an der Schwelle angelangt, bevor sie zu alt, besser: zu groß sind, um die jugendlichen Detektive zu spielen. Das mag auch erklären, wieso die Produktionsverantwortlichen es zuletzt offenbar eilig hatten. Zwischen dem Start des "Karpatenhundes" und dem der "Toteninsel" liegen nur zwölf Monate. Werden geplante Filme möglichst zügig gedreht, bevor die Hauptdarsteller ihren Rollen entwachsen sind? Die Frage führt zu weiteren: Arbeitet man schon an einem nächsten Film? Oder ist ein Neuansatz geplant, mit jüngeren Darstellern und womöglich neuen kreativen Köpfen?

Nein, aus ihren Rollen sind Weckauf, Brandl und Wendt nicht herausgewachsen. Einen Fall werden die drei noch lösen dürfen. Wie Sony Pictures am Mittwoch im Rahmen der Münchner Filmwoche mitteilte, entsteht gerade ein weiterer ???-Film. Dass die drei Hauptdarsteller wieder an Bord sind, bestätigten diese per Video-Schalte in der Sony-Tradeshow. Demnach werden sie als ??? einen vierten Fall lösen. Gefunden wurde der Stoff im 85. Band der Jugendbuch-Reine bzw. der 86. Hörspiel-Folge: "Nacht in Angst". Ob Anil Kizilbuga wieder das Drehbuch schreiben und Tim Dünschede ein viertes Mal Regie führen wird, bleibt unklar. Dagegen spräche nichts. Nicht nur, weil den beiden mit den vorausgegangenen Film eine würdige und dazu erfolgreiche Adaption des Kulturguts "Drei ???" gelungen ist. Auch ihr Alter würde keine Rolle spielen.

Die Zeit haben sie trotzdem im Nacken. "Die drei ??? – Nacht in Angst" will Sony schon im Januar 2027 ins Kino bringen.

Ist das die Geschichte hinter Shakespeares "Hamlet"? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Die Kino-Neustarts am 22. Januar bieten eine breite Palette: "Hamnet" erzählt die Liebesgeschichte hinter Shakespeares Meisterwerk, "Mercy" zeigt eine düstere Zukunft mit Chris Pratt, und "Die drei ??? - Toteninsel" bietet ein packendes Abenteuer für Jungdetektive.
Kinoneustarts
Hamnet

