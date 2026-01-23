Home News TV-News

Nach schwerer Krankheit zurück: Monica Lierhaus wieder bei RTL

23.01.2026, 09.15 Uhr
von Gianluca Reucher
Mit „Monicas Meistermacher“ meldet sich Monica Lierhaus zurück. Zum Auftakt trifft sie ausgerechnet Jürgen Klopp – und spricht mit ihm über seine größten Erfolge.
Monica Lierhaus hat ein neues Projekt: "Monicas Meistermacher".  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Andreas Rentz
Jürgen Klopp wird bei der WM 2026 dabei sein - als Experte für MagentaTV.  Fotoquelle: Getty Images / 2025 Red Bull/Handout

Nicht nur Fans von Borussia Dortmund dürften genau hinschauen: Monica Lierhaus startet bei RTL ein neues Interview-Format und trifft darin die größten Trainerlegenden des deutschen Fußballs. Zum Auftakt von „Monicas Meistermacher“ spricht sie ausgerechnet mit Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp: Meistermacher in Dortmund und Liverpool

Die Bezeichnung "Meistermacher" dürfte wohl auf kaum einen deutschen Trainer der letzten Jahre so perfekt passen wie auf den 58-Jährigen. Nach seiner erfolgreichen Zeit als Trainer bei Mainz 05 inklusive Bundesliga-Aufstieg gewann er mit Borussia Dortmund in den Jahren 2011 und 2012 die Deutsche Meisterschaft. Im Anschluss führte er den FC Liverpool zum ersten Premier-League-Titel seit 1990. Aktuell ist Klopp als Global Head of Soccer im Red-Bull-Kosmos tätig, dem unter anderem RB Leipzig angehört.

Das Interview von Monica Lierhaus mit Jürgen Klopp ist in der Nacht zum Mittwoch, 21. Januar, um 0.25 Uhr im "RTL Nachtjournal Spezial" zu sehen. Zudem soll die 30-Minuten-Langversion von "Monicas Meistermacher" in Kürze auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport veröffentlicht werden.

Monica Lierhaus: Eine prägende Stimme des deutschen Sportfernsehens

Monica Lierhaus hat über viele Jahre die Fußballberichterstattung im deutschen Fernsehen geprägt. In den frühen 2000er-Jahren war sie eine von nur sehr wenigen Frauen, die sich in der männerdominierten Branche durchsetzten, und war als Moderatorin der ARD-"Sportschau" tätig. Außerdem führte sie als erste Frau durch die Fußballsendung "ran" und moderierte für den Pay-TV-Sender Premiere (heute Sky) auch große Turniere wie die EM 2000 und die WM 2002.



Im Jahr 2009 wurde bei Lierhaus ein Aneurysma festgestellt. Bei der anschließenden Operation kam es zu Komplikationen, sodass sie vier Monate lang im künstlichen Koma lag. In der Reha musste sie grundlegende Fähigkeiten wie Schlucken, Essen und Gehen schließlich komplett neu erlernen. Nach einem langen Leidensweg gab RTL im März 2023 das TV-Comeback der heute 55-Jährigen bekannt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

