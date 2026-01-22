Home News Star-News

"Ich musste schon früh im Leben viel Disziplin zeigen": "Nord bei Nordwest"-Star Marleen Lohse im Interview

Multitalent Marleen

"Ich musste schon früh im Leben viel Disziplin zeigen": "Nord bei Nordwest"-Star Marleen Lohse im Interview

22.01.2026, 09.41 Uhr
von Marina Birner
Marleen Lohse, bekannt aus der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest", spricht über ihre vielseitigen Rollen als Schauspielerin, Musikerin und Mutter. Im Interview verrät sie, wie sie ihre Projekte vereint und was ihre nächste Tour für die Fans bereithält.
Marleen Lohse im Interview
Marleen Lohse (41) spielt die Tierärztin Jule Christiansen in der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" seit 2014. Nun dürfen sich Fans über zwei neue Spielfilme ("Pechmarie", Donnerstag, 29. Januar, 20.15 Uhr, und "Blindgänger", Donnerstag, 5. Februar, 20.15 Uhr) freuen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Sebastian Reuter
Marleen Lohse im Interview
Hauptdarstellerin Marleen Lohse schwärmt im Interview anlässlich neuer "Nord bei Nordwest"-Filme von den vielfältigen Herausforderungen als Schauspielerin.  Fotoquelle: NDR / Boris Laewen
Marleen Lohse im Interview
Das Erfolgstrio von "Nord bei Nordwest": Jana Klinge (links), Hinnerk Schönemann und Marleen Lohse spielen sich in die Herzen der Krimi-Fans.  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Marleen Lohse im Interview
Seit dem Start der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" 2014 stehen die Tierärzte Jule (Marleen Lohse) und Hauke (Hinnerk Schönemann) aus "Nord bei Nordwest" bei den deutschen Zuschauern besonders hoch im Kurs.  Fotoquelle: NDR / ARD Degeto / Sandra Hoever
Marleen Lohse im Interview
Jule Christiansen (Marleen Lohse, Mitte), Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) haben schon manche Krise durchstanden. Der 28. Film ("Pechmarie", Donnerstag, 29. Januar, 20.15 Uhr, ARD) fordert das Team allerdings auf besondere Weise heraus.  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Marleen Lohse im Interview
Marleen Lohse (41) ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin. 2026 geht sie mit Ihrer Tour "Wide Awake" erstmals umfangreich auf die Bühne. Was sie so am Rampenlicht liebt und zugleich scheut, verrät die gebürtige Soltauerin im Interview.   Fotoquelle: 2019 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Marleen Lohse im Interview
Im Film "Alphamännchen" brilliert Marleen Lohse an der Seite von David Rott als progressive Frau und Lebensgefährtin.  Fotoquelle: 2025 Netflix
Marleen Lohse im Interview
Marleen Lohse durfte sich im September 2022 über die Geburt ihres Sohnes freuen. Wie ihr der Spagat zwischen Karriere und Mama-Alltag gelingt, verrät die 41-Jährige im Interview anlässlich der linearen TV-Premiere von "Pechmarie" (Donnerstag, 29. Januar, 20.15 Uhr, ARD).  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Gerald Matzka

Charakteristische rote Haare und eine klare Haltung: Marleen Lohse (41) gehört seit über zehn Jahren zum festen Ensemble von "Nord bei Nordwest" und prägt die ARD-Erfolgsreihe als Tierärztin Jule Christiansen von Anfang an mit. Seit 2014 ist sie in dem Krimi zu sehen, der mit zwei neuen Filmen ("Pechmarie", Donnerstag, 29. Januar, 20.15 Uhr, und "Blindgänger", Donnerstag, 5. Februar, 20.15 Uhr) ins neue Jahr startet – und hat sich dabei nicht nur als Schauspielerin, sondern auch persönlich weiterentwickelt. Im Interview spricht die gebürtige Soltauerin, die 2022 ihren Sohn zur Welt brachte, über die Herausforderung, eine Figur über so viele Jahre lebendig zu halten, über ihren Alltag als berufstätige Mutter und die Erfahrungen, die sie als Kinderstar erlebte. Zudem verrät sie, was die Zuschauer und Zuschauerinnen von ihrem nächsten Schritt erwarten dürfen: ihre erste eigene Musiktour mit dem Debütalbum.

prisma: Frau Lohse, 2026 gehen Sie mit Ihrer Tour "Wide Awake" erstmals umfangreich auf die Bühne – müssen "Nord bei Nordwest"-Fans Angst haben, Sie zu verlieren?

Marleen Lohse: Nein, das auf keinen Fall. Das lässt sich gut kombinieren. Ich werde weiter vor der Kamera stehen. Im Februar endet die Tour, zwei Tage später geht's direkt weiter mit den nächsten "Nord bei Nordwest"-Drehs. Also keine Sorge. Musik und Schauspiel sind zwei Kunstformen, die sich wunderbar ergänzen.

Derzeit beliebt:
>>"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft
>>"Wetten, dass..?": Frank Elstner äußert sich zum neuen Moderationsduo Bill und Tom Kaulitz
>>Nach dem Krimi gegen Spanien: So geht es bei der Handball-EM im TV weiter
>>"Ohne Gewehr – Leben nach dem Biathlon": Alle Infos zur ARD-Reportage

prisma: Zwei neue Filme der "Nord bei Nordwest"-Reihe stehen an. Was dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten?

Lohse: Natürlich gibt's wieder den typischen Schwanitz-Charme und das ewige Hin und Her in dieser Dreier-Konstellation – das bleibt. Unser liebenswertes Ensemble ist zurück, und ich mag es sehr, diese vertrauten Figuren immer weiter und in neuen Facetten kennenzulernen. Und natürlich wird es spannend. Leider taucht auch wieder die ein oder andere Leiche auf – das bleibt in Schwanitz nicht aus. So idyllisch es aussieht, es sterben ständig Menschen. Und wir sind da, um das zu klären.

prisma: Ohne Verbrechen wäre es auch kein echter Krimi ... Was ist es, das hierzulande so an diesem Genre fasziniert?

Lohse: Krankenhausserien und Krimis – ja, das lieben die meisten. Krankenhäuser und Polizeistationen sind Bereiche, mit denen man im besten Fall wenig zu tun hat. Vielleicht liegt genau darin der Reiz: Wir schnuppern in eine sonst verborgen bleibende Welt hinein. Dieses Kribbeln, diese Spannung. Gerade bei Krimis kommt hinzu, dass jemand jemandem auf die Schliche kommt, wir rätseln alle mit – das ist einfach unterhaltsam. In Schwanitz kommt noch das norddeutsche Flair und die vertrauten, eigensinnigen Figuren dazu. Das macht den Reiz aus.

prisma: Auch für Sie als gebürtige Soltauerin?

Lohse: Ja, ich fühle mich als Nordlicht in der Reihe sehr zu Hause. Auch wenn ich seit 20 Jahren in Berlin lebe, bleibt der Norden meine Heimat – unter anderem wegen meiner Familie und meinem Mann. Es ist schön, dass ich jobbedingt viel Zeit hier verbringen und meine Angehörigen sehen kann. Der Humor, der Dialekt – das liegt mir einfach.

"Zweifel gehören dazu"

prisma: Wie fühlt es sich an, Teil eines solchen Dauerbrenners im TV zu sein?

Lohse: Ich verbinde damit weder Euphorie noch Druck, sondern eher ein Gefühl von Aufgehobensein. Wir dürfen in der Reihe viel ausprobieren: Eine Folge mit Zeitebenen, eine mit Hauke im Koma, in der ich plötzlich Polizistin bin. Solche Spielereien sind nur möglich, wenn das Team Vertrauen zueinander hat. Wir kennen uns lange, wissen, wie der andere tickt – da muss ich mich nicht mehr warmlaufen. Es nutzt sich nicht ab, im Gegenteil, es wächst. Neue Autorinnen wie Mariann Kaiser und tolle Gastschauspielerinnen und -Schauspieler bringen frischen Wind ans Set.

prisma: Neue Herausforderungen bleiben nicht aus: Für den Film "Pechmarie" mussten Sie Gebärdensprache lernen – wie schwer ist Ihnen das gefallen?

Lohse: Ich hatte ein tolles Team und einen Lehrer, der mir Videos zu allen Buchtexten erstellt hat. Anfangs war ich total euphorisch und wollte alles lernen, aber es ist wahnsinnig komplex. Also habe ich mich auf meine Texte und Szenen konzentriert – das war Herausforderung genug. Es freut mich, dass immer etwas Neues auf mich wartet. Gleichzeitig fordert es mich aber auch.

prisma: Sie gelten hierzulande als eine der vielseitigsten Schauspielerinnen Ihrer Generation. Hatten Sie seit Ihrem Start als Kinderstar nie Zweifel?

Lohse: Doch, absolut. Zweifel gehören dazu, angesichts der Unstetigkeit und der Aufgaben, die einen mitunter überwältigen. Eigentlich wollte ich Malerin werden, später dann Regisseurin. Dann studierte ich in Potsdam-Babelsberg Schauspiel und bin ans Maxim-Gorki-Theater gegangen. So hat sich mein Berufswunsch gefestigt. Aber Zweifel kommen immer wieder.

prisma: Wie gehen Sie damit um?

Lohse: Ich führe mir vor Augen, wie abwechslungsreich mein Beruf ist und welche Möglichkeiten er mir bietet. Gerade habe ich einen Film abgeschlossen, in dem ich eine Hauptrolle spiele: "Die Frau ohne Namen" ist ein Thriller, für den ich auch die Geschichte mitentwickelt habe. Neben der Bühne arbeite ich zeitweise noch als Sprecherin, zum Beispiel bei "TKKG" oder den "Drei Fragezeichen". Dieser Beruf eröffnet mir ständig neue Wege, Geschichten zu erzählen – und genau das war mir immer wichtig. Ich bin allerdings viel unterwegs, was als Mutter zugegeben besonders turbulent ist.

"Plötzlich nimmt das Leben Fahrt auf, und hundert Dinge passieren gleichzeitig"

prisma: Wie meistern Sie den Spagat zwischen Beruf und Familie?

Lohse: Manchmal muss ich einfach loslassen. Ich kann eben doch nicht alles planen (schmunzelt): Plötzlich nimmt das Leben Fahrt auf, und hundert Dinge passieren gleichzeitig. Im Herbst wurde der Film gedreht, an dem ich mitarbeiten durfte, und gleichzeitig kam mein Album heraus, an dem ich jahrelang geschrieben habe. Da helfen gute Absprachen, Menschen, die mich daran erinnern, was wichtig ist, und eine große Portion Durchhaltevermögen. Es gibt ja auch wieder ruhigere Phasen. Das gehört zum Job, der läuft immer in Intervallen. Außerdem flüchte ich mich hin und wieder in meine Ruheinseln: das Laufen und die Badewanne.

prisma: Und Ihre Familie macht da problemlos mit?

Lohse: Ja, mein Mann und ich sind ein eingespieltes Team. Er hält mir den Rücken frei. Unser Sohn war auch mit am Set und unsere Eltern haben uns tatkräftig unterstützt. Es geht alles – Besenstrich für Besenstrich. Erst wirkt es, als wäre es nicht zu schaffen, und dann klappt es eben doch.

"Mutig sein heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst weiterzugehen"

prisma: Wie kamen Sie in all dem Trubel zur Musik als zweites Standbein?

Lohse: Die Musik war eigentlich schon vor der Schauspielerei da. Schon als junges Mädchen schrieb ich Songs, später gründete ich mit einem Kameramann eine Coverband. Dann performte ich mit einem langjährigen Freund, wir spielten auf kleinen Bühnen in Berlin, wohl mehr für uns (schmunzelt). Für den Film "Cleo" durfte ich schließlich den Titelsong singen – das war ein kleiner Meilenstein. In der Musik steckt mehr Persönliches als vor der Kamera: An Filmsets gibt es stets die Möglichkeit für einen weiteren Take. Die Texte sind vorgegeben, ich schlüpfe in eine Rolle. In der Musik hingegen liegt etwas Unmittelbares. Sie ist persönlicher und ein direkter Ausdruck meiner selbst.

prisma: Heutzutage ist es sehr schwer, sich von anderen ambitionierten Musikern abzuheben.

Lohse: Das stimmt. Ursprünglich wollte ich auch nur ein Coveralbum aufnehmen. Dann habe ich die Melodie eines Patti-Smith-Textes verändert, und mir war klar, dass es sich dabei nicht mehr um ein klassisches Cover handelt. Also dachten mein Produzent Andi Fins und ich: Dann können wir auch eigene Lieder schreiben. So ist Stück für Stück ein ganzes Album entstanden – während meiner Schwangerschaft und in den ersten Monaten mit Kind. Es ist wie ein Tagebuch dieser Zeit. Eigentlich geht es darin um meinen kleinen Sohn. Das Album hat mir dabei geholfen, die Umbrüche einzuordnen, und jetzt freue ich mich, es mit allen teilen zu können. Auf der Bühne entsteht noch einmal etwas ganz Eigenes. Ich bin sehr gespannt.

prisma: ... und laut eigener Aussage auch noch sehr nervös. Wie passt das zu Ihrem Rampenlicht-Ich?

Lohse: Ja, das weiß ich manchmal selbst nicht (lacht). In mir leben diese zwei Seiten. Ein Teil von mir teilt gerne und schöpft Kraft aus der Reaktion anderer, aus dem Miteinander. Der andere Teil ist menschenscheu und braucht Rückzug, um Neues zu erschaffen, das ich dann wiederum teilen kann. Ich frage mich manchmal, wie es dazu kam. Aber ich liebe dieses Prickeln, diesen Job, er gibt mir viel zurück. Mutig sein heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst weiterzugehen. In solchen Momenten fühle ich mich lebendig – und darum geht es schließlich.

"Es gab gar nicht so viel Raum, abzuheben"

prisma: Trotz Ihres Erfolgs wirken Sie sehr bodenständig. Wie schaffen Sie es, sich in einer so lauten und schnelllebigen Branche diese Erdung zu bewahren?

Lohse: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon so lange dabei bin. Seit meinem zwölften Lebensjahr stehe ich vor der Kamera. Das kam nicht über Nacht. Ich musste schon früh im Leben viel Disziplin zeigen. Meine Eltern sagten mir immer: "Du bist ein ganz normales Schulkind, das eben das Glück hat, in einer Serie zu spielen." Das war mir immer sehr bewusst. Es gab gar nicht so viel Raum, abzuheben – ich musste vorbereitet sein, pünktlich und verlässlich. Das hat mich erwachsen werden lassen, und ich verlor dabei nie den Boden unter den Füßen.

prisma: Bereuen Sie es heute, dass Sie so früh erwachsen werden mussten?

Lohse: Nein, ich durfte trotzdem Kind sein. Wir konnten uns ausprobieren, reiten und viel erleben. Vieles holte ich mir später einfach zurück. Ich musste oft in den Sommerferien drehen, habe dann aber nach der Schule mit dem ersparten Geld lange Reisen gemacht. Ich war eineinhalb Jahre unterwegs, lernte Wellenreiten und erlebte viele Abenteuer. Das genoss ich sehr. Ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre, aber für mich ergibt das alles Sinn. In meinem Beruf darf ich viel spielen und meiner Neugierde nachgeben – mein inneres Kind ist gut versorgt.

prisma: Was bedeutet für Sie heute Erfolg?

Lohse: Ich glaube, dass Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, sich konzentriert einer Geschichte widmen, die uns interessiert und inspiriert. Erfolg und Glück liegen dabei oft nah beieinander. Das ist eine Frage der Perspektive. Für mich bedeutet Glück, den Fokus auf das zu legen, was ich habe, und Dankbarkeit zu kultivieren – für die Umstände, in denen wir leben. Für mich bedeutet glücklich zu sein, überhaupt erst die Fähigkeit zu haben, Zufriedenheit zu verspüren. Und gesund zu sein und eine Familie zu haben.

"Mein Sohn hat mich gelehrt, authentisch mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen umzugehen"

prisma: Sie sind seit 2022 Mutter. Wie hat sich Ihre Sicht auf Ihre Karriere durch die Mutterschaft verändert?

Lohse: Ich glaube, mein Sohn hat mich gelehrt, authentisch mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen umzugehen. Er war ein großer Teil des Albums. Ich wollte ihm später nicht sagen: "Ich hätte fast ...", sondern: "Ich habe es gemacht." Durch ihn bin ich mutiger geworden, meine Projekte wirklich durchzuziehen.

prisma: Anders als viele Ihrer Branchenkollegen und -kolleginnen halten Sie Ihr Privatleben aus den sozialen Netzwerken eher heraus.

Lohse: Ja, ich trenne das komplett. Meine Familienmitglieder sollten auch mit ihren eigenen Entscheidungen, die die Online-Welt betreffen, ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Wenn mein Mann online präsent sein möchte, ist das für mich in Ordnung. Aber ich glaube, dass wir uns damit angreifbar machen. Ich möchte, dass mein Mann und vor allem mein Kind geschützt sind.

prisma: Was würden Sie davon halten, wenn Ihr Sohn später einmal ins Rampenlicht treten möchte?

Lohse: Ich liebe den Beruf. Wenn er die Leidenschaft dafür hat, stehe ich ihm nicht im Weg. Aber ich würde ihm diesen Beruf auch nicht ans Herz legen. Er soll seinen eigenen Weg finden und ich möchte ihn dabei begleiten.

prisma: In welcher Stimmung starten Sie nun angesichts der kommenden Projekte ins neue Jahr?

Lohse: Ich habe großen Respekt davor, einen ganzen Tour-Abend zu stemmen. Aber ich bin ja nicht allein, sondern darf mich auf eine großartige Band verlassen. Schon auf der Philipp-Poisel-Tour, bei der wir als Vorband auftraten, war das Publikum sehr wohlwollend und respektvoll. Ich hoffe, das wird auch ohne Mega-Star bei uns genauso (schmunzelt). Aber klar, ein bisschen Angst ist auch dabei. Das ist kein schlechtes Gefühl, sondern es pusht.

prisma: Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich heute mit auf den Weg geben?

Lohse: Wenn ich meinem 20-jährigen Ich einen Rat geben könnte, wäre es der: Ein gebrochenes Herz heilt. Zwar fühlt es sich zunächst an, als würde die Welt untergehen, doch das tut sie nicht. Und meinem 40-jährigen Ich würde ich gern noch einmal mein 20-jähriges Ich zur Seite stellen – so mutig, frei und wild. Vielleicht inspiriert das dazu, wieder etwas lockerer zu sein.

Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Während auf dem „Traumschiff“ über neue Liebesgeschichten spekuliert wird, gibt es im echten Leben von Barbara Wussow längst eine Konstante. Seit Jahrzehnten begleitet sie ein Mann, der gar nicht so unbekannt ist. Wer er ist, wie ihre Liebe begann und warum sie bis heute hält, liest du hier.
Berühmtes Paar
Barbara Wussow und Albert Fortell.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Nord bei Nordwest

Das könnte dich auch interessieren

Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.
Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter
Schlagerstar berührt mit TV-Statement
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
"Atemlos" abgelöst
Maite Kelly auf der Bühne.
Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Berühmtes Paar
Barbara Wussow und Albert Fortell.
ARD zeigt Primetime-Premiere: Tragikomödie über Schuld, Freundschaft und Kunst
"Die Frau in Blau"
Die Frau in Blau
Lilian Klebow über Mental Load, Familie und warum Frauen oft alles tragen
"SOKO Wien"-Star im Interview
Lilian Klebow im Interview
Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin
Anja Kruse kritisiert TV-Produktionen stark: "Influencer nehmen unsere Rollen weg"
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig": Alle Infos zur Reportage
Ein Leben im Rampenlicht
BR/Tellux Film GmbH/Simon Koy)
Taschentücher bereithalten! Der emotionale Abschied von Paul Walker läuft im Free-TV
Emotionaler Abschied
Fast & Furious 7
Was Sie noch nicht über "Die drei ???" wussten
Kultreihe enthüllt
Die drei ??? - Toteninsel
"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
Anwältin in Bedrängnis
Ein mächtiger Gegner
"Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe": So sah Chris Pratt in seiner ersten Rolle aus
Chris Pratts Aufstieg
Chris Pratt
"Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Unerwartet ernst
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Jan Köppen von Instagram-Kommentaren erschrocken: "Dass man Leuten so Sachen schreibt ..."
Jan Köppens Look
Jan Köppen
Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich
Tom und Bill
Bill und Tom Kaulitz
"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen
Es geht wieder los!
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit
Prominente Ex-Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf
Schnelles Ende in der Casting-Show
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten
Schlager-Open-Air am Lerchenberg
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
Giovanni Zarrella spaltet mit Trinkgeld-Geständnis die Fans
Gastronomie-Insider
Giovanni Zarrella
Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui teilt große Transformation: "Ich habe mich halbiert"
Körperliche Transformation
Janina El Arguioui
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
Strack-Zimmermann fordert ein selbstbewusstes Europa gegen Trump
Nach Grönland-Drohungen
ZDF-"Morgenmagazin"
"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
Sendung vom 19. Januar
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
"Das hat mich immer begleitet": Atze Schröder spricht offen über Angst vor Geldsorgen
Comedy und Geld
"Das! Rote Sofa"
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
Start von "Promis unter Palmen" wird verschoben – schuld ist das RTL-Dschungelcamp
Reality-TV Startverschiebung
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen
True Crime im Zweiten
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"