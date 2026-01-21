Home News Star-News

Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen

"Atemlos" abgelöst

Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen

21.01.2026, 11.38 Uhr
von Pamela Haridi
Es war ein Rekord, dessen Triumph über ein ganzes Jahrzehnt hinweg in Stein gemeißelt war. Er galt als Messlatte des modernen Schlagers und war elf Jahre lang mit einem Namen verbunden: Helene Fischer (41). Doch nun wurde er abgelöst. Die Schlagerwelt reagiert mit Staunen.
Maite Kelly auf der Bühne.
Maite Kelly hat mit ihrem Song "Der Morgen danach" einen Rekord gebrochen, der unerreichbar schien.  Fotoquelle: picture alliance / Sipa USA | Just Pictures

„Atemlos“ – Das Maß aller Dinge

Mit ihrem Megahit „Atemlos durch die Nacht“ schrieb Helene Fischer Musikgeschichte. Der Song stand zehn Wochen in Folge an der Spitze der MusicTrace Airplay-Charts in der Kategorie „Deutschland Konservativ Pop“ und erzielte damit einen Rekord, der über ein Jahrzehnt lang Bestand haben sollte. „Atemlos“ galt als unschlagbar. Der Song war nicht nur ein Hit, sondern ein kulturelles Phänomen, das eine ganze Schlager-Generation geprägt hat.

Maite Kelly gelingt das Unglaubliche

Nun hat Maite Kelly (46) diese historische Bestmarke überholt. Ihr Titel „Der Morgen danach“ befand sich in der Chart-Woche vom 09.01. bis 15.01.2026 bereits zum elften Mal in Folge auf Platz eins der deutschen Konservativ Pop Airplay-Charts, also eine Woche länger als Helene Fischers Dauerbrenner. Damit stieß Kelly die bisher unangefochtene Schlagerikone vom Thron und trug sich mit diesem Triumph in die Geschichtsbücher des Schlager-Genres ein.

Maite Kelly: „Ich bin einfach nur baff“

Die sympathische Sängerin reagierte überwältigt. Auf Instagram schrieb Maite Kelly sichtlich bewegt: „Das ist wirklich unfassbar! Ich kann nur sagen: Danke, dass ihr diesen Song so liebt!“ Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten: Glückwünsche, Lobeshymnen und Kommentare wie „Das ist kein normaler Charterfolg. Das ist Musikgeschichte!“ oder „Total verdient!“ füllten innerhalb kürzester Zeit die Kommentarspalte.

Ein Meilenstein mit Ansage

So überwältigt Maite Kelly auch gewesen sein mag – ganz überraschend stellte sich der Erfolg nicht ein. So rückte der blonde Wirbelwind beispielsweise mit dem Titel „Das tut sich doch keiner freiwillig an“ aus dem Jahr 2024 mit neun Nummer-eins-Platzierungen gefährlich nah an die Rekordmarke heran. „Der Morgen danach“ traf offensichtlich genau den Nerv der Zeit. Der Song besticht mit Tiefe, Emotionalität und einer Ehrlichkeit, die nicht nur bei den Hörerinnen und Hörern offenbar bestens ankommt. Auch bei Radiosendern erfreut er sich einer außergewöhnlich starken Präsenz und Beliebtheit.



Geht da noch mehr?

Es bleibt spannend zu beobachten, wie lange sich der Song noch an der Spitze halten kann. Sollte er den ersten Platz für weitere Wochen erfolgreich verteidigen, würde Maite Kelly sogar einen neuen Allzeitrekord aufstellen. Hinter vorgehaltener Hand spekuliert derzeit die Schlagerwelt, ob die Sängerin bei den nächsten Schlagerchampions 2027 für dieses Kunststück mit einem Preis ausgezeichnet werden könnte. Verdient hätte Maite Kelly es allemal, denn im Schlagergenre ist die neue Rekordhalterin eine würdige Konkurrenz für Helene Fischer.

Zwei verdiente Rekordhalterinnen

Der deutsche Schlager bleibt auch 2026 äußerst lebendig, der Erfolg von Maite Kelly ist der beste Beweis dafür. Kelly begegnet Helene Fischer auf Augenhöhe und die „Atemlos“-Interpretin wird ihrer Kollegin dieses Kunststück sicherlich von Herzen gönnen. Wem könnte es wohl zukünftig gelingen, den von Maite Kelly aufgestellten Rekord zu brechen? Wir werden darüber berichten, wenn es soweit ist und hoffen, dass es bis dahin keine weiteren elf Jahre dauern wird.

