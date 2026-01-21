Home News TV-News

„Aktenzeichen XY… Ungelöst" startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen

True Crime im Zweiten

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen

21.01.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Rudi Cerne zeigt im ZDF-Format "Aktenzeichen XY... Ungelöst" neue, schockierende Kriminalfälle, darunter der grausame Mord an einem Mädchen und ein brutaler Überfall auf ein älteres Ehepaar.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Ein junges Mädchen wird nachts von mehreren jungen Leuten angegriffen und schließlich ermordet.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Ein älterer Mann kümmert sich liebevoll um seine demente Ehefrau. Dann werden beide am helllichten Tag überfallen.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Eine ältere Dame bekommt unerwartet Besuch. Kurze Zeit später ist sie tot.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Rudi Cerne vertraut wieder darauf, dass sich aufmerksames TV-Publikum beim ihm meldet.  Fotoquelle: ZDF/Nadine Rupp

Ein 13-jähriges Mädchen wird nachts von einer Gruppe junger Menschen attackiert. Wochen später erst wird ihre Leiche entdeckt. Das ist nur eines der grausamen Verbrechen, die Rudi Cerne in der ersten Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im neuen Jahr behandelt. Zu der Frage, was dem Teenager in jener Nacht widerfahren sein könnte, haben die zuständigen Ermittler eine Theorie. Finden sie nun durch die ZDF-Sendung womöglich Zeuginnen und Zeugen, die den entscheidenden Hinweis liefern?

ZDF
Aktenzeichen XY... Ungelöst
True Crime • 21.01.2026 • 20:15 Uhr

Neue Fälle bei "Aktenzeichen XY": Diese Verbrechen stehen im Fokus

Nicht minder grausam liest sich die Ankündigung eines zweiten Falls, den das True-Crime-Format zum Thema macht: Ein älterer Mann kümmert sich zu Hause liebevoll um seine an Demenz erkrankte Ehefrau. Dann wird das Paar am helllichten Tag in seinem Einfamilienhaus überfallen. Das eigene zu Hause war auch der Tatort, an dem eine Seniorin auf brutale Weise starb. Kurz vor ihrem Tod hatte sie noch einen ungebetenen Besuch von einem Fremden.

Zuletzt beschäftigt sich "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" mit einem Banküberfall. Dem Täter war es dabei offenbar egal, dass er von Zeugen beobachtet wurde. Warum?

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 21.01. – ZDF: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
