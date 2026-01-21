„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen

Ein 13-jähriges Mädchen wird nachts von einer Gruppe junger Menschen attackiert. Wochen später erst wird ihre Leiche entdeckt. Das ist nur eines der grausamen Verbrechen, die Rudi Cerne in der ersten Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im neuen Jahr behandelt. Zu der Frage, was dem Teenager in jener Nacht widerfahren sein könnte, haben die zuständigen Ermittler eine Theorie. Finden sie nun durch die ZDF-Sendung womöglich Zeuginnen und Zeugen, die den entscheidenden Hinweis liefern?

Aktenzeichen XY... Ungelöst True Crime • 21.01.2026 • 20:15 Uhr

Neue Fälle bei "Aktenzeichen XY": Diese Verbrechen stehen im Fokus Nicht minder grausam liest sich die Ankündigung eines zweiten Falls, den das True-Crime-Format zum Thema macht: Ein älterer Mann kümmert sich zu Hause liebevoll um seine an Demenz erkrankte Ehefrau. Dann wird das Paar am helllichten Tag in seinem Einfamilienhaus überfallen. Das eigene zu Hause war auch der Tatort, an dem eine Seniorin auf brutale Weise starb. Kurz vor ihrem Tod hatte sie noch einen ungebetenen Besuch von einem Fremden.

Zuletzt beschäftigt sich "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" mit einem Banküberfall. Dem Täter war es dabei offenbar egal, dass er von Zeugen beobachtet wurde. Warum?

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 21.01. – ZDF: 20.15 Uhr

