Valentino ist tot: So reagieren Freunde und Weggefährte des großen Modemachers

Der italienische Modeschöpfer Valentino ist tot. Wie seine Stiftung mitteilte, starb er am Montag im Alter von 93 Jahren in Rom. "Umgeben von seinen Angehörigen" sei Valentino in seiner römischen Residenz gestorben, hieß es weiter in der Mitteilung, die von ihm und seinem langjährigen Partner Giancarlo Giammetti betrieben wurde.

Geboren in Voghera: Valentinos Weg beginnt in Norditalien 1932 in der norditalienischen Kleinstadt Voghera als Valentino Clemente Ludovico Garavani geboren, stieg Valentino zu einem der bedeutendsten Modemacher Italiens auf. Schon mit 17 Jahren erhielt er ein Stipendium der Pariser Mode-Gewerkschaft Fédération de la Haute Couture et de la Mode, bevor er sich ab 1950 zum Designer ausbilden ließ.

In Rom gründete Valentino 1960 gemeinsam mit seinem früheren Lebens- und Geschäftspartner Giancarlo Giammetti ein Modeunternehmen, dessen Kreationen von Anfang an für zeitlos-klassische Eleganz stand. Zu den Fans Valentinos gehörten zahlreiche Hollywood-Stars, von Audrey Hepburn und Elizabeth Taylor bis Julia Roberts und Meryl Streep.

Die Schönheit der Trägerinnen seiner Roben zu akzentuieren und zu steigern, war die Essenz von Valentinos Kunst. Das gelang ihm auch, weil er das Geheimnis der Frauen zu kennen glaubte. "Ich weiß, was Frauen wollen", sagte der Modeschöpfer einmal in einem Interview. "Sie wollen schön sein." Diese Schönheit betonte er gerne mit einem markanten Rot.

Valentinos zeitlose Schönheit: Stil, Eleganz und Einfluss über den Tod hinaus Nicht nur in der Modewelt ist die Nachricht seines Todes mit Bestürzung aufgenommen worden. Die italienische Designerin Donatella Versace schrieb auf Instagram: "Heute haben wir einen wahren Maestro verloren, der für seine Kunst für immer in Erinnerung bleiben wird." Valentino werde nie vergessen werden.

Auch Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow zeigte sich betroffen. Sie könne sich glücklich schätzen, "den wahren, privaten Valentino gekannt zu haben", teilte sie auf derselben Plattform mit. Valentino sei ein Mann gewesen, "der die Schönheit liebte, seine Familie, seine Musen, seine Freunde." Dazu postete Paltrow ein Bild, auf dem sie Valentino auf die Wange küsst.

Model Cindy Crawford zeigte sich ebenfalls "zutiefst betrübt über den Tod von Valentino Garavani". Der Modeschöpfer "war ein wahrer Meister seines Fachs, und ich werde immer dankbar sein für die Jahre, in denen ich das Privileg hatte, eng mit ihm zusammenzuarbeiten", schrieb sie auf Instagram.

Aus der italienischen Politik meldete sich Giorgia Meloni zu Wort. Sie bezeichnete Valentino^als "unangefochtenen Meister von Stil und Eleganz und ewiges Symbol der italienischen Haute Couture." Mit dem Tod des Modemachers habe Italien eine "Legende" verloren, deren Vermächtnis jedoch "weiterhin Generationen inspirieren" werde.