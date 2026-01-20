Home News Star-News

Valentino ist tot: So reagieren Freunde und Weggefährte des großen Modemachers

Stilvolle Legende

Valentino Garavani ist tot: Italienischer Modeschöpfer stirbt mit 93 Jahren

20.01.2026, 14.52 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Der legendäre italienische Modemacher Valentino, bekannt für seine klassische Eleganz und seine Kreationen für Hollywoodstars, ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Die Modewelt trauert um einen wahren Meister.
Valentino Garavani
Er wusste, was Frauen wollen: Der bedeutende italienische Modeschöpfer Valentino ist mit 93 gestorben.   Fotoquelle: 2019 Getty Images/Pascal Le Segretain
Valentino Garavani und Gwyneth Paltrow
Auch Gwyneth Paltrow gehörte zu den Bewunderern von Valentino. Auf Instagram verabschiedete sich die Hollywood-Schauspielerin mit rührenden Worten von dem Modemacher.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Pascal Le Segretain

Der italienische Modeschöpfer Valentino ist tot. Wie seine Stiftung mitteilte, starb er am Montag im Alter von 93 Jahren in Rom. "Umgeben von seinen Angehörigen" sei Valentino in seiner römischen Residenz gestorben, hieß es weiter in der Mitteilung, die von ihm und seinem langjährigen Partner Giancarlo Giammetti betrieben wurde.

Geboren in Voghera: Valentinos Weg beginnt in Norditalien

1932 in der norditalienischen Kleinstadt Voghera als Valentino Clemente Ludovico Garavani geboren, stieg Valentino zu einem der bedeutendsten Modemacher Italiens auf. Schon mit 17 Jahren erhielt er ein Stipendium der Pariser Mode-Gewerkschaft Fédération de la Haute Couture et de la Mode, bevor er sich ab 1950 zum Designer ausbilden ließ.

In Rom gründete Valentino 1960 gemeinsam mit seinem früheren Lebens- und Geschäftspartner Giancarlo Giammetti ein Modeunternehmen, dessen Kreationen von Anfang an für zeitlos-klassische Eleganz stand. Zu den Fans Valentinos gehörten zahlreiche Hollywood-Stars, von Audrey Hepburn und Elizabeth Taylor bis Julia Roberts und Meryl Streep.

Derzeit beliebt:
>>Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
>>Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
>>Rebecca Mir über ihre neue Herausforderung bei "Exclusiv": "Ich gehe ganz unvoreingenommen ran"
>>Skandale, Liebe, Abschiede: Das bewegte Promi-Jahr 2025 im Überblick

Die Schönheit der Trägerinnen seiner Roben zu akzentuieren und zu steigern, war die Essenz von Valentinos Kunst. Das gelang ihm auch, weil er das Geheimnis der Frauen zu kennen glaubte. "Ich weiß, was Frauen wollen", sagte der Modeschöpfer einmal in einem Interview. "Sie wollen schön sein." Diese Schönheit betonte er gerne mit einem markanten Rot.



Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Umut Tekin musste vor seiner Teilnahme am Dschungelcamp in die Notaufnahme. Aufgrund starker Schmerzen drohte er, bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auszufallen.
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin

Valentinos zeitlose Schönheit: Stil, Eleganz und Einfluss über den Tod hinaus

Nicht nur in der Modewelt ist die Nachricht seines Todes mit Bestürzung aufgenommen worden. Die italienische Designerin Donatella Versace schrieb auf Instagram: "Heute haben wir einen wahren Maestro verloren, der für seine Kunst für immer in Erinnerung bleiben wird." Valentino werde nie vergessen werden.

Auch Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow zeigte sich betroffen. Sie könne sich glücklich schätzen, "den wahren, privaten Valentino gekannt zu haben", teilte sie auf derselben Plattform mit. Valentino sei ein Mann gewesen, "der die Schönheit liebte, seine Familie, seine Musen, seine Freunde." Dazu postete Paltrow ein Bild, auf dem sie Valentino auf die Wange küsst.

Hans Sigl verrät: Das ist das Erfolgsgeheimnis vom "Bergdoktor"
Die 19. Staffel des "Bergdoktors" ist im vollen Gange. Zum Auftakt sprach er über emotionale Szenen und die Zukunft der Serie. Außerdem verrät er, was das Erfolgsgeheimnis ist.
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.

Model Cindy Crawford zeigte sich ebenfalls "zutiefst betrübt über den Tod von Valentino Garavani". Der Modeschöpfer "war ein wahrer Meister seines Fachs, und ich werde immer dankbar sein für die Jahre, in denen ich das Privileg hatte, eng mit ihm zusammenzuarbeiten", schrieb sie auf Instagram.

Aus der italienischen Politik meldete sich Giorgia Meloni zu Wort. Sie bezeichnete Valentino^als "unangefochtenen Meister von Stil und Eleganz und ewiges Symbol der italienischen Haute Couture." Mit dem Tod des Modemachers habe Italien eine "Legende" verloren, deren Vermächtnis jedoch "weiterhin Generationen inspirieren" werde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Action an Bord: Harrison Ford rettet die "Air Force One"
Präsidenten-Action
Air Force One
Scarlett, Dakota und Co.: Das sind die Nackt-Regeln der Stars
Nacktklauseln im Film
Die Nackt-Regeln der Stars
Die Arena der Macht und Mythen
"Das Kolosseum, Arena der Macht (1/2) – Ein Bau der Superlative"
Das Kolosseum, Arena der Macht
So sieht "Dennis"-Darsteller Mason Gamble heute aus
Karrierewandel
Dennis (1993)
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"One Battle After Another"
Sydney Sweeney: So sah sie am Anfang ihrer Karriere aus
Shootingstar Sydney
Sydney Sweeney
Faye Dunaway wird 85: Was wurde aus der Darstellerin?
Hollywood-Star
Faye Dunaway
"Avatar"-Film macht sie zur erfolgreichsten Darstellerin aller Zeiten
Neuer Rekord
Zoe Saldaña
Patrick Dempsey wird 60: So begann die Karriere des "Grey's Anatomy"-Stars
Schauspieljubiläum
Patrick Dempsey
„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore
Meisterwerk der Literaturverfilmung
"The Hours"
"Wie man sich als Mama so zeigen kann": Amira Aly klagt über Hass nach Unterwäsche-Shooting
Kritik an Amira Aly
Amira Aly
Panne im SAT.1-Frühstücksfernsehen erheitert das Publikum: "Genau mein Humor"
Moderationspanne
SAT.1-Frühstücksfernsehen
5.000 Euro teurer Irrtum: Diese Bares-für-Rares-Expertise entpuppt sich als Enttäuschung
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Anja Kruse kritisiert TV-Produktionen stark: "Influencer nehmen unsere Rollen weg"
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Mit "Stromberg"-Star: SAT.1 startet neue Vorabendserie nach Vorbild der "Landarztpraxis"
Neue Vorabendserie
Ein Hof zum Verlieben
Elmar Theveßen warnt im Moma: "Aus diesem Grönland-Streit kommt man nicht raus"
Trumps Hemisphären-Plan
ZDF-"Morgenmagazin"
Hans Sigl verrät: Das ist das Erfolgsgeheimnis vom "Bergdoktor"
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
37°: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld: Drei Frauen kämpfen um finanzielle Unabhängigkeit
Ein Leben zwischen Geldsorgen und Selbstverwirklichung
37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
"Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten": Die Erfolgsgeschichte des Donald Trump
Trumps Rückkehr
Donald Trump
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel im Interview
"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?
Putins geheime Waffen (1/2)
Putins geheime Waffen (1/2)
Das machen die Dschungelcamp-Kultstars heute
Dschungelstars heute
Lorielle London
"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel
Regionalkrimi
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
"Donald Trump – König im Weißen Haus?": Drama aus dem Oval Office
Trump-Doku
Donald Trump - König im Weißen Haus?
Hazel Brugger hat eine Stromrechnung über 10.000 Euro und will nicht zahlen
Update zum Ärger mit dem Stromanbieter
Ärger mit dem Stromanbieter: Hazel Brugger mit ungewöhnlicher Idee, um "Licht zu Hause" zu haben.
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"One Battle After Another"
"Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig": Alle Infos zur Reportage
Ein Leben im Rampenlicht
BR/Tellux Film GmbH/Simon Koy)
"Steirerrausch": Kritik zum Landkrimi mit Adele Neuhauser
Steirischer Landkrimi
Steirerrausch