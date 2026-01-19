Hazel Brugger will 10.000 Euro-Stromrechnung nicht zahlen: "Wird allen Beteiligten nicht gefallen"

Hazel Brugger hat eine Stromrechnung über 10.000 Euro und will nicht zahlen
Böse Überraschung im Briefkasten: Hazel Brugger hat im Frühjahr 2025 eine monströse Stromrechnung von über 10.000 Euro erhalten. Doch die Schweizerin und ihr Ehemann Thomas Spitzer wollen diese hohe Summe nicht zahlen. Die 32-Jährige erklärte, dass die Rechnung nicht korrekt sei und die beiden seit geraumer Zeit versuchen würden, Kontakt zum Stromanbieter aufzunehmen. Dies soll immer wieder gescheitert sein. Hazel Brugger machte den Fall öffentlich. Nun gab es Bewegung in der Angelegenheit, die "allen Beteiligten nicht gefallen würde".
Hazel Brugger geht an die Öffentlichkeit
Mit der Rechnung von über 10.000 Euro für Strom ist das Schweizer Ehepaar nicht einverstanden. Im März 2025 berichtete die Wahl-Hessin der Öffentlichkeit von dem Ärgernis. "Mein Mann Thomas Spitzer und ich versuchen seit einem halben Jahr vergeblich, Sie zu erreichen, um die Registrierung abzuschließen und die Zählerstände durchzugeben", klagte der Comedystar auf Instagram. "Jetzt haben wir eine Stromnachzahlung (nur die Nachzahlung!) von über 10.000 Euro bekommen. Wie kann das sein? Bitte melden, danke", forderte die 32-Jährige.
Wie kam es zu der hohen Stromrechnung?
Nach der Darstellung von Hazel Brugger hatte der Stromanbieter den Verbrauch, aufgrund der fehlenden Zählerstände, anscheinend geschätzt und sehr hoch eingestuft. Trotz mehrfacher Versuche soll es angeblich zu keiner Kommunikation mit dem Stromanbieter gekommen sein. Die hohe Schätzung könnte auch durch das "neue Haus" und dessen Sanierung, Heizung oder Baumaßnahmen zustande gekommen sein.
Hazel Brugger mit Idee, um die Stromrechnung zu bezahlen
Ein halbes Jahr später, ist die Angelegenheit immer noch nicht geklärt, aber einen Schritt weiter scheint die zweifache Mutter gekommen zu sein. Mittlerweile soll es Gespräche mit dem Stromanbieter gegeben haben. "Wir sind in Deutschland und wo Bürokratie herrscht, wird es immer allen Beteiligten nicht gefallen, was am Ende passiert", erklärte Hazel Brugger auf Nachfragen von t-online. Ob sie nun doch die hohe Rechnung zahlen muss oder ob es zu einer anderen Lösung kommt, bleibt aber weiterhin offen. Doch das Thema scheint Hazel Brugger weiterhin unter den Nägeln zu brennen. Im November 2025 erhielt sie einen Bambi in der Kategorie Comedy. Bei der Verleihung scherzte sie: "Was mache ich wohl mit dem vergoldeten Reh? Das werde ich schön zum Pfandleiher bringen, und dann hoffe ich mal, dass mein Licht zu Hause wieder angeht".