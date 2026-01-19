Hazel Brugger will 10.000 Euro-Stromrechnung nicht zahlen: "Wird allen Beteiligten nicht gefallen"

Böse Überraschung im Briefkasten: Hazel Brugger hat im Frühjahr 2025 eine monströse Stromrechnung von über 10.000 Euro erhalten. Doch die Schweizerin und ihr Ehemann Thomas Spitzer wollen diese hohe Summe nicht zahlen. Die 32-Jährige erklärte, dass die Rechnung nicht korrekt sei und die beiden seit geraumer Zeit versuchen würden, Kontakt zum Stromanbieter aufzunehmen. Dies soll immer wieder gescheitert sein. Hazel Brugger machte den Fall öffentlich. Nun gab es Bewegung in der Angelegenheit, die "allen Beteiligten nicht gefallen würde".

Hazel Brugger geht an die Öffentlichkeit Mit der Rechnung von über 10.000 Euro für Strom ist das Schweizer Ehepaar nicht einverstanden. Im März 2025 berichtete die Wahl-Hessin der Öffentlichkeit von dem Ärgernis. "Mein Mann Thomas Spitzer und ich versuchen seit einem halben Jahr vergeblich, Sie zu erreichen, um die Registrierung abzuschließen und die Zählerstände durchzugeben", klagte der Comedystar auf Instagram. "Jetzt haben wir eine Stromnachzahlung (nur die Nachzahlung!) von über 10.000 Euro bekommen. Wie kann das sein? Bitte melden, danke", forderte die 32-Jährige.

Wie kam es zu der hohen Stromrechnung? Nach der Darstellung von Hazel Brugger hatte der Stromanbieter den Verbrauch, aufgrund der fehlenden Zählerstände, anscheinend geschätzt und sehr hoch eingestuft. Trotz mehrfacher Versuche soll es angeblich zu keiner Kommunikation mit dem Stromanbieter gekommen sein. Die hohe Schätzung könnte auch durch das "neue Haus" und dessen Sanierung, Heizung oder Baumaßnahmen zustande gekommen sein.