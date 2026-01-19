Home News Film-News

"Oskars Kleid": Darum geht es im Familiendrama bei SAT.1

19.01.2026, 15.24 Uhr
von Jasmin Herzog
In "Oskars Kleid" erzählt Florian David Fitz einfühlsam die Geschichte eines Vaters, der lernen muss, mit der Tatsache umzugehen, dass sein Sohn lieber Kleider als Hosen trägt. Der Film ist erstmals zur besten Sendezeit auf SAT.1 zu sehen.
Nach der Trennung sieht Ben (Florian David Fitz, Mitte) seine Kinder Lili (Laurì, links) und Erna (Ava Petsch) nur noch selten.
Oskar (Laurì) trägt eigentlich lieber Kleider, statt Hosen.
Ben Kornmann (Florian David Fitz) versucht alles um Lili (Laurì) nicht zu verlieren.
Schwester Erna (Ava Petsch, links) findet es nicht schlimm, dass Oskar (Laurì) sich Lili nennt und gerne Kleider trägt.
Oskar (Laurì) nennt sich Lili und trägt lieber Kleider.
Die Eltern von Erna (Ava Petsch, links) und Lili (Laurì) sind frisch getrennt.

In "Oskars Kleid" erzählt Florian David Fitz einfühlsam die Geschichte eines Vaters, der lernen muss, mit der Tatsache umzugehen, dass sein Sohn lieber Kleider als Hosen trägt. Der Film ist erstmals zur besten Sendezeit auf SAT.1 zu sehen.

SAT.1
Drama • 19.01.2026 • 20:15 Uhr

Die Scheidung von Mira (Marie Burchard) macht Ben (Florian David Fitz) noch immer zu schaffen. Vor allem die gemeinsamen Kinder Erna (Ava Petsch) und Oskar (Laurì) fehlen ihm. Als Mira überraschend ins Krankenhaus muss, wittert Ben seine Chance: Er will sich in der Zwischenzeit um die Kinder kümmern. Doch zu Hause erwartet den Polizisten eine Überraschung: Oskar nennt sich Lili, trägt Kleider und identifiziert sich als Mädchen. Für Ben und die gesamte Familie beginnt eine schwierige Zeit des Neukennenlernens und Unterstützens.

Der Film "Oskars Kleid", der unter der Regie Hüseyin Tabak entstand, ist mehr als eine fröhliche Mainstreamkomödie: Das Drama von Hauptdarsteller und Drehbuchautor Florian David Fitz erzählt von einem überforderten Vater, der seinen beschränkten Horizont erweitern muss, um seine Familie nicht zu verlieren. Es ist ein unterhaltsamer Film mit vielen ernsten, schmerzhaften und gerade deshalb so wichtigen Momenten. Nachdem das Drama erstmals 2022 in den deutschen Kinos erschien ist es nun als Free-TV-Premiere zur besten Sendezeit auf SAT.1 zu sehen.

Oskars Kleid – Mo. 19.01. – SAT.1: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

