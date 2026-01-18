"Let's Dance"-Star Sally Özcan stellt neuen Mann vor: „Ich platze gleich vor Aufregung“

2023 tanzte Sally Özcan auf dem "Let's Dance"-Parkett und landete auf dem 10. Platz. Doch Aufsehen erregte die Back-Influencerin durch ihre Trennung von ihrem Ehemann. 16 Jahre waren die beiden ein Paar, haben zwei Kinder und bauten sich ein Unternehmen auf. Nun gibt es einen neuen Mann an der Seite der 37-Jährigen. Sally Özcan hat ihn offiziell vorgestellt.

Sally Özcan macht Therapie nach der Scheidung 16 Jahre ging sie mit ihrem Ehemann Murat Özcan gemeinsam durchs Leben. Ihr Privatleben teilte die 37-Jährige mit ihren Fans auf YouTube. Über zwei Millionen Menschen verfolgen dort, wie Sally Özcan kocht, backt und mit ihrer Familie lebt. Damit war nach Ende der "Let's Dance"-Staffel Schluss. Das Paar soll sich auseinandergelebt haben. "Ein Miteinander wurde immer schwerer", erklärte die Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin. Danach krempelte die Influencerin ihr Leben um und machte eine Therapie. "Ich habe erst in den letzten Jahren aufgehört, mich ständig zu kritisieren. Therapie hilft, das sollte jeder mal machen", kommentierte Sally Özcan gegenüber "Bild" die therapeutische Hilfe.

Sally mit ihrem Mann Murat 2020 beim Spargelstechen. (Foto: picture alliance/Flashpic|Jens Krick)

Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin stellt neuen Partner vor Den Glauben an die Liebe und an eine erneute Hochzeit hat die gebürtige Bruchsalerin auch nach der Scheidung nicht verloren. Wie ein neuer Partner sein müsste, hat die YouTuberin in einem Interview mit Gala verraten. Ehrlichkeit, emotionale Reife, Humor waren der Influencerin wichtig. Er sollte ein starker Mann sein, der mit ihr auf Augenhöhe ist, aber gleichzeitig einen Ruhepol bietet. Nun scheint die 37-Jährige diesen Mann gefunden zu haben.

Auf Instagram stellt Sally Özcan ihren neuen Partner der Öffentlichkeit vor. „Ich platze gleich vor Aufregung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie und wo ich anfangen soll“, schreibt die Back-Influencerin. Dazu postet sie ein Bild von sich und ihrem Partner, der nur mit seinem Hinterkopf zu sehen ist. Beide umarmen sich im Meer. „Ich habe einen wundervollen Mann kennengelernt, mein Herz geöffnet und ihn in mein Herz und mein Leben gelassen“, erklärt der YouTube-Star.

Der neue Mann an Sally Özcans Seite Doch wer ist der Mann, der Sally Özcans Herz erobert hat? Mit weiteren Informationen hält sich die 37-Jährige bedeckt. Doch ein paar Details verrät die Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin: Er habe keine Kinder, sei ein Jahr jünger als sie, stehe nicht in der Öffentlichkeit und sei ein toller „Bonus-Papa“.



