"Frühling – Einhundert Meter": Kritik zur ZDF-Erfolgsreihe mit Simone Thomalla

Drama und Geheimnisse: "Frühling" kehrt zurück!

18.01.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Die Erfolgsserie "Frühling" mit Simone Thomalla startet in die 15. Staffel. Dorfhelferin Katja steht vor neuen Herausforderungen und Geheimnissen. Die Folgen sind bereits in der Mediathek verfügbar.
Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) ist vor dem Supermarkt etwas aufgefallen, das auf die Spur des verschwundenen kleinen Karl führen könnte.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl
Marks und Trixies Sohn "Karlchen" (Henry Köglsperger) büxt von zu Hause aus und versetzt das ganze Dorf in Aufruhr.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl
Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann, links) ist überrascht, aber auch erfreut, als sein entfernter Verwandter Arthur (Timur Bartels) in Frühling auftaucht.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl
Katja (Simone Thomalla, rechts) ist verstimmt, weil Trixie (Nina Schmieder) von ihr erwartet, dass sie Mark nichts von dem Geheimnis erzählt, dass sie ihr ungefragt anvertraut hat - Mark ist nicht der leibliche Vater des dreijährigen Karl.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl
Trixie (Nina Schmieder) und Mark (Marco Girnth) sorgen sich um ihren Sohn Karl. Mark ahnt nicht, dass er nicht der Vater des Dreijährigen ist.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl
Mark (Marco Girnth) ist völlig verzweifelt. Er befürchtet, dass sein kleiner Sohn in den Weiher gefallen sein könnte.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl
Reporterin Roberta (Andrea Kaiser) berichtet über das Verschwinden des kleinen Karl. Dabei trifft sie auch auf ihren Ex-Freund, den Polizisten Siggi Loisl (Sebastian Gerold).  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl
Katja (Simone Thomalla, links) kümmert sich um Jakob (Seraphin Spies) und Sarah (Anna Triebel, zweite von rechts), deren Mutter Maike nach der Transplantation noch länger im Krankenhaus bleiben muss. Auch deren Schwester Irene (Sarah Anna Vinocur) hofft, dass es ihr bald besser geht.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl
Vater und Sohn? Nein, angeblich teilen Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) und Arthur (Timur Bartels) nur ein Prozent DNA miteinander.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl

Mit sechs neuen Folgen startet die ZDF-Erfolgsreihe um die Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) in die 15. Staffel. Während Tierarzt Mark seinen kleinen Sohn vorübergehend verliert, sieht sich Pfarrer Sonnleitner mit Vaterfreuden konfrontiert. Zumindest, wenn man den Gerüchten im Dorf Glauben schenkt ...

ZDF
Familienfilmreihe • 18.01.2026 • 20:15 Uhr

Mit der Serie "Frühling" und Simone Thomallas Hauptrolle als Dorfhelferin Katja Baumann hat das ZDF vor beinahe 15 Jahren voll ins Schwarze getroffen. Bis heute liegen die Einschaltquoten in der Regel über fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Selbst kleine "Ausreißer" wie der Tiefstwert der 14. Staffel im vergangenen Jahr mit 4,71 Millionen Zusehenden in Folge drei sind eine Quote, von der andere nur träumen können. Nun startet die 15. Staffel mit sechs neuen Folgen, immer sonntags zur Primetime.

Die Handlung setzt im Auftaktfilm "Einhundert Meter" (Regie: Thomas Kronthaler) kurz nach den Ereignissen im Finale der letzten Staffel ein. Katja hatte sich zuletzt um die elfjährige Sarah gekümmert, deren kleiner Bruder wegen Mukoviszidose im Krankenhaus lag. Mit der Spende eines Teils ihrer Lunge rettete Mutter Maike ihm das Leben. Als wäre das nicht schon belastend genug für die junge Sarah gewesen, musste sie auch noch das Mobbing ihrer Mitschülerin Stella ertragen. Zu Beginn der 15. Staffel sollen Sarahs Mutter und Bruder endlich nach Hause kommen, doch plötzlich tauchen Komplikationen bei Maike auf.

Katja wird derweil von ihrem Gewissen geplagt. Trixie (Nina Schmieder), die Frau von Tierarzt Mark (Marco Girnth), hatte ihr kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes gestanden, dass ihr älterer Sohn Karl gar nicht von Mark ist. Katja musste ihr widerwillig versprechen, ihrem guten Freund nichts davon zu erzählen.

Oh Schreck, das Kind ist weg!

Dann der Schock: Der dreijährige Karl ist wie vom Boden verschluckt. Zwischen zwei 100 Meter auseinanderliegenden Überwachungskameras verliert sich seine Spur. Das ganze Dorf macht sich auf die Suche nach dem Jungen. Katja kommt schon bald ein Verdacht, der auch manchen Zuschauer beschleichen dürfte: Hat Karls biologischer Vater etwas mit seinem Verschwinden zu tun?

Apropos Vater: Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) sieht sich plötzlich Gerüchten ausgesetzt, nachdem der junge Arthur Moser (Timur Bartels) in Frühling aufgetaucht ist. Die beiden hatten sich über das Internet kennengelernt und festgestellt, dass sie sehr entfernt miteinander verwandt sind. Im Internet kennengelernt? Verwandt? Schnell macht die frohe, aber falsche Kunde die Runde, dass Sonnleitner einen Sohn hat!

Eines ist mit Folge 55 klar: Es bleibt auch in der 15. Staffel von "Frühling" so turbulent wie gewohnt, zumal so einige Fragen geklärt werden müssen. Wird Katja Trixies Geheimnis wahren? Gibt es einen anderen Grund für Arthurs Anwesenheit in Frühling, und: Findet Katja in Dr. Fabiansky (Gabriel Raab) eine neue Liebe? Wer nicht auf die wöchentliche Ausstrahlung warten möchte, kann bereits ab Samstag, 10. Januar, alle Folgen vorab in der Mediathek streamen.

"Frühling – Einhundert Meter" – So. 18.01. – ZDF: 20.15 Uhr

Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht
Ein Märchenfilm, eine Kindheitserinnerung – und Entscheidungen fürs Leben. Simone Thomalla erzählt, warum ein Klassiker für sie weit mehr als Nostalgie ist.
Intime Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

