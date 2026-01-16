Thomas Gottschalk: Das waren seine krassesten Outfits

So begann alles: Schulterpolster, Pumphose, wild gemusterte Weste, die 80er in voller Blüte. Thomas Gottschalk moderiert erstmals "Wetten, dass..?" – der Start einer legendären Ära. Fotoquelle: picture-alliance / dpa

80er, die zweite: Noch breitere Schultern, Denim-Outfit schön ausgewaschen – und natürlich darf bei Gottschalk das Extra nicht fehlen: Lederkrawatte und silberne Aufnäher. Ein bisschen Klimper-Klimper darf bei der 50. Sendung von "Wetten, dass..?" ja wohl nicht fehlen. Fotoquelle: picture-alliance / dpa

Im Gegensatz zu seinem Gast sitzt er bei "Wetten, dass..?" 1988 neben dem russischen Model Maria Kalinina eher zurückhaltend in Sachen Schulterpolster und setzt stattdessen mit den Nieten auf dem dunklen Anzug ein klares Rock-’n’-Roll-Statement. Fotoquelle: picture alliance / Sammlung Richter

Typisch Gottschalk: Karo-Muster sind definitiv eines seiner Lieblingsmuster, am liebsten von Kopf bis Fuß. Bei der Sendung im November 2011 in Friedrichshafen stimmt das immerhin gleich ein bisschen weihnachtlich… Fotoquelle: picture-alliance / dpa

Und Denim schon wieder – diesmal mit braunem Wildleder-Einsatz und goldenen Accessoires. Ob er da gerade in den Mode-Seiten des Magazins nach seinen Outfits sucht? Prinzessin Stephanie von Monaco scheint es jedenfalls zu amüsieren. Fotoquelle: picture alliance / Frederike von Stackelberg

Dieses Outfit schreit nach genauer Analyse: Cowboyboots, Leder-Pumphose, Hosenträger, schwarz-weiße Streifen und ein cropped… Sakko? Uns wird sofort schwindelig – immerhin war alles zweifarbig gehalten. Fotoquelle: picture alliance / teutopress

Mode nach dem Motto: Muster? Auf jeden Fall. Farben? So viele wie möglich. Zurückhaltung? Fehlanzeige – bei Gottschalk geht immer alles ein bisschen größer, bunter, wilder! Fotoquelle: picture alliance / teutopress

Ist das ein gestrickter "Schlüpfer" mit dem Wetten-dass-Logo über der Lederhose? Na immerhin zeigt er sie uns über dem Outfit getragen. Danke Thommy. Fotoquelle: picture alliance/United Archives

Im Jahr 2004 beweist der Showmaster, dass er sich auch modisch anpassen kann. Passend zum Fußballweltmeisterschafts-Maskottchen Goleo entfesselt Gottschalk seine wilde Seite in diesem Leopardenprint-Anzug. Rawr! Fotoquelle: picture-alliance / dpa

Legendär ist auch sein Outfit aus dem Jahr 2000, als er in einem Kilt erschien. Der Anzug war eine Kreation der britischen Modeschöpferin Vivienne Westwood, die er später sogar als Gast begrüßen konnte. Fotoquelle: picture-alliance / dpa

Auch um eine kleine Showeinlage ist sich der Entertainer nicht zu schade. Bei der Benefiz-Gala des Musicals "Saturday Night Fever" in Köln teleportiert sich Gottschalk nicht nur modisch zurück in die Welt des 70er-Disco-Nightlife. Fotoquelle: picture-alliance / dpa

Zum Charme von Thomas Gottschalk gehört, dass er mit seinen Outfits die Orte ehrt, an denen er auftritt. So zum Beispiel sein Look in traditionellen Lederhosen – ein alpiner Stil für das Publikum in Basel. Fotoquelle: picture-alliance / dpa

Ahoi, alle Mann an Bord! Maritimer Mode-Unfall oder etwa seine Bewerbung für das "Traumschiff"? Fotoquelle: picture alliance/United Archives

Manchmal sind es jedoch auch seine Gäste, die ihn outfit-technisch überbieten. Als Harald Schmidt im hautengen Rennanzug durch sein Studio kurvte, musste sich sogar der erfahrene Showmaster an den Kopf fassen. Fotoquelle: picture alliance / Katja Lenz

An der Seite seiner damaligen Ehefrau Thea erscheint Gottschalk bei der Eröffnung der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele 2015 im wilden Paisley-Muster. "Dezent" gehört eindeutig nicht zu seinem Mode-Vokabular. Fotoquelle: picture alliance / Sven Simon

Im Jahr 2012 wird Gottschalk mit einem Stern auf dem Berliner Boulevard der Stars geehrt und ehrt seinerseits das Event mit einem typischen Gottschalk-Outfit: Sein Lieblings-Muster im passenden Look zum roten Teppich. Fotoquelle: picture alliance / SCHROEWIG/Eva Oertwig

Das Jahr 2022: Wieder Bayreuth, wieder im wilden Sakko. Die Frau an seiner Seite ist eine andere – der wilde Look ist geblieben. Im Schlangenleder-Look und mit bordeauxfarbener Weste tritt er farblich abgestimmt mit seiner neuen Liebe Karina Mross auf. Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon

Auf diese Farbkombi muss man erst einmal kommen: Rosa Anzug mit strahlend blauem Hemd – und die Partnerin in sonnigem Orange. Wer sagt, dass Männer auf dem roten Teppich nur Schwarz und Weiß tragen dürfen? Fotoquelle: picture-alliance / dpa

Was aus der Ferne wie ein Kuhfleckmuster aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als abstrakte Kunst à la Kandinsky. Bei einer Gala des Musicals "Der König der Löwen" erscheint Thommy wie immer als stilistisches Kunstwerk. Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress