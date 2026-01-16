Home News Star-News

Thomas Gottschalk: Das waren seine krassesten Outfits

Mode

Thomas Gottschalk: Das waren seine krassesten Outfits

16.01.2026, 13.16 Uhr
Showmaster, Entertainer, TV-Legende – und wandelnde Moderevolution: Thomas Gottschalk hat das deutsche Fernsehen auf vielen Ebenen geprägt, insbesondere auch mit seinem unverwechselbaren Modestil.
Thomas Gottschalk im roten Anzug.
So begann alles: Schulterpolster, Pumphose, wild gemusterte Weste, die 80er in voller Blüte. Thomas Gottschalk moderiert erstmals "Wetten, dass..?" – der Start einer legendären Ära.  Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Thomas Gottschalk in Jeans.
80er, die zweite: Noch breitere Schultern, Denim-Outfit schön ausgewaschen – und natürlich darf bei Gottschalk das Extra nicht fehlen: Lederkrawatte und silberne Aufnäher. Ein bisschen Klimper-Klimper darf bei der 50. Sendung von "Wetten, dass..?" ja wohl nicht fehlen.  Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Thomas Gottschalk im Anzug neben einer Frau.
Im Gegensatz zu seinem Gast sitzt er bei "Wetten, dass..?" 1988 neben dem russischen Model Maria Kalinina eher zurückhaltend in Sachen Schulterpolster und setzt stattdessen mit den Nieten auf dem dunklen Anzug ein klares Rock-’n’-Roll-Statement.  Fotoquelle: picture alliance / Sammlung Richter
Thomas Gottschalk im Karo-Anzug.
Typisch Gottschalk: Karo-Muster sind definitiv eines seiner Lieblingsmuster, am liebsten von Kopf bis Fuß. Bei der Sendung im November 2011 in Friedrichshafen stimmt das immerhin gleich ein bisschen weihnachtlich…  Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Thomas Gottschalk neben Prinzessin Stephanie von Monaco.
Und Denim schon wieder – diesmal mit braunem Wildleder-Einsatz und goldenen Accessoires. Ob er da gerade in den Mode-Seiten des Magazins nach seinen Outfits sucht? Prinzessin Stephanie von Monaco scheint es jedenfalls zu amüsieren.  Fotoquelle: picture alliance / Frederike von Stackelberg
Thomas Gottschalk in einem schwarz-weißen Outfit.
Dieses Outfit schreit nach genauer Analyse: Cowboyboots, Leder-Pumphose, Hosenträger, schwarz-weiße Streifen und ein cropped… Sakko? Uns wird sofort schwindelig – immerhin war alles zweifarbig gehalten.  Fotoquelle: picture alliance / teutopress
Thomas Gottschalk mit orangefarbener Jacke.
Mode nach dem Motto: Muster? Auf jeden Fall. Farben? So viele wie möglich. Zurückhaltung? Fehlanzeige – bei Gottschalk geht immer alles ein bisschen größer, bunter, wilder!  Fotoquelle: picture alliance / teutopress
Thomas Gottschalk mit Menschen auf der Bühne.
Ist das ein gestrickter "Schlüpfer" mit dem Wetten-dass-Logo über der Lederhose? Na immerhin zeigt er sie uns über dem Outfit getragen. Danke Thommy.  Fotoquelle: picture alliance/United Archives
Thomas Gottschalk neben einer Person im Löwenkostüm.
Im Jahr 2004 beweist der Showmaster, dass er sich auch modisch anpassen kann. Passend zum Fußballweltmeisterschafts-Maskottchen Goleo entfesselt Gottschalk seine wilde Seite in diesem Leopardenprint-Anzug. Rawr!  Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Thomas Gottschalk im Schottenrock.
Legendär ist auch sein Outfit aus dem Jahr 2000, als er in einem Kilt erschien. Der Anzug war eine Kreation der britischen Modeschöpferin Vivienne Westwood, die er später sogar als Gast begrüßen konnte.  Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Thomas Gottschalk im roten Anzug.
Auch um eine kleine Showeinlage ist sich der Entertainer nicht zu schade. Bei der Benefiz-Gala des Musicals "Saturday Night Fever" in Köln teleportiert sich Gottschalk nicht nur modisch zurück in die Welt des 70er-Disco-Nightlife.  Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Thomas Gottschalk in Lederhosen.
Zum Charme von Thomas Gottschalk gehört, dass er mit seinen Outfits die Orte ehrt, an denen er auftritt. So zum Beispiel sein Look in traditionellen Lederhosen – ein alpiner Stil für das Publikum in Basel.  Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Thomas Gottschalk im Kapitänskostüm.
Ahoi, alle Mann an Bord! Maritimer Mode-Unfall oder etwa seine Bewerbung für das "Traumschiff"?  Fotoquelle: picture alliance/United Archives
Thomas Gottschalk neben Harald Schmidt, der einen engen Overall trägt.
Manchmal sind es jedoch auch seine Gäste, die ihn outfit-technisch überbieten. Als Harald Schmidt im hautengen Rennanzug durch sein Studio kurvte, musste sich sogar der erfahrene Showmaster an den Kopf fassen.  Fotoquelle: picture alliance / Katja Lenz
Thomas Gottschalk neben seiner damaligen Ehefrau Thea.
An der Seite seiner damaligen Ehefrau Thea erscheint Gottschalk bei der Eröffnung der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele 2015 im wilden Paisley-Muster. "Dezent" gehört eindeutig nicht zu seinem Mode-Vokabular.  Fotoquelle: picture alliance / Sven Simon
Thomas Gottschalk sitzt auf dem Boden.
Im Jahr 2012 wird Gottschalk mit einem Stern auf dem Berliner Boulevard der Stars geehrt und ehrt seinerseits das Event mit einem typischen Gottschalk-Outfit: Sein Lieblings-Muster im passenden Look zum roten Teppich.  Fotoquelle: picture alliance / SCHROEWIG/Eva Oertwig
Thomas Gottschalk neben Karina Mross.
Das Jahr 2022: Wieder Bayreuth, wieder im wilden Sakko. Die Frau an seiner Seite ist eine andere – der wilde Look ist geblieben. Im Schlangenleder-Look und mit bordeauxfarbener Weste tritt er farblich abgestimmt mit seiner neuen Liebe Karina Mross auf.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon
Thomas Gottschalk im rosafarbenen Anzug.
Auf diese Farbkombi muss man erst einmal kommen: Rosa Anzug mit strahlend blauem Hemd – und die Partnerin in sonnigem Orange. Wer sagt, dass Männer auf dem roten Teppich nur Schwarz und Weiß tragen dürfen?  Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Thomas Gottschalk neben einer Frau.
Was aus der Ferne wie ein Kuhfleckmuster aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als abstrakte Kunst à la Kandinsky. Bei einer Gala des Musicals "Der König der Löwen" erscheint Thommy wie immer als stilistisches Kunstwerk.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress
Thomas Gottschalk in einem Kleid.
Bei einer verlorenen Wette zeigt sich die TV-Legende in glamouröser Glitzerrobe an der Seite von Joachim Löw. Langweilige Anzüge können gerne die anderen tragen – Gottschalk setzt auf goldene Löckchen und Schmollmund!  Fotoquelle: picture-alliance / dpa

So begann alles: Schulterpolster, Pumphose, wild gemusterte Weste, die 80er in voller Blüte. Thomas Gottschalk moderiert erstmals "Wetten, dass..?" – der Start einer legendären Ära.

80er, die zweite: Noch breitere Schultern, Denim-Outfit schön ausgewaschen – und natürlich darf bei Gottschalk das Extra nicht fehlen: Lederkrawatte und silberne Aufnäher. Ein bisschen Klimper-Klimper darf bei der 50. Sendung von "Wetten, dass..?" ja wohl nicht fehlen.

Im Gegensatz zu seinem Gast sitzt er bei "Wetten, dass..?" 1988 neben dem russischen Model Maria Kalinina eher zurückhaltend in Sachen Schulterpolster und setzt stattdessen mit den Nieten auf dem dunklen Anzug ein klares Rock-’n’-Roll-Statement.

Derzeit beliebt:
>>"28 Days Later": Ein Klassiker des Zombie-Horrors im Free-TV
>>Neuer TV-Job für Sylvie Meis: Moderatorin übernimmt Rolle in neuer ARD-Serie
>>Sandy Meyer-Wölden verlässt Podcast mit Ex Oliver Pocher – dieser Promi übernimmt
>>Sebastian Ströbel: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs"

Typisch Gottschalk: Karo-Muster sind definitiv eines seiner Lieblingsmuster, am liebsten von Kopf bis Fuß. Bei der Sendung im November 2011 in Friedrichshafen stimmt das immerhin gleich ein bisschen weihnachtlich…

Und Denim schon wieder – diesmal mit braunem Wildleder-Einsatz und goldenen Accessoires. Ob er da gerade in den Mode-Seiten des Magazins nach seinen Outfits sucht? Prinzessin Stephanie von Monaco scheint es jedenfalls zu amüsieren.

Dieses Outfit schreit nach genauer Analyse: Cowboyboots, Leder-Pumphose, Hosenträger, schwarz-weiße Streifen und ein cropped… Sakko? Uns wird sofort schwindelig – immerhin war alles zweifarbig gehalten.

Mode nach dem Motto: Muster? Auf jeden Fall. Farben? So viele wie möglich. Zurückhaltung? Fehlanzeige – bei Gottschalk geht immer alles ein bisschen größer, bunter, wilder!

Ist das ein gestrickter "Schlüpfer" mit dem Wetten-dass-Logo über der Lederhose? Na immerhin zeigt er sie uns über dem Outfit getragen. Danke Thommy.

Im Jahr 2004 beweist der Showmaster, dass er sich auch modisch anpassen kann. Passend zum Fußballweltmeisterschafts-Maskottchen Goleo entfesselt Gottschalk seine wilde Seite in diesem Leopardenprint-Anzug. Rawr!

Legendär ist auch sein Outfit aus dem Jahr 2000, als er in einem Kilt erschien. Der Anzug war eine Kreation der britischen Modeschöpferin Vivienne Westwood, die er später sogar als Gast begrüßen konnte.

Auch um eine kleine Showeinlage ist sich der Entertainer nicht zu schade. Bei der Benefiz-Gala des Musicals "Saturday Night Fever" in Köln teleportiert sich Gottschalk nicht nur modisch zurück in die Welt des 70er-Disco-Nightlife.

Zum Charme von Thomas Gottschalk gehört, dass er mit seinen Outfits die Orte ehrt, an denen er auftritt. So zum Beispiel sein Look in traditionellen Lederhosen – ein alpiner Stil für das Publikum in Basel.

Ahoi, alle Mann an Bord! Maritimer Mode-Unfall oder etwa seine Bewerbung für das "Traumschiff"?

Manchmal sind es jedoch auch seine Gäste, die ihn outfit-technisch überbieten. Als Harald Schmidt im hautengen Rennanzug durch sein Studio kurvte, musste sich sogar der erfahrene Showmaster an den Kopf fassen.

An der Seite seiner damaligen Ehefrau Thea erscheint Gottschalk bei der Eröffnung der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele 2015 im wilden Paisley-Muster. "Dezent" gehört eindeutig nicht zu seinem Mode-Vokabular.

Im Jahr 2012 wird Gottschalk mit einem Stern auf dem Berliner Boulevard der Stars geehrt und ehrt seinerseits das Event mit einem typischen Gottschalk-Outfit: Sein Lieblings-Muster im passenden Look zum roten Teppich.

Das Jahr 2022: Wieder Bayreuth, wieder im wilden Sakko. Die Frau an seiner Seite ist eine andere – der wilde Look ist geblieben. Im Schlangenleder-Look und mit bordeauxfarbener Weste tritt er farblich abgestimmt mit seiner neuen Liebe Karina Mross auf.

Auf diese Farbkombi muss man erst einmal kommen: Rosa Anzug mit strahlend blauem Hemd – und die Partnerin in sonnigem Orange. Wer sagt, dass Männer auf dem roten Teppich nur Schwarz und Weiß tragen dürfen?

Was aus der Ferne wie ein Kuhfleckmuster aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als abstrakte Kunst à la Kandinsky. Bei einer Gala des Musicals "Der König der Löwen" erscheint Thommy wie immer als stilistisches Kunstwerk.

Bei einer verlorenen Wette zeigt sich die TV-Legende in glamouröser Glitzerrobe an der Seite von Joachim Löw. Langweilige Anzüge können gerne die anderen tragen – Gottschalk setzt auf goldene Löckchen und Schmollmund!

Weitere Bildergalerien

Thomas Gottschalk: Das waren seine krassesten Outfits
Showmaster, Entertainer, TV-Legende – und wandelnde Moderevo&hellip;

Das könnte dich auch interessieren

So sieht "Dennis"-Darsteller Mason Gamble heute aus
Karrierewandel
Dennis (1993)
"Was ist das denn für einer?": Andrea Sawatzki fand erste Begegnung mit Christian Berkel "fürchterlich"
Schauspielpaar
"Taxi für zwei"
Ganz nah am Original: So sieht Sophie Turner als Lara Croft aus
Neue Lara Croft
Sophie Turner
"Arbeitszeit ist Lebenszeit": Was "Die Chefin" Katharina Böhm jungen Frauen "mitgeben möchte"
Werte und Mut
Katharina Böhm im Interview
Getäuscht bei „Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen im TV auf
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Zu sexy? Howard Carpendale kritisiert Helene Fischer – so reagiert sie
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Nicht nur Schlagerglanz: Das schwere Leben hinter Michelles Karriere
Einblicke in ihr Leben
Michelle lächelt in die Kamera.
Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: Was hat sie vor?
Kein Zurück mehr
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
„Der Bergdoktor“ privat: So lebt Hans Sigl mit der Familie in Bayern
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.
ESC-Vorentscheid: Barbara Schöneberger moderiert gemeinsam mit Hazel Brugger
ESC-Vorentscheid 2026
"Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026"
100 Fälle: Vera Lanz ermittelt erneut
"Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
Turbulenter Screwball-Spaß mit dem Schauspielerpaar Sawatzki und Berkel
"Ein Taxi für zwei"
"Taxi für zwei"
Wenn der Winzer plötzlich tot ist: Ein Fall für die "Kopftuchmafia"
"Dorfkrimi – Die Uhudler Verschwörung"
"Dorfkrimi - Die Uhudler Verschwörung"
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"One Battle After Another"
Dschungelcamp 2026: Sonja Zietlow verrät – sie hat klare Favoriten!
Bald geht's los
Sonja Zietlow
Schlagersängerin & GNTM-Star: Das sind die "Let's Dance"-Kandidaten 2026
Alle bekannt
"Let's Dance"
Nie wieder Drachen reiten: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat genug von Fantasy
Neuanfänge
Game of Thrones
Nach "Temptation Island VIP"-Finale: Janin Ullmann überrascht mit Beziehungs-Statement
Ehrliche Worte
Janin Ullmann
Erfolgsserie „Stranger Things“: So haben die Macher das Finale in letzter Minute verändert
Geheime Folge?
Noah Schnapp
Helene Fischer irritiert bei ihrem Comeback in Florian Silbereisens „Schlagerchampions“
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Helene Fischer und Florian Silbereisen
Vom Publikumserfolg zum Quoten-Flop? ZDF-Serie "Ku'damm 77" endet schwach
Zuschauerrückgang
Ku'damm 77
Céline Dion mit rührender Nachricht an verstorbenen Ehemann: "Vermissen dich mehr, als wir ertragen können"
Emotionaler Tribut
Céline Dion
Eine "Extrawurst" für den Türken? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Extrawurst
So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter
Schlager-Unterhaltung
Glückwunsch, Andy
Howard Carpendale besorgt: Sein Tod "wäre eine Katastrophe" für seine Frau
Sorge um die Ehefrau
Donnice Pierce und Howard Carpendale
Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
Fußball-Doku
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
Roland Kaiser mit deutlicher Meinung zu Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Nach Kritik
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Emotionen in der neuen "Bergdoktor"-Folge: Es geht um Martin Grubers Mutter
Spannungen in Ellmau
Der Bergdoktor
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
"War komplett sprachlos"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Kampf der Realitystars": Das sind die Teilnehmer der "Allstars"-Ausgabe
Reality-Show-Spektakel
"Kampf der RealityAllstars"