Home News TV-News

"Die Chefin": Kritik zum ZDF-Krimi mit Katharina Böhm

"Die Chefin"

100 Fälle: Vera Lanz ermittelt erneut

16.01.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Jubiläum für "Die Chefin": Vera Lanz löst ihren 100. Fall. Ein Mord an einem russischen Aktivisten zieht das Interesse der Geheimdienste auf sich.
Katharina Böhm im Interview
Katharina Böhm (61) ermittelt für die ZDF-Serie "Die Chefin" schon seit 2012 - bald in ihrem 100. Fall ("Schattenkrieger" am Freitag, 16. Januar). Die 16. Staffel startet am Freitag, 2. Januar, um 20.15 Uhr, mit acht neuen Folgen im ZDF.  Fotoquelle: ZDF/Michael Marhoffer
Die Chefin
Vorsichtig nähern sich Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter, rechts) und Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) dem Haus eines Verdächtigen.  Fotoquelle: ZDF/Michael Marhoffer
Die Chefin
Die "Chefin" hat eine einfühlsame Art, Menschen zu befragen (von links): Emma Stratmann, Doris Schretzmayer und Katharina Böhm.  Fotoquelle: ZDF/Michael Marhoffer
Die Chefin
Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter, links) und Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) begeben sich erneut in große Gefahr.  Fotoquelle: ZDF/Michael Marhoffer

Es ist ein eiskalt ausgeführter Mord – fast ohne Spuren. Und die brutale Präzision der Tat deutet auch für "Die Chefin", die taffe, von Katharina Böhm gespielte Ermittlerin Vera Lanz aus der beliebten ZDF-Freitagabendserie, in eine Richtung: Es könnte ein Auftragsmord gewesen sein, möglicherweise ausgeführt von einem feindlichen Geheimdienst. Immerhin ist das Opfer Lew ein russischer Asylbewerber, ein regimekritischer Menschenrechtsaktivist, der sich in Deutschland eigentlich sicher fühlen sollte. Doch wie trügerisch ist diese "Sicherheit" heutzutage? Der neue Fall der ZDF-Krimireihe führt in eine Welt, in der ein dunkles Bedrohungsgefühl, das man aus den dunklen Ecken der Netzwelt stammt, omnipräsent ist.

ZDF
Die Chefin
Serie • 16.01.2026 • 20:15 Uhr

Es ist ein kleines, feines Jubiläum, das an diesem Tag gefeiert wird. Es läuft die 100. Folge der Münchner Reihe, die seit 2012 von ZDF, ORF und SRF ausgestrahlt wird. Katharina Böhm und Jürgen Tonkel als Kriminalhauptkommissar Böhmer sind von Anfang an mit dabei.

Plötzlich steigt der Druck – "von oben"

Spuren führen diesmal zu dem radikalen IT-Profi Alexander Becker (James Newton), der in den sozialen Medien gezielt gegen Lew hetzte. Vera Lanz fürchtet, dass nun auch Marina (Katharina Derr), Lews Ehefrau, in Lebensgefahr schweben könnte. Sie bringt sie unter Polizeischutz bei Sabine Hübner (Doris Schretzmayer), einer Freundin der Familie, unter. Auf dem Ermittlerteam lastet diesmal ungewohnt starker Druck "von oben". Sowohl der Staatsschutz als auch der Generalbundesanwalt interessieren sich brennend für die Aufdeckungsarbeit.

Derzeit beliebt:
>>"Ein Taxi für zwei": Kritik zur ARD-Komödie mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel
>>"Dorfkrimi – Die Uhudler Verschwörung": Kritik zum ARTE-Krimi mit Thomas Stipsits
>>Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die DVD-Highlights der Woche
>>Vom Publikumserfolg zum Quoten-Flop? ZDF-Serie "Ku'damm 77" endet schwach

Die Chefin – Fr. 16.01. – ZDF: 20.15 Uhr

Turbulenter Screwball-Spaß mit dem Schauspielerpaar Sawatzki und Berkel
Die vierte ARD-Komödie mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel bringt turbulente Unterhaltung. Gregor Basil, ein erfolgreicher Autor unter Pseudonym, gerät in Turbulenzen, als seine erfundene Identität Vanessa Fox bei einer Preisverleihung auftreten soll. Ein köstliches Chaos ist vorprogrammiert.
"Ein Taxi für zwei"
"Taxi für zwei"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Die Chefin

Das könnte dich auch interessieren

Roland Kaiser mit deutlicher Meinung zu Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Nach Kritik
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Emotionen in der neuen "Bergdoktor"-Folge: Es geht um Martin Grubers Mutter
Spannungen in Ellmau
Der Bergdoktor
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
"War komplett sprachlos"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Bergdoktor hat mir beruflich und familiär geschadet": Das sagt Hans Sigls Vorgänger
Das wurde aus ihm
Gerhart Lippert
Hans Sigl spricht überraschend offen über sein „Bergdoktor“-Ende
Das hat er vor
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Handball-EM 2026: Deutschland – Österreich: Alle Infos zur Übertragung
Wer ist der Favorit?
Handball-Europameisterschaft 2026: Deutschland - Österreich
"Two and a Half Men": Das wurde aus den Stars der Kultserie
Serienstars heute
Two and a Half Men
Marietta Slomka spricht über ihre Politiker-Interviews: "Auf dem Niveau sind wir inzwischen angekommen"
Marietta Slomka kämpft gegen Vorwürfe
heute journal
Deshalb verschiebt ARD den Start von “Nord bei Nordwest”
Sport statt Mord
Hinnerk Schönemann lacht.
Wussten Sie das? „Der Bergdoktor"-Star Hans Sigls erste große TV-Rolle liegt 25 Jahre zurück
Sein Karriereweg
So sieht Hans Sigl heute aus.
Dschungelcamp 2026: Sonja Zietlow verrät – sie hat klare Favoriten!
Bald geht's los
Sonja Zietlow
Schlagersängerin & GNTM-Star: Das sind die "Let's Dance"-Kandidaten 2026
Alle bekannt
"Let's Dance"
Nie wieder Drachen reiten: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat genug von Fantasy
Neuanfänge
Game of Thrones
Nach "Temptation Island VIP"-Finale: Janin Ullmann überrascht mit Beziehungs-Statement
Ehrliche Worte
Janin Ullmann
Erfolgsserie „Stranger Things“: So haben die Macher das Finale in letzter Minute verändert
Geheime Folge?
Noah Schnapp
Helene Fischer irritiert bei ihrem Comeback in Florian Silbereisens „Schlagerchampions“
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Helene Fischer und Florian Silbereisen
Céline Dion mit rührender Nachricht an verstorbenen Ehemann: "Vermissen dich mehr, als wir ertragen können"
Emotionaler Tribut
Céline Dion
Eine "Extrawurst" für den Türken? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Extrawurst
So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter
Schlager-Unterhaltung
Glückwunsch, Andy
Howard Carpendale besorgt: Sein Tod "wäre eine Katastrophe" für seine Frau
Sorge um die Ehefrau
Donnice Pierce und Howard Carpendale
Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
Fußball-Doku
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
"Kampf der Realitystars": Das sind die Teilnehmer der "Allstars"-Ausgabe
Reality-Show-Spektakel
"Kampf der RealityAllstars"
"Dann hat sie mich angespuckt": Bill und Tom Kaulitz von Frau am Strand attackiert
Strandvorfall
Tom und Bill Kaulitz
Idris Elba über den Dreh im Berliner Untergrund für "Hijack": "Diese Stadt schont dich nicht"
Idris Elba in Berlin
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
Ralph Siegels unerfüllter Wunsch: Warum Helene Fischer seine Songs ablehnte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
"The Rip" mit Matt Damon und Ben Affleck: Allegorie aufs gespaltene Amerika?
Spannung im Vorstadthaus
The Rip
Nach "Love is Blind"-Dreharbeiten: Erneut Hirntumor bei Sohn von Höhner-Star entdeckt
Tumor-Drama
"Love is Blind"
Sydney Sweeney: So sah sie am Anfang ihrer Karriere aus
Shootingstar Sydney
Sydney Sweeney
"Beckenbauer. Der letzte Kaiser": Alle Infos zur Reportage über Fußball-Legende
Sport-Star
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
Nach Brand: Hannes Jaenicke will Haus in Los Angeles wieder aufbauen
„Es war die Hölle“
Hannes Jaenicke schaut ernst.