"Die Chefin": Kritik zum ZDF-Krimi mit Katharina Böhm

Es ist ein eiskalt ausgeführter Mord – fast ohne Spuren. Und die brutale Präzision der Tat deutet auch für "Die Chefin", die taffe, von Katharina Böhm gespielte Ermittlerin Vera Lanz aus der beliebten ZDF-Freitagabendserie, in eine Richtung: Es könnte ein Auftragsmord gewesen sein, möglicherweise ausgeführt von einem feindlichen Geheimdienst. Immerhin ist das Opfer Lew ein russischer Asylbewerber, ein regimekritischer Menschenrechtsaktivist, der sich in Deutschland eigentlich sicher fühlen sollte. Doch wie trügerisch ist diese "Sicherheit" heutzutage? Der neue Fall der ZDF-Krimireihe führt in eine Welt, in der ein dunkles Bedrohungsgefühl, das man aus den dunklen Ecken der Netzwelt stammt, omnipräsent ist.

Die Chefin Serie • 16.01.2026 • 20:15 Uhr

Es ist ein kleines, feines Jubiläum, das an diesem Tag gefeiert wird. Es läuft die 100. Folge der Münchner Reihe, die seit 2012 von ZDF, ORF und SRF ausgestrahlt wird. Katharina Böhm und Jürgen Tonkel als Kriminalhauptkommissar Böhmer sind von Anfang an mit dabei.

Plötzlich steigt der Druck – "von oben" Spuren führen diesmal zu dem radikalen IT-Profi Alexander Becker (James Newton), der in den sozialen Medien gezielt gegen Lew hetzte. Vera Lanz fürchtet, dass nun auch Marina (Katharina Derr), Lews Ehefrau, in Lebensgefahr schweben könnte. Sie bringt sie unter Polizeischutz bei Sabine Hübner (Doris Schretzmayer), einer Freundin der Familie, unter. Auf dem Ermittlerteam lastet diesmal ungewohnt starker Druck "von oben". Sowohl der Staatsschutz als auch der Generalbundesanwalt interessieren sich brennend für die Aufdeckungsarbeit.

Die Chefin – Fr. 16.01. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

