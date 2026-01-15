Home News Star-News

"Dann hat sie mich angespuckt": Bill und Tom Kaulitz von Frau am Strand attackiert

Strandvorfall

15.01.2026, 09.37 Uhr
von Gianluca Reucher
Bill und Tom Kaulitz haben sich mit der neusten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" aus einer dreiwöchigen Winterpause zurückgemeldet. Sie erzählten von einem irren Vorfall am Strand, bei dem sie von einer Frau attackiert und sogar bespuckt worden waren.
Tom und Bill Kaulitz
Tom und Bill Kaulitz haben in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erste Details zu der neuen Staffel ihrer Netflix-Show verraten.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

"Uns ist ja was ganz krasses passiert." Mit diesen Worten leitet Tom Kaulitz ein kurioses Erlebnis ein, das sich während der dreiwöchigen Podcast-Auszeit von "Kaulitz Hills" ereignet hat. In der ersten Folge des neuen Jahres berichtet der 36-Jährige zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz von einer unangenehmen Konfrontation im Urlaub. "Wir wurden ja richtig attackiert am Strand", erzählt Tom und Bill fügt schockiert an: "Ich wurde bespuckt!"

Was war passiert? Tom und Bill Kaulitz, die die Feiertage in diesem Jahr zusammen verbracht haben, saßen auf einem Handtuch am Strand im Schatten. Direkt daneben: Bills Hündin Alfia. "Sie darf ja auch nicht in die Sonne und Alfia ist ja auch keine Schwimmerin. Das heißt: Sie darf auch nicht alleine ins Meer oder so. Sie ist immer bei mir", erklärt der Tokio-Hotel-Frontmann. Tom ergänzt: "Sie saß ganz, ganz lieb mit dir auf deinem Handtuch im Schatten. Und wir haben uns nichts gedacht und dann kommt diese Frau an und flippt so dermaßen aus, dass wir einen Hund mit am Strand haben."

"Ich habe gezittert am ganzen Körper"

Die Frau habe behauptet, es sei ihr Strand. "Das war eine ganz dumme, wilde Situation", erinnert sich der Mann von GNTM-Chefin Heidi Klum. "Das hat sich so hochgeschaukelt so schnell, weil wir uns natürlich dann auch angegriffen gefühlt haben, weil die kam direkt in your face."

So soll die Frau Bill beschimpft und ihren Finger auf seine Nase gedrückt haben. Dabei habe sie sich aufgeregt, wie Bill einen Hund mit an den Strand nehmen könne, das sei verboten. Die beiden Musiker hätten schließlich mit der Frau diskutiert. "Das ist ja wahrscheinlich unser Fehler", meint Tom, "aber die hat so die Grenze vom Abstand nicht eingehalten, dass ich so dachte: Was passiert denn jetzt? Was macht man denn jetzt?"



Bill habe ihr dann gesagt, dass sie ihn nicht anfassen solle. "Und dann hat sie mich angespuckt – ins Gesicht", so der Sänger. "Wie kann man wegen eines Hundes so dermaßen ausflippen?", wundert sich Tom noch immer und erinnert sich, vollkommen schockiert gewesen zu sein. Die Frau habe gemeint, dass Alfia Krankheiten übertragen würde und "sie würde den ganzen Strand vergiften", berichtet Bill weiter: "Völlig absurd."

"Ich habe gezittert am ganzen Körper, weil die mich so angegangen ist", erzählt Bill, während sich Tom noch immer fragt: "Wie reagiert man darauf? Jetzt spuckt dir jemand ins Gesicht, was macht man da?" Auch Bill habe nicht gewusst, wie er reagieren solle: "Ich habe es mir weggewischt, aber ich dachte dann in dem Moment: Das ist ja schon krass." Toms Fazit: "Die war einfach eine Hundehasserin."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

