"Avatar"-Film macht sie zur erfolgreichsten Darstellerin aller Zeiten

Zoë Saldana schreibt Geschichte: Die Oscar-Preisträgerin ist dank "Avatar: Fire and Ash" offiziell die Schauspielerin mit den höchsten Einspielergebnissen aller Zeiten. Der dritte Teil der Sci-Fi-Saga hat seit dem Start im Dezember bereits 1,23 Milliarden Dollar eingespielt und katapultierte Saldaña auf Platz eins.

Laut einer Auswertung der Webseite "The Numbers" kommen ihre Filme inzwischen auf ein weltweites Einspielergebnis von 15,47 Milliarden Dollar. Damit ließ sie frühere Spitzenreiter hinter sich. Bis 2024 lag sie mit mehr als 14 Milliarden Dollar noch auf Rang drei, hinter Scarlett Johansson und Samuel L. Jackson, Saldaña spielte in den drei erfolgreichsten Filmen aller Zeiten mit: "Avatar" (2009). "Avengers: Endgame" (2019) und "Avatar: The Way of Water" (2022). Auch jenseits der "Avatar"-Filme und dem Marvel-Universum war Saldaña erfolgreich: In der "Star Trek"-Reboot-Reihe verkörperte sie Nyota Uhura, die drei Filme spielten weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein.



Saldaña lobt James Cameron: "Hat mich als Künstlerin geprägt" Den historischen Moment kommentierte die Schauspielerin persönlich. Am Dienstagabend veröffentlichte sie ein Dankesvideo in den sozialen Medien. Darin sagte sie: "Ich möchte mich ganz herzlich für die außergewöhnliche Reise bedanken, die mich dazu gebracht hat, heute die erfolgreichste Filmschauspielerin aller Zeiten zu sein". Sie ergänzte: "Eine Leistung, die ausschließlich durch die unglaublichen Franchises und die Mitarbeiter, an denen ich das Glück hatte, beteiligt zu sein, sowie durch alle Regisseure, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, möglich wurde."

Mehrere Wegbegleiter erwähnte sie dabei auch namentlich: J.J. Abrams von "Star Trek", die "Avengers"-Regisseure Joe und Anthony Russo sowie "Guardians"-Macher James Gunn. Hervorgehoben wurde James Cameron. Über den "Avatar"-Regisseur sei sie zu Dank verpflichtet "weil er an mein Potenzial geglaubt hat, etwas in mir gesehen hat, das ich selbst nicht immer gesehen habe, und mich herausgefordert hat, mich immer wieder zu beweisen. Sein Vertrauen, seine Anleitung und seine Vision haben nicht nur diese Filme geprägt, sondern auch mich als Künstlerin."

Zum Abschluss wandte sich Saldaña an das Publikum weltweit. "Eure unerschütterliche Unterstützung, Leidenschaft und Loyalität sind die wahre Grundlage für diesen Meilenstein", sagte sie. "Diese Leistung gehört uns allen, und ich bin zutiefst dankbar und demütig. Und möge die nächste Rekordbrecherin eine weitere Frau sein!"

Der Rekord kommt in einem ohnehin außergewöhnlichen Jahr. 2025 gewann Saldaña im März den Oscar als beste Nebendarstellerin für "Emilia Pérez". Für ihre Rolle im Musical von Jacques Audiard gewann sie außerdem einen SAG Award, einen Golden Globe und einen Critics Choice Award.

