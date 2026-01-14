Home News TV-News

So entstand „Ku'damm 77" – die neue ZDF-Doku blickt hinter die Kulissen

14.01.2026, 09.00 Uhr
von Maximilian Haase
Die ZDF-Reihe "Ku'damm" kehrt mit "Ku'damm 77" zurück und entführt die Zuschauer in die wilden 70er. Eine begleitende Dokumentation gibt faszinierende Einblicke hinter die Kulissen.
Altgediente Stars und talentierte Newcomerinnen, von links: In "Ku'damm 77" sind unter anderem Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Sonja Gerhardt, Marie Louise Albertine Becker und Massiamy Diaby zu sehen.   Fotoquelle: ZDF/Conny Klein

Mit "Ku'damm 56" begann vor fast zehn Jahren eine der beliebtesten ZDF-Reihen, nun geht es in der vierten Staffel in die wilden 70er: "Ku'damm 77" erzählt die Geschichte der Familie Schöllack und ihrer West-Berliner Tanzschule in drei 90-Minütern weiter. Wie es hinter den Kulissen des historischen Familiendramas aussieht, können die Zuschauerinnen und Zuschauer nach Abschluss des dritten und finalen Films erleben: Die Dokumentation "Backstage – Ku'damm 77" liefert Impressionen vom Set und den Dreharbeiten, zeigt, wie das bunte Jahrzehnt in Mode und Ausstattung zum Leben erweckt wurde, und begleitet vor allem die drei neuen Hauptdarstellerinnen, die jeweils ihre erste große Rolle spielen.

Dokumentation • 15.01.2026 • 00:50 Uhr

"Eine neue Generation tanzt mit", lautet dann auch der Untertitel des Films von Stephanie Paersch und Nadia Nasser, die sich insbesondere der jungen Nachwuchsstars annehmen: Carlotta Bähre (seit 2024 in "SOKO Leipzig") spielt – 14 Jahre nach den Ereignissen von "Ku'damm 63" – die erwachsen gewordene Tochter von Monika (Sonja Gerhardt), der sie als Turniertänzerin auch nacheifert. Die 20-Jährige, so zeigt es die halbstündige Doku, musste für ihre herausfordernde Rolle das Tanzen auf Profiniveau lernen. Die Kamera begleitet sie zum Tanztraining und zum Dreh einer Tanzturnier-Szene.

Frischer Wind für die Kultserie: Marie Louise Albertine Becker in ihrer ersten großen Rolle

Auch die Tochter von Helga (Maria Ehrich) ist mittlerweile groß geworden: Newcomerin Marie Louise Albertine Becker ("Free") verkörpert Friederike, die gegen den Willen ihrer Mutter eine der ersten Polizistinnen werden möchte. Neben der 23-Jährigen porträtiert die Doku auch die Dritte im Bunde, die 1996 geborene Massiamy Diaby, die bislang vor allem am Theater zu sehen war. Sie spielt – hier entsteht eine interessante Ebene über die Doku in der Doku – die Dokumentarfilmerin Linda Müller, die ihrerseits Familie Schöllack in "Ku'damm 77" mit der Kamera begleitet.

Die jungen Schauspielerinnen rekapitulieren in Interviews ihre Erlebnisse beim Dreh und berichten, wie sie zur prestigeträchtigen Rolle in einer der größten Fernsehproduktionen kamen. Außerdem verraten sie Details zu ihrer Arbeit mit den altgedienten Stars der Reihe. Die wiederum freuen sich im Gespräch mit den Filmemacherinnen: "Die Jungen, ja, das ist herrlich, weil da kommt auf einmal so ein frischer Wind rein", sagt etwa Claudia Michelsen, und Kollegin Emilia Schüle weiß: "Es sind die neuen Stars von 'Ku'damm'".



Backstage – Ku'damm 77 – Mi. 14.01. – ZDF: 00.50 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

