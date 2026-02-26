Größer als Godzilla? Warum selbst Kong und Kurt Russell in "Monarch: Legacy of Monsters" richtig nervös werden

"Es ist nicht Godzilla, es ist größer", was in der zweiten Staffel von "Monarch: Legacy of Monsters" auf die Welt zukommt. Und es ist noch wütender: Wer glaubt, im MonsterVerse schon alles gesehen zu haben, kann sich bei Apple TV ab 27. Februar auf sehr unterhaltsame Weise eines Besseren belehren lassen. Kleiner Wermutstropfen: Die zehn Episoden werden im Wochentakt veröffentlicht.

Die neue Staffel macht genau dort weiter, wo die erste aufhörte, und es dauert nicht lange, bis ein bislang unbekannter, mächtiger Titan auftaucht. Darüber sind übrigens nicht nur die Menschen ziemlich besorgt. Auch Kong ist auf Skull Island nicht wirklich happy.

Nach dem epischen und emotionalen Finale der ersten Staffel kehren Hollywood-Star Kurt Russell und sein Sohn Wyatt in ihren Rollen als Lee Shaw zurück. Sie spielen den Army-Offizier wieder in Vergangenheit und Gegenwart: Die Serie verwebt weiterhin die Ursprünge der Geheimorganisation Monarch in den 1950er- und 1960er-Jahren mit den Ereignissen in der Jetztzeit.

Mehr Bombast, mehr Monster Dass diese Begebenheiten zusammenhängen, ist vor allem für Cate Randa (Anna Sawai) belastend, die "den Knopf gedrückt" und "den Geist aus der Flasche gelassen" hat, als sie Lee Shaw aus der Zwischenwelt Axis Mundi retten will, der sich dort geopfert hatte, damit Cate, ihr Halbbruder Kentaro (Ren Watabe) und die lange als verschollen geltende Dr. Keiko Miura (Mari Yamamoto) in die echte Welt zurückkehren konnten.

Lee Shaw jedenfalls weiß: "Ein Monster kann man nur mit einem Monster bekämpfen." Oder besser mit zwei Monstern: Neben Kong hat auch Godzilla große Auftritte. Die beiden Veteranen des Haudrauf-Horrors sollen es mit ihrer Urgewalt gemeinsam richten – wobei sich natürlich die Frage stellt, ob das wirklich die richtige Herangehensweise ist.

Zumal im Verlauf der zehn Episoden neue Figuren auftauchen, die ihre eigene Agenda verfolgen und die ohnehin chaotische Jagd auf den neuen Titanen zusätzlich erschweren. Fans von handfester Creature-Action dürfte das natürlich gefallen: Denn auch wenn die Figuren und ihre komplizierten Beziehungen zueinander weiterhin im Mittelpunkt stehen, wird der Bombast- und Monsterfaktor in der neuen Staffel von "Monarch: Legacy of Monsters" merklich erhöht.

