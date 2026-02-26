Home News Streaming-News

Größer als Godzilla? Warum selbst Kong und Kurt Russell in "Monarch: Legacy of Monsters" richtig nervös werden

Monster-Allianz

Größer als Godzilla? Warum selbst Kong und Kurt Russell in "Monarch: Legacy of Monsters" richtig nervös werden

26.02.2026, 12.04 Uhr
von Andreas Fischer
Godzilla und Kong kämpfen gemeinsam gegen neue Titanen in der zweiten Staffel von "Monarch: Legacy of Monsters". Mit Kurt Russell in einer zentralen Rolle wird die Serie auf Apple TV ab dem 27. Februar fortgesetzt. Die Episoden erscheinen wöchentlich und versprechen mehr Bombast und Kreaturen-Action.
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Kong hat in der zweiten Staffel von "Monarch: Legacy of Monsters" noch schlechtere Laune als sonst.  Fotoquelle: Apple TV
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Dass sie sich für lange Zeit verabschieden, wissen Bill Randa (Anders Holm) und Keiko Miura (Mari Yamamoto) nicht. Auch ihr Kumpel Lee Shaw (Wyatt Russell, im Hintergrund) ist ahnungslos.  Fotoquelle: Apple TV / Vince Valitutti
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Der Neuankömmling ist wütend: Titan X.  Fotoquelle: © Apple TV
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Godzilla kann ihren großen Auftritt kaum erwarten.  Fotoquelle:  Apple TV
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Lee Shaw (Kurt Russell) wartet auf seine Rettung aus Axis Mundi.  Fotoquelle: Apple TV
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Kong weiß, was den Menschen mit der Ankunft von Titan X blüht.  Fotoquelle: Apple TV
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Zurück auf Skull Island wollen Cate (Anna Sawai, links), Hiroshi (Takehiro Hira, zweiter von links), Kentaro (Ren Watabe) und May (Kiersey Clemons) das Tor zur Zwischenwelt erneut öffnen.  Fotoquelle: Apple TV / Vince Valitutti
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
In einem abgelegenen Dorf in Südamerika machen Keiko (Mari Yamamoto), Bill (Anders Holm, Mitte) und der junge Lee Shaw (Wyatt Russell) in den 1950er-Jahren erstmals Bekanntschaft mit Titan X.  Fotoquelle: Apple TV

"Es ist nicht Godzilla, es ist größer", was in der zweiten Staffel von "Monarch: Legacy of Monsters" auf die Welt zukommt. Und es ist noch wütender: Wer glaubt, im MonsterVerse schon alles gesehen zu haben, kann sich bei Apple TV ab 27. Februar auf sehr unterhaltsame Weise eines Besseren belehren lassen. Kleiner Wermutstropfen: Die zehn Episoden werden im Wochentakt veröffentlicht.

Die neue Staffel macht genau dort weiter, wo die erste aufhörte, und es dauert nicht lange, bis ein bislang unbekannter, mächtiger Titan auftaucht. Darüber sind übrigens nicht nur die Menschen ziemlich besorgt. Auch Kong ist auf Skull Island nicht wirklich happy.

Nach dem epischen und emotionalen Finale der ersten Staffel kehren Hollywood-Star Kurt Russell und sein Sohn Wyatt in ihren Rollen als Lee Shaw zurück. Sie spielen den Army-Offizier wieder in Vergangenheit und Gegenwart: Die Serie verwebt weiterhin die Ursprünge der Geheimorganisation Monarch in den 1950er- und 1960er-Jahren mit den Ereignissen in der Jetztzeit.

Mehr Bombast, mehr Monster

Dass diese Begebenheiten zusammenhängen, ist vor allem für Cate Randa (Anna Sawai) belastend, die "den Knopf gedrückt" und "den Geist aus der Flasche gelassen" hat, als sie Lee Shaw aus der Zwischenwelt Axis Mundi retten will, der sich dort geopfert hatte, damit Cate, ihr Halbbruder Kentaro (Ren Watabe) und die lange als verschollen geltende Dr. Keiko Miura (Mari Yamamoto) in die echte Welt zurückkehren konnten.

Lee Shaw jedenfalls weiß: "Ein Monster kann man nur mit einem Monster bekämpfen." Oder besser mit zwei Monstern: Neben Kong hat auch Godzilla große Auftritte. Die beiden Veteranen des Haudrauf-Horrors sollen es mit ihrer Urgewalt gemeinsam richten – wobei sich natürlich die Frage stellt, ob das wirklich die richtige Herangehensweise ist.

Zumal im Verlauf der zehn Episoden neue Figuren auftauchen, die ihre eigene Agenda verfolgen und die ohnehin chaotische Jagd auf den neuen Titanen zusätzlich erschweren. Fans von handfester Creature-Action dürfte das natürlich gefallen: Denn auch wenn die Figuren und ihre komplizierten Beziehungen zueinander weiterhin im Mittelpunkt stehen, wird der Bombast- und Monsterfaktor in der neuen Staffel von "Monarch: Legacy of Monsters" merklich erhöht.

