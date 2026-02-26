"Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern": Darum geht's in der Doku

Die Reisedoku "Roadtrip USA" war in den letzten Jahren ein Aushängeschild des Senders Kabel Eins. Man kann die starken Quoten und Abrufzahlen bei Joyn verstehen, denn das Format bietet so einiges: wunderbare Landschaftsaufnahmen, Abenteuer und "Bromance" sowie interessante Einblicke in Landeskultur samt Kulinarik. Nach drei USA-Trips sind die Spitzenköche Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs für "Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern" diesmal fünf Wochen lang in einem Monstertruck-Camper durch vier australische Bundesstaaten gereist.

Frank Rosins Fazit zum neuen Reiseland fällt fast schon euphorisch aus: "Unser Roadtrip Australien war für mich ein herausragendes Erlebnis, und ich bin seitdem ein großer Australien-Fan. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Land so umhauen kann. Besonders die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen dort hat mich besonders beeindruckt."

Rosin und Co. bereisten den östlichen Teil des Landes mit den Metropolen Sydney und Melbourne von Norden nach Süden. Immer donnerstags ist nun eine neue Folge zu sehen – bis zum Finale am Donnerstag, 26. März. Jeweils eine Woche früher sind ab der zweiten Episode die Folgen bei Joyn abrufbar.

Mehr Männerfreundschaft, weniger Kochshow Auf seiner Reise begegnen dem kochenden Abenteurertrio die unendlichen Weiten des Outbacks, aber auch lebendige Metropolen und eine exotische Tierwelt, vor der man Respekt haben sollte. "Jedes Tier hier kann dich töten", sagt Alex Kumptner an einem wunderbaren Strand, auf dem Warnschilder vor Krokodilen vor einem allzu sorglosen Idyll warnen. Natürlich wird auch gekocht: Die drei "Chefs" lernen die aromatische Vielfalt des Bushfoods kennen und viele Obst- und Gemüsesorten, von denen selbst sie noch nie gehört oder sie zumindest nicht in der Hand gehalten haben.

Gemeinsam gilt es aber natürlich auch wieder Mutproben zu bestehen: Die Köche erkunden beim Schnorcheln das Great Barrier Reef und wagen sich auf eine der höchsten Dschungel-Schaukeln der Welt. 6.000 Kilometer legte das Trio in fünf Wochen zurück. Dass die größten Gefahren des Trips andere waren als von Kumptner erwartet, deutet er im Statement zu einer der typischen Mutproben des Formats an: "Es gab viele krasse Momente, wir haben tolle Dinge erlebt und sind sehr netten Menschen begegnet, doch meine Nahtoderfahrung war in der Luft. Mehr zu sehen in dieser Staffel!"

Bleibt das Kochen und die Kulinarik, die in "Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern" natürlich auch eine Rolle spielt. Wie ist sie denn so, die australischen Küche? "Gerade die Kulinarik hat mir sehr gut gefallen", ist Frank Rosin von seinen Geschmackserlebnissen begeistert, "denn ich habe hier ein sehr hohes Niveau an Gastronomie mit tollen Restaurants und Kollegen, die sich sehr viel Mühe geben, erlebt".

Etwas distanzierter äußert sich Kumpel Kumpnter: "Andere Länder, andere Sitten, natürlich gibt es in Australien eine andere Artenvielfalt, aber um ehrlich zu sein, bin ich am Ende des Tages schon sehr glücklich mit unserer deutschen und österreichischen Küche." Nun ja, das klingt weniger nach einem neuen Megafan der Kulinarik in "down under". Aber seien wir ehrlich: Am Ende ist "Roadtrip" auch mehr ein Abenteuer- und Männerfreundschaften-Format als eine Kochshow.

