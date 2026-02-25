Home News Star-News

Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus

Ihre Ex-Partner im Überblick

Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus

25.02.2026, 16.09 Uhr
von Annika Schmidt
Heidi Klum hat eine lange Liste an Ex-Freunden, darunter prominente Namen wie Gottfried Seeberg, Ric Pipino und Flavio Briatore. Von Skilehrer bis Rockstar: Ihr Liebesleben ist so abwechslungsreich wie ihre Karriere.
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.   Fotoquelle: 2025 Getty Images for the Business of Fashion/Pascal Le Segretain

Die Liste von Heidi Klums Ex-Freunden ist lang. Musiker, Starfriseur, Formel-1-Manager, Kunsthändler, Bodyguard: Sowohl optisch, als auch beruflich sind die Ex-Partner des Top-Models sehr unterschiedlich. Doch ein Mann sticht aus der Reihe deutlich hervor. Damals stand die 52-Jährige noch am Anfang ihrer Karriere, als sie mit ihm eine Beziehung einging. Im Jahr 2022 kam es dann zu einem Wiedersehen der beiden. Ihr Ehemann war bei dem Treffen an ihrer Seite. 

Heidi Klum war 19 Jahre alt, als sie sich in den Volksmusiker Gottfried Seeber verliebte. Er war ihr Skilehrer. Im Schnee in den Bergen kamen sich die beiden näher. Ein Jahr lang war Heidi Klum mit Gottfried Seeberg zusammen. Angeblich wünschte sich das aufstrebende Model damals schon eine Familie mit Kindern, doch das soll noch nicht im Sinne des Skilehrers gewesen sein. Während sie als internationales Model Karriere machte, arbeitete Gottfried weiter als Skilehrer in den Südtiroler Bergen und wurde als Volksmusiker mit der Gruppe "Die Pustertaler" bekannt. "Ich habe nur gute Erinnerungen an sie", verriet der Ex-Freund in einem Interview mit "Gala".

Besuch in den USA: Heidi Klum trifft Ex-Freund wieder

2022 trafen die Ex-Partner aufeinander. Ein Moment, den der Volksmusiker nicht vergessen wird. "Da hat mir das Herz bis zum Hals hochgeschlagen", gab Gottfried Seeberg zu. Damals stand Heidi Klum in Wanderschuhen, Rucksack und mit Tom Kaulitz überraschend vor ihm. Alle hätten sich gut verstanden und eine gute Zeit miteinander verbracht. Es wurde gemeinsam gewandert, Käse gegessen und Heidi Klum soll sogar gemolken haben. "Wie damals: Ein Pfundmädel, natürlich und lieb", schwärmt Gottfried Seeberg, der verheiratet ist und zwei Kinder hat. 

Derzeit beliebt:
>>Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
>>Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
>>Heidi Klums Mutter Erna erschreckend ehrlich: "Das Wort Stolz existiert bei mir nicht"
>>Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab

Zwei Jahre später soll ihn Heidi Klum nach Kalifornien eingeladen haben. Bei dem Ex-"Victoria's Secret"-Model zuhause soll Tobias, der Sohn des Skilehrers und der Koch ist, Ravioli für alle zubereitet haben. Ein weiteres Treffen sei bisher nicht geplant, aber ausgeschlossen sei es nicht. "Vielleicht überrascht sie mich wieder", erklärt der Musiker.

Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
Sophia Thomalla probierte sich zunächst als Model und Schauspielerin, bevor sie als TV-Moderatorin bekannt wurde. Ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel endete abrupt, doch heute steht sie im Rampenlicht, nicht zuletzt durch ihre prominenten Ex-Freunde.
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.

Heidi Klums verflossene Beziehungen: Das sind ihre Ex-Partner

Nach der Trennung von Gottfried Seeberg kam Heidi Klum mit Ric Pipino zusammen. Der Star-Friseur ist 14 Jahre älter als die gebürtige Bergisch Gladbacherin. Als der TV-Star 24 Jahre alt war, heiratete sie Ric Pipino. Von 1997 bis 2002 war das Paar liiert und lebte einige Jahre zusammen in New York. 2003 folgte die Scheidung. Heutzutage ist der gebürtige Australier weiterhin ein gefragter Friseur der internationalen Promis. Mit seiner Ex-Freundin Jenne Lombardo hat Ric Pipino drei gemeinsame Kinder.

2002 war das Jahr der Musiker bei Heidi Klum. Zunächst datete das Model Jay Kay, der unter seinem Künstlernamen Jamiroquai zahlreiche Hits in den 90er Jahren hatte. Auf Jay Kay folgte Anthony Kiedis, der Frontmann der Band "Red Hot Chili Peppers". Die Beziehung der beiden soll "nicht besonders lang, dafür aber sehr intensiv" gewesen sein. Nach einem Jahr kam es zur Trennung. Rückblickend würde Anthony Kiedis wohl einiges anders machen. Der Musiker gestand, dass er damals ein "egoistischer Arsch" gewesen sei, und war Jahre später noch voll des Lobes für seine Ex-Freundin.

Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
Die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" bringt einige Überraschungen. Erstmals findet das Finale in Los Angeles statt, was für Heidi Klum ein Heimspiel bedeutet.
Keine Live-Show?
Germany's Next Topmodel

Flavio Briatore & Heidi Klum: Beziehung und Geburt von Leni

Ein besonderer Mann in Heidi Klums Leben war Flavio Briatore. 2003 kam die 52-Jährige mit dem Formel-1-Manager zusammen. 23 Jahre ist der Geschäftsmann älter als die GNTM-Moderatorin. Mit ihm bekam sie 2004 ihre erste Tochter Leni Klum. Nicht mal ein Jahr war das Paar liiert. Als ihre Tochter geboren wurde, waren Heidi Klum und Flavio Briatore nicht mehr zusammen. An seiner Stelle trat Seal. Der Musiker und das Ex-"Victoria's Secret"-Model verliebten sich 2003. Seal wurde zum Ziehvater von Leni. 2005 heiratete das Paar in Mexiko. Es folgte die Geburt von Sohn Henry Günther Ademola Dashtu Samuel. Danach kamen ihr zweiter Sohn Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel und Tochter Lou Sulola Samuel zur Welt. 2012 trennte sich das Paar, Seal und Heidi Klum ließen sich scheiden. 

Lange ist Heidi Klum nie allein geblieben. Nach der Ehe mit Seal kam es zur Beziehung mit Martin Kirsten. Doch nach anderthalb Jahren trennten sich Heidi Klum und der Bodyguard. Im selben Jahr, 2014, trat Vito Schnabel in ihr Leben. Der Kunsthändler ist 13 Jahre jünger als die Vierfach-Mutter. Vito Schnabel war vor Heidi Klum mit einigen prominenten Damen zusammen. Demi Moore, Amber Heard und Liv Tyler gehörten zu seinen Liebschaften. 2017 trennten sich das Model und der Sohn des Malers und Filmregisseurs Julian Schnabel.

Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab
Warum Louisa Büscher, die Freundin von Diego Pooth bei GNTM ausgestiegen ist, überrascht – und ist gleichzeitig herrlich bodenständig.
Absage mit Stil
Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Es war Liebe auf den ersten Blick!

Ein Jahr später verliebte sich Heidi Klum in Tom Kaulitz. Auf einer Geburtstagsparty kamen sich die beiden näher. Der Altersunterschied von 16 Jahren scheint für die beiden kein Problem zu sein. "Es war elektrisierend", beschreibt Heidi Klum ihr Kennenlernen. 2019 heiratete das Paar auf einer Luxusyacht vor der Insel Capri. Seitdem zeigt sich das Ehepaar verliebt. Medial scheinen beide von ihrer Beziehung zu profitieren. 

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Heidi Klum gibt seltene Einblicke: So lebt sie mit Leni und Henry wirklich
Abseits des Glamours
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Heidi Klums geheime Welt: Familie und Catwalk
"On & Off the Catwalk by Heidi Klum"
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Heidi Klum & Tom Kaulitz feiern romantisch — Bill erlebt bitteren Valentinstag
Valentinstag der Kaulitz-Brüder
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz
Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
Ausnahme bei GNTM: Deshalb fehlte Heidi Klum bei den Dreharbeiten!
Heidi's Ersatz
Heidi Klum
Alles anders bei GNTM: Heidi Klum bricht mit gleich mehreren Traditionen
"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum"
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
Neue Staffel abgedreht: Bill und Tom Kaulitz verraten, wann es mit "Kaulitz & Kaulitz" weitergeht
Kaulitz-Doppelpack
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben im Podcast „Kaulitz Hills“
Die Suche nach der großen Liebe
Tom und Bill Kaulitz
Kaulitz-Brüder übernehmen „Wetten, dass..?“ – und rechnen mit Thomas Gottschalk ab
Ein Generationenkonflikt
Wetten, dass ..?
"Große Fluktuation auf den Hotelfluren": Heiner Lauterbach blickt auf Party-Exzesse zurück
Heiner Lauterbachs Wandel
Heiner Lauterbach
"Ich bin fast verblutet": Ex-DSDS-Star spricht in RTL-Show über beinahe tödliche OP
Mutige Ehrlichkeit
Reality Queens
Das Monster verstehen: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Predator: Badlands"
ARD-Doku analysiert Trump-Putin-Beziehung im Krieg gegen die Ukraine
"ARD Story: Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?"
ARD Story: Putin und Trump - Ziemlich beste Feinde?
Toni Kroos beim falschen Barbier: Kuriose Friseur-Panne mit Sohn Leon
Barbier-Missgeschick
Toni Kroos
Comedy-Erfolgsshow "Last One Laughing": Nun ist bekannt, wann es weitergeht
Lach-Challenge
LOL: Last One Laughing
„Bares für Rares“: Verkäufer hoffen auf 18.000 Euro — dann der Schock
Ausgabe vom 23. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Donald Trumps Wutrede gegen Netflix: Hintergrund des neuen Medienkonflikts
Politische Spannungen
Donald Trump
Ohne Vorwissen keine Chance? Darum war dieser "Tatort" so kompliziert
Abschied von Stefanie Reinsperger
Tatort: Schmerz
"Gehe nach jedem Film in Rente": Cate Blanchett liebäugelt mit dem Ruhestand
Blanchett im Ruhestand?
Cate Blanchett
Ex-Dschungelcamper sprechen im TV über ihre Gagen: "Ich hab' mir als Erstes ein Auto geholt"
Reality-Gagen
Filip Pavlović
Ex-Talkmaster Reinhold Beckmann denkt über Rückkehr ins Fernsehen nach
Bestseller-Autor
Reinhold Beckmann
Jimmy Donaldson erklärt seine Augen: Darum wirkt MrBeast so „starr“
Ist der YouTuber etwa blind?
MrBeast
Oliver Geissen privat: So lebt der RTL-Moderator mit der Familie
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate
Neue Quizshow: Das planen Barbara Schöneberger und Stefan Raab
Raabs Show
Barbara Schöneberger lacht.
Helene Fischer lehnte seine Songs ab: Ralph Siegel spricht offen
Das war der Grund
Helene Fischer steht auf der Bühne
Kein Märchen, sondern Realität: Iris Berben über Liebe im Alter
"Ein fast perfekter Antrag"
Alice Weidel schaut ernst.
Kein Dschungelcamp-Rückenwind mehr — Raab-Show fällt auf Rekordtief
Marktanteil von 4,1 Prozent
Stefan Raab im Anzug auf der Bühne.
Das wussten Sie nicht über die "Die Höhle der Löwen"-Investoren
Löwen-Karrieren
Die Höhle der Löwen
Kondom-Schutzhülle sorgt für Sprachlosigkeit bei den Investoren
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen