Nach 35 Jahren: Neuer Durchbruch im Mordfall Seckin Caglar durch "Aktenzeichen XY"?

Wer hat Seckin Caglar ermordet? Das ist eine Frage, die Rudi Cerne in der Februar-Ausgabe von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" umtreibt. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler stellen den fast 35 Jahre alten Cold Case in der ZDF-Sendung vor.

Die damals 16-jährige Frau hatte demnach am 16. Oktober 1991 gegen 18.40 Uhr ihre Arbeitsstelle in einem Kölner Supermarkt verlassen. Vermutlich nutzte sie die übliche Route mit der Straßenbahn für ihren Heimweg. Doch in der Wohnung ihrer Eltern kam die junge Frau nie an. Am folgenden Tag wurde ihre Leiche in einem Gebüsch nahe der Haltestelle gefunden. Die Behörden gehen davon aus, dass Seckin Caglar im Zuge eines Sexualverbrechens getötet wurde. Stichhaltige Hinweise zum möglichen Täter gibt es bis heute nicht.

ZDF-True-Crime: Fahndung nach Sexualstraftäter mit Phantombild Um Vergewaltigung geht es auch in einem anderen Fall, der im ZDF-True-Crime-Format vorgestellt wird: Mittels eines Phantombilds suchen die Ermittler hier nach einem Unbekannten, der mehrere junge Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Weitere Themen sind ein Banküberfall in nur 90 Sekunden, das mysteriöse Verschwinden eines Mannes und der brutale Überfall auf ein Privathaus, während die Nachbarn eine Party feiern.

