Nach 35 Jahren: Neuer Durchbruch im Mordfall Seckin Caglar durch "Aktenzeichen XY"?

25.02.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
In der neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" im ZDF rollt Rudi Cerne einen fast 35 Jahre alten Mordfall an Seckin Caglar auf. Weitere ungeklärte Verbrechen werden ebenfalls thematisiert.
Rudi Cerne vertraut wieder darauf, dass sich aufmerksames TV-Publikum beim ihm meldet.  Fotoquelle: ZDF/Nadine Rupp

Wer hat Seckin Caglar ermordet? Das ist eine Frage, die Rudi Cerne in der Februar-Ausgabe von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" umtreibt. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler stellen den fast 35 Jahre alten Cold Case in der ZDF-Sendung vor.

ZDF
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
True Crime • 25.02.2026 • 20:15 Uhr

Die damals 16-jährige Frau hatte demnach am 16. Oktober 1991 gegen 18.40 Uhr ihre Arbeitsstelle in einem Kölner Supermarkt verlassen. Vermutlich nutzte sie die übliche Route mit der Straßenbahn für ihren Heimweg. Doch in der Wohnung ihrer Eltern kam die junge Frau nie an. Am folgenden Tag wurde ihre Leiche in einem Gebüsch nahe der Haltestelle gefunden. Die Behörden gehen davon aus, dass Seckin Caglar im Zuge eines Sexualverbrechens getötet wurde. Stichhaltige Hinweise zum möglichen Täter gibt es bis heute nicht.

ZDF-True-Crime: Fahndung nach Sexualstraftäter mit Phantombild

Um Vergewaltigung geht es auch in einem anderen Fall, der im ZDF-True-Crime-Format vorgestellt wird: Mittels eines Phantombilds suchen die Ermittler hier nach einem Unbekannten, der mehrere junge Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Weitere Themen sind ein Banküberfall in nur 90 Sekunden, das mysteriöse Verschwinden eines Mannes und der brutale Überfall auf ein Privathaus, während die Nachbarn eine Party feiern.

Aktenzeichen XY ... Ungelöst – Mi. 25.02. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
