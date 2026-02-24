Home News Star-News

Kirsten Dunst bei BAFTA-Afterparty: Kleid reißt plötzlich auf

Unfreiwillige Kleiderpanne

24.02.2026, 13.56 Uhr
von Gianluca Reucher
Kirsten Dunst sorgt unfreiwillig für Aufsehen bei der BAFTA-Afterparty in London. Ihr auffälliges Outfit, das mit einem großen Riss endete, zog Blicke auf sich. Robert Aramayo hingegen überraschte als Bester Hauptdarsteller.
BAFTA Film Awards
Kirsten Dunst an der Seite von Jesse Plemons bei den BAFTA-Awards - hier noch mit intaktem Outfit.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Dominic Lipinski

Eine auffällige rosa Jacke mit großen Puffärmeln und ein schwarz-weißes Kleid – für die diesjährigen Filmpreise der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) in London hatte sich Kirsten Dunst ganz schön in Schale geworfen. Bei der anschließenden Afterparty sorgte ihr Outfit allerdings eher unfreiwillig für Aufsehen und blieb von den Eskapaden wohl nicht verschont.

Wie Bilder, die "Daily Mail" vorliegen, zeigen, wurde das Kleid des Hollywood-Stars im Verlauf des Abends ordentlich in Mitleidenschaft gezogen: Ein großer Riss ließ deutlich mehr Bein zum Vorschein kommen, als es von der 43-Jährigen geplant gewesen sein dürfte.

BAFTA 2026: Diese Filme und Stars wurden ausgezeichnet

Wenige Stunden zuvor war das Kleid von Kirsten Dunst noch vollkommen intakt auf dem roten Teppich zu sehen. Die Schauspielerin, die bereits im Alter von zwölf Jahren durch den Film-Klassiker "Interview mit einem Vampir" bekannt wurde, verbrachte die BAFTA-Awards mit ihrem Ehemann Jesse Plemons, der für "Bugonia" als Bester Hauptdarsteller nominiert worden war. Am Ende holte sich aber Robert Aramayo für seine Rolle in "I Swear" den Sieg in der Kategorie.

Robert Aramayo setzte sich damit nicht nur gegen Jesse Plemons, sondern auch gegen Hollywood-Ikone Leonardo DiCaprio durch, der eigentlich als Favorit galt. Größter Gewinner des Abends war DiCaprios Film "One Battle After Another" unter der Regie von Paul Thomas Anderson aber dennoch. Der Thriller konnte gleich sechs Preise abräumen, unter anderem für den besten Film.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

