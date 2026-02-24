ARD-Serie „Die Notärztin“ geht weiter: Sabrina Amali zurück im Einsatz

Home News TV-News

24.02.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Die ARD-Serie "Die Notärztin" geht in die zweite Runde. Dr. Nina Haddad stellt sich neuen Herausforderungen: Sie kämpft mit Rettungseinsätzen, privaten Dramen und einer neuen Liebe.
Notärztin Nina (Sabrina Amali) lernt bei ihrem ersten Einsatz in der zweiten Staffel den Ersthelfer Philipp (Max Woelky) kennen. Er war gerade am Neckar joggen, als er auf die Jugendlichen in Not aufmerksam wurde. Zwischen ihm und Nina entwickelt sich eine Liebesgeschichte.  Fotoquelle: ARD/SWR/Oliver Feist
Bei ihrem ersten Einsatz in der zweiten Staffel wird das Team zum Einsatz an den Neckar gerufen. Die Feuerwehrleute Markus (Max Hemmersdorfer, links) und Billy (Anna Schimrigk) retten einen ertrinkenden Jugendlichen, der Drogen konsumiert hat und in den Fluss gegangen ist.  Fotoquelle: ARD/SWR/Oliver Feist
Notärztin Nina (Sabrina Amali) ist zu Beginn der zweiten Staffel gut in ihrem neuen Team angekommen.   Fotoquelle: ARD/SWR/Oliver Feist
Nina (Sabrina Amiri) und ihr Kollege Paul (Paul Zichner) werden zum Neckar gerufen. Feiernde Jugendliche sind in den Fluss gesprungen, zwei von ihnen drohen zu ertrinken.  Fotoquelle: ARD/SWR/Oliver Feist

Krankenhaus- und Arztserien gehen immer. Das ist ein in Stein gemeißeltes Fernsehgesetz. Und so startet die ARD unter Federführung des SWR am Dienstagabend in die zweite Staffel der Serie "Die Notärztin", obwohl die Quoten der ersten Staffel von 4,66 Millionen Zusehenden bei der Pilotfolge auf 3,79 Millionen im Finale sanken – immer noch ein guter Wert. Statt wie zuvor in sechs Folgen kann man Dr. Nina Haddad und ihr Team der Mannheimer Feuerwache III nun ganze 13 Episoden lang bei ihren dramatischen Einsätzen und privaten Herausforderungen begleiten, wöchentlich im Ersten sowie vorab in der Mediathek.

ARD
Arztserie • 24.02.2026 • 20:15 Uhr

Neben Sabrina Amali als empathischer Notärztin Nina sind erneut Paul Zichner als Rettungssanitäter mit privaten Problemen Paul Raue sowie Max Hemmersdorfer als Feuerwehrmann Markus Probst im Einsatz. Mark Zak kehrt als erfahrener Brandmeister Pio Rogosa ebenfalls zurück sowie Anna Schimrigk als engagierte Feuerwehrfrau Billy und Johannes Kienast als Leiter der Feuerwehrwache, Patrick Köster.

Vom Einsatz zur Romanze: Ersthelfer Philipp verdreht ihr den Kopf

Trotz ihrer Alleingänge und Grenzüberschreitungen in Staffel eins ist Nina gut in ihrem Team angekommen. Gleich ihr erster Einsatz in der Auftaktfolge "Grenzen" erweist sich als dramatisch. Feiernde Jugendliche sind unter Drogen in den Neckar gesprungen und schaffen es nicht mehr alleine heraus. Der zufällig am Ufer joggende Philipp (Max Wolky) konnte einen von ihnen aus dem Wasser ziehen und Erste Hilfe leisten.

Schon in Staffel eins hatte Nina entgegen ihrer Prinzipien eine Affäre mit einem Kollegen, Feuerwehrmann Markus, begonnen. Die endete allerdings abrupt, als sie feststellte, dass er sich auch mit einer Polizistin trifft. Nun ist es der Ersthelfer Philipp, der der Notärztin den Kopf verdreht – argwöhnisch beäugt von Markus.

Hauptdarstellerin Sabrina Amali beschreibt die zweite Staffel und Ninas neue Liebe so: "Er ist jemand, bei dem sie kurz innehalten, loslassen und einfach Mensch sein darf. Diese Verbindung gibt Nina Kraft und zeigt eine weichere, hoffnungsvollere Seite von ihr. Gleichzeitig bleibt sie beruflich gefordert und muss lernen, ihre eigenen Grenzen ernst zu nehmen. Gerade dieses Spannungsfeld zwischen Verantwortung, Liebe und Selbstfürsorge macht ihre Entwicklung in der zweiten Staffel besonders berührend."

„Die Notärztin“ Staffel 2: Realistische Einsätze statt Soap-Drama

Neben diesen zuweilen ins Seifenopernhafte kippenden Elementen bleiben die Einsätze von Notärzten und Feuerwehr auch in Staffel zwei durchaus realistisch. Produzentin Sabine Tettenborn beschreibt die neuen Folgen als "dynamisch, vielschichtig und geprägt von größtmöglicher Authentizität, mit der das Autoren- und Regieteam sowie unsere stetig eingebundenen Fachexperten die tägliche Arbeit von Rettungskräften und Feuerwehr würdigen und spannend für die Zuschauerinnen und Zuschauer verpacken."

"Die Notärztin" rücke zudem erneut "diejenigen in den Mittelpunkt, die täglich ihr Leben riskieren, um anderen zu helfen", erklären die SWR-Redakteure Barbara Biermann und Simon Riedl. "Mit der zweiten Staffel möchten wir nicht nur unterhalten, sondern auch ein Bewusstsein für die Herausforderungen und die Bedeutung der Notfallmedizin und der Arbeit der Feuerwehren schaffen."

"Die Notärztin" – Di. 24.02. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

