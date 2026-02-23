Judith Williams isst Augenpad im Podcast von Barbara Schöneberger

Augenpads als Snack? Für Judith Williams ist das offenbar durchaus denkbar, wie sie in der neusten Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger demonstrierte. Die bekannte "Höhle der Löwen"-Investorin, die seit 2014 in der VOX-Show dabei ist, verschluckte ihr Kosmetik-Produkt vor den Augen der geschockten Moderatorin.

Die Unternehmerin hat seit vielen Jahren ihre eigene Kosmetiklinie mit dem Namen Judith Williams Cosmetics und ist von ihren Produkten vollends überzeugt. Das machte sie im Podcast deutlich: "Wenn ich verkaufe, dann weiß ich ja, was in den Produkten drin ist. Ich weiß zum Beispiel, meine Eyepads hier, dass die so rein sind, ich könnte ein Eyepad essen." Kurz darauf ließ Judith Williams ihren Worten Taten folgen ...

Judith Williams isst Augenpad im TV — Barbara Schöneberger schockiert Eigentlich sind die Augenpads dafür gedacht, die Unterlieder zu straffen und die Tränensäcke zu entfernen, erklärte die 54-Jährige und packte ihr Produkt vor Barbara Schöneberger aus. "Die sind so glibberig, das liebe ich", freute sich diese, rechnete aber wohl kaum damit, was ihre Gesprächspartnerin als Nächstes tun sollte.

"Und jetzt kommt das allerbeste: Das ist ja purer Wirkstoff, da ist kein Plastik drin. Deswegen sage ich immer, du könntest wahrscheinlich so ein Eyepad total auch essen", leitete Judith Williams ein und fügte direkt an: "Ich esse das jetzt!" Barbara Schöneberger reagierte zunächst noch ungläubig: "Ja, ja. Nein." Dann hatte sich die in Deutschland geborene US-Amerikanerin ihr Kosmetik-Produkt auch schon in den Mund gesteckt.

"Nicht schlucken! Nicht schlucken! Spuck es wieder aus, bitte", lachte die Moderatorin entsetzt. Doch Judith Williams ließ sich nicht aufhalten und schluckte das Augenpad offenbar runter: "Verschluckt! Es ist so rein. Ich lebe noch. Aber ich sollte runterspülen."

Wie so ein Augenpad schmeckt? Judith Williams fühlte sich jedenfalls an japanische Reiskuchen erinnert: "Irgendwie wie ein Mochi schmecken die." Barbara Schöneberger wirkte noch immer etwas geschockt und versprach, die Investorin noch weiter im Auge zu behalten. Die versicherte ihr aber: "Es ist alles gut, Barbara."



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels