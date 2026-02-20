Home News TV-News

Action mit Schweißgeruch: Dieser unterhaltsame Liam-Neeson-Kracher im Free-TV

Zugthriller

Action mit Schweißgeruch: Dieser unterhaltsame Liam-Neeson-Kracher im Free-TV

20.02.2026, 09.08 Uhr
von Jasmin Herzog
Liam Neeson brilliert in "The Commuter" als Michael MacCauley, der in einem Pendlerzug in ein gefährliches Spiel verwickelt wird. Ein Actionthriller, der Spannung und Adrenalin verspricht.
The Commuter
Michael MacCauley (Liam Neeson) bleibt wenig Zeit, um einen geheimnisvollen Passagier zu finden.  Fotoquelle: RTL / © 2018 STUDIOCANAL S.A.S. TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S.
The Commuter
Eine mysteriöse Fremde (Vera Farmiga) macht Michael MacCauley (Liam Neeson) ein unmoralisches Angebot: Er soll für viel Geld einen Passagier finden, ohne zu wissen, was mit ihm passieren wird.   Fotoquelle: RTL / © 2018 STUDIOCANAL S.A.S. TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S.
The Commuter
Wenn er die Person rechtzeitig findet, winkt Michael McCauley (Liam Neeson) eine Menge Geld als Belohnung.   Fotoquelle: Foto: RTL / © 2018 STUDIOCANAL S.A.S. TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S.
The Commuter
Während Michael durch den Pendlerzug hetzt, hält sein Ex-Kollege Murphy (Patrick Wilson) draußen die Stellung.  Fotoquelle: RTL / © 2018 STUDIOCANAL S.A.S. TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S.
The Commuter
In "The Commuter" darf Liam Neeson einmal mehr ganz Action-Star sein.  Fotoquelle: RTL / © 2018 STUDIOCANAL S.A.S. TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S.

Welche Art von Mensch er sei, will eine geheimnisvolle Frau von Michael MacCauley wissen. Die Frage kommt für den Mann zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Er hat gerade seinen Job verloren und weiß nicht, wie es mit seinem beschaulichen Vorstadtleben weitergehen soll. Immerhin gibt ihm die mysteriöse Fremde etwas Zeit, darüber nachzudenken: So lange, bis sein Pendlerzug den Zielbahnhof erreicht. Für die richtige Antwort gäbe es einen Koffer voll Geld. Für die falsche würden seine Frau und sein Sohn sterben. Weil Michael von Liam Neeson gespielt wird, und weil "The Commuter" (2018, Freitag, 20. Februar, 22.15 Uhr, VOX) ein Film von Jaume Collet-Serra ist, kann man sicher sein, dass es auf der Suche nach der Antwort ziemlich zur Sache geht.

Eine turbulente Zugfahrt

Die Zugfahrt mit Liam Neeson wird ziemlich turbulent: Gut, dass zum Zeitpunkt der Dreharbeiten der 66-jährige Ire auch im gesetzten Alter noch als Actionstar durchgeht. Er spielt einen Mann, der seit zehn Jahren in sein New Yorker Großraumbüro pendelt, immer mit dem gleichen Zug. Vor seiner Zeit als Versicherungsmakler war Michael MacCauley Polizist, ein ziemlich guter sogar. Das hilft ihm auf diesem wahnwitzigen Trip.

Denn Michael soll, so trägt es ihm die schöne Fremde (Vera Farmiga) auf, eine Person finden, die nicht in den Zug gehört. Schafft er das, kann er in Dollarscheinen baden. Schafft er es nicht, gibt's ein Blutbad zu Hause. Ohne zu wissen, für wen er arbeitet und welches Geheimnis den rätselhaften Passagier umgibt, macht sich Michael notgedrungen an die Ermittlungsarbeit. Viel Zeit hat er nicht, dafür ist der Raum, in dem er suchen muss, aber auch ziemlich überschaubar.

Voraussehbares Ende und viele Opfer

Es ist eine faszinierende Versuchsanordnung, die sich Byron Willinger und Philip de Blasi für ihren Drehbuch-Erstling ausgedacht haben. Sie spielen mit der Paranoia der Leute, sie verdichten die Handlungsräume, sie bauen immer neue Bedrohungsszenarien auf. Jeder ist verdächtig, jeder wird beobachtet, Menschen werden getötet, einfach nur, weil sie getötet werden können.

Nachdem die Neugier geweckt ist, fällt die Spannungskurve aber rasant ab. Man ahnt weit vor dem Ende, dass die ganze Sache kein gutes Ende nehmen wird – und weiß sogar, wie es enden wird. Das ist dann alles ein bisschen einfach gestrickt. Aber: Ein Zug als eng begrenzter Handlungsraum – das hat was.

Ein visueller Hingucker

Jaume Collet-Serra holt in seiner Inszenierung ziemlich viel aus den klapprigen Wagen raus. Die entfesselte Kamera findet in der Enge immer neue Perspektiven und Spielplätze. Visuell ist "The Commuter" ein echter Hingucker, von der Eingangssequenz an, in der sich zehn Jahre Pendler-Langeweile zu einer herrlichen Dreiminuten-Sequenz verdichten.

Nicht zuletzt darf sich Liam Neeson anständig prügeln, so wie es echte Männer tun. Statt modischem Martial-Arts-Quatsch mit hektischen Schnitten lässt ihn Collet-Serra zu ausgedehnten Faustkämpfen vor einer sehr geduldigen Kamera antreten. Man riecht den Schweiß förmlich, und das ist der Geruch eines handwerklich soliden Actionthrillers, der seine waghalsigen Story-Versprechen zwar nicht hält, aber in seiner beschränkten Geradlinigkeit wenigstens ehrlich ist.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

