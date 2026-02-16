Home News TV-News

"Carneval – Der Clown bringt den Tod": Kritik zum Thriller mit Peter Lohmeyer

Thriller-Adaption

"Carneval – Der Clown bringt den Tod": Kritik zum Thriller mit Peter Lohmeyer

16.02.2026, 08.36 Uhr
von Eric Leimann
In Köln treibt ein Serienmörder im Clown-Kostüm sein Unwesen. Kriminalkommissar Jan Fabel, gespielt von Peter Lohmeyer, nimmt die Jagd auf.
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Aufs Styling kommt es an! In den düsteren Thriller-Verfilmungen des Schotten Craig Russell sind Mörder, Opfer und Ermittler immer effektvoll "herausgeputzt".  Fotoquelle: ARD Degeto / Frank Dicks
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Vierter Filmeinsatz für den Hamburger Kommissar Jan Fabel (Peter Lohmeyer). Die Romanverfilmungen des Schotten Craig Russell sind für deutsche TV-Verhältnisse ungewöhnlich düster, hochgestylt und körperlich explizit.  Fotoquelle: ARD Degeto / Frank Dicks
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Das erste Opfer des Clowns (Picco von Groote, rechts) hat überlebt. Was können die Ermittler Jan Fabel (Peter Lohmeyer) und seine Kollegin Tansu Bakrac (Halima Ilter) von ihr erfahren?  Fotoquelle: ARD Degeto / Frank Dicks
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Kommissar Jan Fabel (Peter Lohmeyer) und ein Menschenfleisch essender Clown: In den Stoffen des Schotten Craig Russell ist der deutsche Karneval definitiv nicht heiter.  Fotoquelle: ARD Degeto / Frank Dicks
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Polizistin Maria Klee (Lisa Maria Potthoff) will brutale Gangster kennenlernen, um an ihr Racheobjekt heranzukommen.  Fotoquelle: ARD Degeto / Frank Dicks
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Hat er angebissen? Gangster Viktor Buslenko (Murathan Muslu) und seine neue "Geliebte" (Lisa Maria Potthoff).  Fotoquelle: ARD Degeto / Frank Dicks
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Der Kölner Ermittler Benni Scholz (Christoph Franken, rechts) bekommt Unterstützung vom Hamburger Serienmord-Spezialisten Jan Fabel (Peter Lohmeyer).  Fotoquelle: ARD Degeto / Frank Dicks
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Starkoch Ansgar Hoefer (Stipe Erceg) wird von einer Journalistin befragt. Hat er etwas mit den Morden zu tun?  Fotoquelle: ARD Degeto / Frank Dicks
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Fabels Kollege Lutz Wagner (Martin Feifel) unterstützt die Ermittlungen aus Hamburg.  Fotoquelle: ARD Degeto / Frank Dicks

"Carneval: Der Clown bringt den Tod" ist die vierte von fünf Thriller-Verfilmungen des schottischen Autors Craig Russell mit Peter Lohmeyer als Kriminalkommissar Jan Fabel und Lisa Maria Potthoff als dessen Kollegin Maria Klee. Diesmal wird der Hamburger Noir-Kommissar Fabel in Köln gebraucht. Die ARD wiederholt den Film von 2018 am Rosenmontag im Nachtprogramm.

ARD
Carneval – Der Clown bringt den Tod
Kriminalfilm • 16.02.2026 • 23:50 Uhr

In der Domstadt geht seit Jahren zur Weiberfastnacht ein Frauenmörder in Gestalt eines Clowns um. Auch in dieser Saison, so fürchtet der ortsansässige Ermittler Benni Scholz (Christoph Franken), könnte der Täter wieder zuschlagen. Fabel, Experte für Serientäter, sagt seine Hilfe zu und reist ins feierfiebrige Rheinland. Seine traumatisierte Kollegin Maria Klee, die Fabel im vorherigen Fall wegen ihrer Unberechenbarkeit vom Dienst freistellen lassen musste, begibt sich in Köln derweil auf einen Rachefeldzug: Der Unterweltboss Witrenko (Merab Ninidze), der sie einst im Einsatz niederstach, soll sterben.

Die megadüsteren und – in diesem Fall – auch äußerst brutalen Craig-Russell-Verfilmungen sind nicht jedermanns Sache. Vor allem der Erzählstrang einer rachedurstigen Maria Klee, die sich über eine vorgetäuschte Liebesbeziehung zu Schläger-Mafioso Viktor Buslenko (Murathan Muslu) an ihr Zielobjekt Witrenko heranrobben will, ist heftig. Lisa Maria Potthoffs Leistung in diesem für deutsche TV-Verhältnisse ungewöhnlich expliziten Thriller ist nicht nur schauspielerisch stark. Auch in Sachen Nacktheit, brutale Kampfszenen und erlittene Verletzungen ist Potthoffs Part eine echte Mutprobe. Selbst wenn ihre Wunden natürlich nur aufgeschminkt sind: Die grenzwertige Körperlichkeit ihres Schauspiels, das zu diesen Wunden führt, ist mit Sicherheit das künstlerische Husarenstück dieses Films.

Derzeit beliebt:
>>Jane Seymour wird 75: Ihr Geheimnis für Fitness und Jugend
>>Neues Prequel: "Sunrise on the Reaping" setzt die "Tribute von Panem"-Saga fort
>>"Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen": Der letzte Fall aus Halle in der ARD
>>"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste

Zum Teufel mit dem Realismus!

Ansonsten dürften sich, wie immer bei Russell-Stoffen, die Geister scheiden. Wer auf realistische Sozialkrimis oder psychologisch fein Gesponnenes steht, wird sich bei den von Serienmördern, überstylten Ritualmorden und viel düsterer Symbolik bevölkerten Stoffen nicht wohlfühlen. Dennoch haben diese Filme etwas: Die Plots sind spannend, wenn auch die Charaktere in ihrer Drastik flach und comichaft überzeichnet bleiben. Für deutsche Schauspieler, die im von Krimis überfluteten Teutonen-TV sonst eher "seriöse" Stoffe spielen, scheinen die überzogenen Krawallthriller – wie beim vorherigen Jan-Fabel-Film "Brandmal" führte auch hier Nicolai Rohde Regie – gut anzukommen.

Silbereisen wegen "Traumschiff" in der Kritik: Jetzt spricht Barbara Wussow Klartext
Seit Jahren wird über den Kapitän diskutiert — jetzt spricht eine Kollegin ungewöhnlich deutlich über ihre Erfahrungen.
Ist er ein guter Kapitän?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.

Neben Lohmeyer und Potthoff als Stammermittler sieht man auch andere prominente Mimen in kleineren Rollen: den feingliedrig düsteren Stipe Erceg, den immer wieder erstaunlich brutalen Österreicher Murathan Muslu, Dauermelancholiker Martin Feifel oder "Ostfrieslandkrimi"-Star Picco von Groote. Schauspieler, die auch mal Lust darauf haben, in einer TV-Geisterbahn zu spielen. Zum Teufel mit dem Realismus!

Carneval – Der Clown bringt den Tod – Mo. 16.02. – ARD: 23.50 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neue Staffel von "Vigil": Drohnen statt U-Boote
"Vigil – Tödliche Drohnen"
Vigil - Tödliche Drohnen
"Grande debacolo": ARD-Reporter verliert bei deutschem Super-G-Drama die Fassung
Olympia-Drama
Olympische Winterspiele 2026
Philipp Raimund springt sensationell zu Gold - Und die ARD sahnt Traumquoten ab
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund
"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Karriereende
Michelle
"Physik ist Realität, keine Ansichtssache": ARD-Wettermann Sven Plöger spricht im Interview Klartext
Wetterexperte mit Humor
Sven Plöger
Altmodisch und hemdsärmelig: Dieser starbesetzte Action-Thriller der Extraklasse im Free-TV
Actionthriller
Unstoppable - Außer Kontrolle
"Steirerwahn": Darum geht's im ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer
Mordserie in der Steiermark
Steirerwahn
"Kontraste: Waren die 80er besser?": ARD-Doku blickt auf die 80er-Jahre zurück
Nostalgie hinterfragt
Kontraste: Waren die 80er besser?
Ausnahme bei GNTM: Deshalb fehlte Heidi Klum bei den Dreharbeiten!
Heidi's Ersatz
Heidi Klum
Psychothriller im Nachtprogramm mit Caroline Peters und Christoph Maria Herbst
"Kalt ist die Angst"
Kalt ist die Angst
"Karneval in Köln 2026": Das närrische Highlight in der ARD
Jeckenfest
Karneval in Köln 2026
"Rosenmontagszug Mainz 2026": Verpasse nicht die Karnevals-Highlights im Ersten!
Karneval in der ARD
Rosenmontagszug Mainz 2026
"Habe auch Jobs verloren": Martina Reuter berichtet von Nachteilen ihres Gewichtsverlusts
Transformationserfolg
Martina Reuter im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Vom Kinderstar zur Schauspielerin: Salka Weber blickt auf ihren ungewöhnlichen Weg
Salka Webers Filmkarriere
Salka Weber im Interview zu "Damen"
SAT.1 bringt "Promis unter Palmen" zurück
"Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!"
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
"Damit muss man erst mal klarkommen": Schauspieler Peter Schneider über die Wende
Wende-Erfahrungen
Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen
Noch vor "Das Boot": So sah Claude-Oliver Rudolph in seiner ersten großen Rolle aus
Promi-Oldie
"Promis unter Palmen 2026": Claude-Oliver Rudolph
Jörg Pilawas Tochter Emmy steht für SAT.1-Dailysoap vor der Kamera
Emmy Pilawa im TV
Jörg und Emmy Pilawa
Sydney Sweeney und Glen Powell als (fast) perfektes Paar
"Wo die Lüge hinfällt"
"Wo die Lüge hinfällt"
Die Vorgeschichte von Panem: Coriolanus Snow im Fokus
"Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes"
Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes
Überraschendes Comeback: Warum Sasha jahrelang nicht bei Silbereisen auftrat
Das ist der Grund
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
Silbereisen wegen "Traumschiff" in der Kritik: Jetzt spricht Barbara Wussow Klartext
Ist er ein guter Kapitän?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Silbereisen-Geschichten sind echt passiert
Verrückte Stories
Florian Silbereisen.
Holly Hunter lehrt in "Star Trek: Starfleet Academy" auf Paramount+
Starfleet-Evolution
Holly Hunter
Heute im TV: Scorsese stellte mit "Departed" die Gangsterfilm-Welt auf den Kopf
Film-Klassiker
Departed - Unter Feinden
BBC adaptiert "Herr der Fliegen" als Serie: Plötzlich Chef auf einer einsamen Insel
Literatur-Klassiker
Lord of the Flies
Diese Talente starteten dank "The Voice Kids" durch
Karriere-Talente
Mike Sinter
Mord im Milieu: Ein starkes Team deckt auf!
"Ein starkes Team – Abgeschleppt"
Ein starkes Team - Abgeschleppt
Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst
"Der Rausch"
Der Rausch
Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände
Influencer an Bord
Das Traumschiff - Island