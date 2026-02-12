Home News Star-News

"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert

Karriereende

12.02.2026, 09.31 Uhr
Nach ihrer Abschiedstournee "Zum letzten Mal" zieht sich Michelle endgültig aus dem Musikgeschäft zurück. Ihr Auftritt in der ausverkauften Lanxess-Arena wurde mit dem "Sold Out Award" geehrt.
Michelle
So geht man gerne von der Bühne: Michelle erhielt in Köln im Rahmen ihrer Abschieds-Tour nochmal einen Preis.  Fotoquelle: Florian Ebener/Getty Images

Michelle will sich nach ihrer Abschiedstour "Zum letzten Mal" endgültig aus dem Musikgeschäft zurückziehen. Am Wochenende stand die 53-Jährige in der Lanxess-Arena auf der Bühne. Ihren letzten Auftritt in der Veranstaltungshalle versüßte der Betreiber mit dem sogenannten "Sold Out Award".

Mit dem Preis werden Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet, deren Veranstaltungen in der Lanxess-Arena ausverkauft sind. Michelle gelang das Kunststück am 6. Februar. Vor rund 20.000 Fans sang sie Lieder aus ihrem aktuellen Album "Flutlicht" wie auch Hits aus vergangenen Tagen. Es sei ein "gebührender Abschied" für das Kölner Publikum gewesen, schrieb die Lanxess-Arena bei Instagram.

"Der Entschluss steht felsenfest"

Michelles hatte im vergangenen Sommer angekündigt, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. Am 15. Februar wird sie ihr letztes Konzert geben. Es findet an ihrem 54. Geburtstag in Berlin statt.

