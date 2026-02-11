Home News Star-News

Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der Dschungelcamp-Star

Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star

11.02.2026, 16.17 Uhr
von Annika Schmidt
Private Einblicke in Gil Ofarims Leben: Wie und wo wohnt der Dschungel-König? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Und wie steht es um die Frauen?
Gil Ofarim
Spannende Einblicke in das Privatleben von Dschungel-König Gil Ofarim.  Fotoquelle: face to face/ImageCollect

"Let's Dance"-Gewinner, der Skandal um die Davidstern-Kette und Ex-Teenie-Star: Gil Ofarim kann auf ein bewegetes Leben zurückblicken. Doch wie tickt der "Dschungelcamp"-Teilnehmer privat? Was waren unvergessliche Fanerlebnisse und wie wohnt der 42-Jährige? Wir werfen einen Blick auf das Privatleben des Musikers. 

Vom Bravo-Star zum Pop-Idol: Gil Ofarims Durchbruch in den 90ern

Musik spielte im Haus von Gil Ofarim eine große Rolle. Sein Vater, Abi Ofarim, feierte als Sänger international Erfolge und erhielt im Laufe seiner Karriere 59 "Goldene Schallplatten". Gil machte ebenfalls früh Musik, feierte aber Ende der 90er Jahre mit einer Foto-Lovestory in der Jugendzeitschrift "Bravo" seinen Durchbruch. Daraus entwickelte sich seine Musikkarriere und er wurde zum Teenie-Idol. Vor dieser Karriere wollte der "Dschungelcamper" Tennisprofi werden.

In seiner Geburtsstadt München besuchte Gil Ofarim einen jüdischen Kindergarten und wechselte nach einer jüdischen Grundschule auf ein städtisches Gymnasium. Dort war es nicht einfach für den 42-Jährigen. "Als ich dann auf das Gymnasium kam und wir über unser Leben und unsere Religion sprachen, hörte ich sehr viele Witze über Juden", berichtete Gil Ofarim der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung. Es soll häufig zu Diskriminierungen gekommen sein. 

Teenie-Hysterie auf Weltreise: Gil Ofarims verrückteste Fan-Erlebnisse

In Jakarta kam es zu einem verrückten Fanerlebnis. Damals seien Mädchen, trotz Security vor der Tür, morgens ins Bett von Gil gehüpft und hätten beim Hinausgehen Schuhe mitgenommen. Zudem machte der Musiker des Öfteren die Erfahrung, dass bei Selfies sein Hintern betastet wird. "Als ich noch etwas jünger war, zu Teenie-Zeiten, gab es Belagerungen von 50 bis 100 jungen Damen, die sich vor meiner Haustür tummelten, und da kamen dann weder Fußgänger noch der Fahrradfahrer vorbei", verriet der Musiker gegenüber Hochheim Immobilien.

Zu einer peinlichen Situation kam es während eines Drehs im Schwimmbad. Da trug der Teenie-Schwarm eine weiße Badehose, die unfreiwillig viel zu viel zeigte. Damals war ihm die Angelegenheit peinlich, doch heute könne er darüber lachen. 

Skandal, Therapie, Neustart: Gil Ofarim zwischen Fall und Hoffnung

Nachdem Gil Ofarim vor Gericht seine Schuld eingeräumt hatte, fiel er in ein tiefes Loch. Acht Monate soll er danach in einer psychiatrischen Tagesklinik verbracht haben. "Ich habe nicht mehr geschlafen", berichtete Ofarim und erklärte im RTL-Interview: "Ich hatte Panikattacken. Also habe ich getrunken, jeden Tag". Die Angelegenheit hätte ihn krank gemacht. Nun will der 42-Jährige mit der "Dschungelcamp"-Teilnahme ein neues Kapitel aufschlagen. 

Was lief wirklich zwischen Gil Ofarim und Ekaterina Leonova?

Gil Ofarim war von 2014 bis 2018 mit dem Model Verena Brock verheiratet. 2015 kam Sohn Leonard Dean Ofarim zur Welt, zwei Jahre später folgte Tochter Anouk Marie Ofarim. Die 38-Jährige machte dem Ex-Teenie-Star Vorwürfe, mehrfach untreu gewesen zu sein. Zudem kamen Gerüchte auf, Gil Ofarim hätte eine Affäre mit seiner "Let's Dance"-Tanzpartnerin Ekaterina Leonova gehabt. Die beiden dementierten dies allerdings. Es folgte die Scheidung inklusive Rosenkrieg in den Medien. 2025 heiratete der Musiker ein zweites Mal. Im August gab er seiner Freundin Patricia im baden-württembergischen Ludwigsburg das Ja-Wort. 

Orientalische Muster, Buddhas, riesige Couch: Einblicke in Gil Ofarims Wohnung

Mit seiner Ex-Frau Verena und den Kindern wohnte Gil Ofarim in München. Im Wohnzimmer ihrer Wohnung stand eine riesige, „L“-förmige Couch. Die Wände waren mit Farben bemalt. Verschiedene Kulturen haben den Einrichtungsstil geprägt. "Wir haben viele orientalische und indische Muster und Kissen, Elefanten, Masken, Buddhas und Kunstwerke", gab Ofarim einen privaten Einblick. Doch der Skandal kostete dem "Dschungelcamper" nicht nur seinen guten Ruf. Es wurde Schmerzensgeld für den Hotelangestellten fällig, sowie 10 000 Euro für gemeinnützige Einrichtungen. Es soll danach schwierig geworden sein, die Münchner Mietpreise zu bezahlen. 

Mit seiner zweiten Ehefrau ist Gil Ofarim in eine schwäbische Kleinstadt gezogen. Dort bewohnt das Paar eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Seine Kinder soll er, aufgrund der größeren Entfernung, seltener sehen. "Ich will einfach wieder auftreten dürfen, damit ich mir eine Wohnung in München bei meinen Kindern leisten kann", sagte er in einem Interview mit dem "Stern". Sollte er beim "Dschungelcamp" als Sieger hervorgehen, sollte er sich diesen Wunsch, bei seiner Rekord-Gage, erfüllen können.

