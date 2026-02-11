Home News TV-News

GNTM ohne Live-Finale: So läuft Staffel 21 von „Germany’s Next Topmodel“

"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum"

Alles anders bei GNTM: Heidi Klum bricht mit gleich mehreren Traditionen

11.02.2026, 07.00 Uhr
Die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" beginnt mit männlichen Models und prominenter Unterstützung von Jean Paul Gaultier. Heidi Klum setzt neue Akzente und überrascht ihre Zuschauer.
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
In der Auftaktfolge der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" begibt sich Heidi Klum gemeinsam mit Designer Jean Paul Gaultier auf die Suche nach dem diesjährigen Sieger.  Fotoquelle: ProSieben / Daniel Graf
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
Modeikone Jean Paul unterstützt Heidi Klum bei der Suche nach dem nächsten Topmodel.  Fotoquelle: ProSieben / Daniel Graf
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
Die 21. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet mit den Männern.  Fotoquelle: ProSieben / Daniel Graf
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
Die erste Folge der neuen Staffel zeigt das offene Casting in Köln.  Fotoquelle: ProSieben / Daniel Graf
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
Können die Models Heidi Klum und Jean Paul überzeugen?  Fotoquelle: ProSieben / Daniel Graf

Zum Auftakt der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" schlägt Heidi Klum neue Wege ein. Statt wie gewohnt am Donnerstag, beginnt die nach wie vor beliebte und viel diskutierte Castingshow jetzt an einem Mittwoch. Doch damit nicht genug: Den Startschuss geben in diesem Jahr die männlichen Models.

ProSieben
Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum
Castingshow • 11.02.2026 • 20:15 Uhr

Erst am darauffolgenden "Topmodel"-Donnerstag übernehmen die Frauen den Laufsteg. Die ersten beiden Folgen widmen sich den offenen Castings in Köln, die bereits im Juni vergangenen Jahres stattfanden. Alle Interessierten ab 18 Jahre hatten dabei die Chance, ihr Können bei einem Walk unter Beweis zu stellen und Heidi Klum persönlich von sich zu überzeugen. Unterstützung erhielt sie von keinem Geringeren als Modeikone Jean Paul Gaultier, der den Fans der Show bereits bestens bekannt ist.

Mode-Ikone als Gast-Juror: Jean Paul Gaultier bei GNTM

"Jean Paul Gaultier unterstützt mich in diesem Jahr zum Start bei der Auswahl meiner Models. Ich freue mich sehr auf die 21. Staffel und darauf, gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein aufregendes neues #GNTM-Jahr zu starten. Und ja – diesmal legen wir schon am Mittwoch mit unseren Männern los!", frohlockte Heidi Klum im Vorfeld. Wann die männlichen und weiblichen Kandidaten erstmals gemeinsam antreten, und ob am Ende erneut sowohl ein Mann als auch eine Frau den Titel gewinnen, bleibt vorerst offen.

GNTM ohne großes Finale: Warum der Sieger diesmal früher feststeht

Fest steht indes: Statt eines großen Live-Finales wird die Entscheidung über den Sieg diesmal bereits am Ende der Dreharbeiten in Los Angeles getroffen und aufgezeichnet. Unverändert bleibt Klums musikalischer Beitrag zur Show: Wie schon in den vergangenen Jahren steuert sie erneut einen eigenen Titelsong bei. Der Track trägt den Titel "Red Eye" und wurde gemeinsam mit DJ Diplo produziert.

Prominent besetzt ist auch die Jury. Neben Jean Paul Gaultier ist Leni Klum erneut Teil des Bewertungsteams. Heidi Klums älteste Tochter war bereits in früheren Staffeln dabei und steht nun wieder an der Seite ihrer Mutter. In einem Trailer zur neuen Staffel spricht sie sogar einen Satz, der sonst ausschließlich Heidi Klum selbst vorbehalten ist: "Ich habe heute leider kein Foto für dich."

Darüber hinaus werden mehrere internationale Topmodels ihr GNTM-Debüt feiern: Joyn berichtet, dass Brooks Nader, Amelia Gray und Sean O'Pry erstmals Teil der Sendung werden. Auch das deutsche Ex-Model Nadja Auermann soll erstmals neben Heidi Klum Platz nehmen. Wieder mit dabei sind außerdem bekannte Gesichter wie Modefotograf Rankin und Designer Kilian Kerner. Fest steht: Mit ihrem Erfolgsformat wird Heidi Klum auch in dieser Staffel wieder für reichlich Gesprächsstoff und beste Unterhaltung sorgen.

"Dr. Rick & Dr. Nick – Die Schönheits-Docs" läuft im Anschluss

In der Nacht geht es mit der zweiten Staffel der Reality-Show "Dr. Rick & Dr. Nick – Die Schönheits-Docs" (Mittwoch, 11. Februar, 23.35 Uhr) weiter. In der Sendung, die direkt an Klums Topmodel-Format anknüpft, gewähren die beiden Ärzte einen Einblick in ihren beruflichen Alltag zwischen Botox, Hyaluron und Fettwegspritzen. Allein im vergangenen Jahr führte das Duo fast 20.000 Schönheitsbehandlungen durch. Doch die Kameras bleiben nicht nur in der Praxis: Auch ihr Privatleben steht im Fokus des Formats.

Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum – Mi. 11.02. – ProSieben: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
