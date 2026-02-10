Home News TV-News

Schönheitswahn: ZDFinfo-Doku zeigt Selbstoptimierungstrends

"Raubbau am eigenen Körper"

Schönheitswahn: ZDFinfo-Doku zeigt Selbstoptimierungstrends

10.02.2026, 09.33 Uhr
von Vanessa Schwake
Die ZDFinfo-Dokumentation "Make Me Beautiful" untersucht die Facetten der Selbstoptimierung in der heutigen Gesellschaft, von sanfter Hautpflege bis hin zu riskanten Schönheitsoperationen.
Make Me Beautiful
Reality-TV Star Melody lässt sich Botox spritzen.  Fotoquelle: ZDF und Matthias Knebl
Make Me Beautiful
Bodybuilder Maik lässt sich für seinen Traumkörper coachen.  Fotoquelle: ZDF und Harald Schmuck
Make Me Beautiful
Alex wünscht sich dünnere und definierte Arme.  Fotoquelle: ZDF und Matthias Knebl
Make Me Beautiful
Maik nimmt für seinen Erfolg als Bodybuilder einiges in Kauf. Er wisse, dass er "Raubbau am eigenen Körper" betreibe.  Fotoquelle: ZDF und Harald Schmuck
Make Me Beautiful
Alex wird sich auf eine mehrstündige Operation einlassen.  Fotoquelle: ZDF und Matthias Knebl
Make Me Beautiful
Fitness-Influencerin Paula muss sich für ihre Kooperationspartner perfekt in Form zeigen.  Fotoquelle: ZDF und Matthias Knebl
Make Me Beautiful
Auch immer mehr Männer probieren sich an der Selbstoptimierung.  Fotoquelle: ZDF und Harald Schmuck

Einst reichten ein wenig Sport und acht Stunden Schönheitsschlaf, um frisch auszusehen. Heute gelten offenbar längst andere Maßstäbe. Da wird das Gesicht mit Nervengift glattgezogen oder gleich die Schönheitschirurgie konsultiert. Nicht nur die vermeintlichen Vorbilder in den sozialen Medien oder Hochglanz-Magazinen, sondern auch glamouröse Stars und sogar Protagonisten in Erotikfilmen sorgen dafür, dass sich immer mehr Menschen wünschen, besser auszusehen. Die ZDFinfo-Dokumentation "Make Me Beautiful" schaut genauer auf diese Entwicklung und begleitet in zwei Teilen Frauen, die "Perfekt um jeden Preis" und Männer, die "Maximal männlich" sein wollen.

Kim Kardashians ausladendes Hinterteil oder Arnold Schwarzeneggers Muckis zu seinen besten Bodybuilder-Zeiten sind längst mehr als Promi-Exzesse. Sie setzen Maßstäbe. Wie im Film, der eng einigen Protagonisten folgt, berichtet wird, ließ sich Reality-TV-Sternchen Melody vom Kardashian-Po zu einem lebensgefährlichen Brazilian Butt Lift inspirieren. Und Bodybuilder Mike will seinen Körper ebenso wie einst "Arnie" zum Titel "Mr. Olympia" pushen. Den Drang, vermeintlichen Schönheitsidealen nachzueifern, verspüren immer mehr Menschen.

Mehr ist mehr!

64 Prozent der Frauen in Deutschland geben laut ZDF-Doku an, sich beim Kauf von Kosmetikprodukten stark von den sozialen Medien beeinflussen zu lassen. Dabei werden die Konsumentinnen und Influencer immer jünger: Isi ist 15 und steht bereits seit sieben Jahren als "Kidfluencerin" vor der Kamera. Kernkompetenz: Skincare. Ihre Schönheitsroutinen teilt sie mit über 650.000 Followern. Doch trotz eines Dutzends Tuben und Tiegeln stören Hautunreinheiten das Spiegelbild der Teenagerin. Ein Besuch beim Dermatologen zeigt Isi, dass "weniger mehr" wäre in Sachen Gesichtspflege.

Derzeit beliebt:
>>Diese kuriose Angst hat „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel
>>GZSZ-Star Anne Menden im Baby-Glück: "Für einen Moment stand alles still"
>>Amira Aly denkt über Schönheits-OP nach: "Da stehe ich auch zu"
>>Die Schönheit der kleinen Dinge: Wim Wenders’ stillstes Meisterwerk "Perfect Days"

Der Trend in der Beautybrache, so wird es im Beitrag überdeutlich, geht allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Mehr ist mehr! Den eigenen Look maximal zu optimieren, ist das erklärte Ziel der sogenannten "Looksmaxxing"-Community, heißt es in der Doku.

Der 16-jährige Soufian berichtet von Bewertungssystemen des äußeren Erscheinungsbildes. Die unterste – also unattraktivste – Stufe heißt "subhuman". Um dieser unterirdischen Kategorie zu entgehen und zum "Chad" (Inbegriff des perfekten Alphamännchens) aufzusteigen, werde sowohl auf "Softmaxxing" (sanftere Pflegemethoden wie Gesichtscrèmes oder Sport) sowie "Hardmaxxing" gesetzt. Zu den "harten" Schönheitsritualen gehören zum Beispiel das Klopfen mit einem Hammer auf die Wangenknochen oder der Einsatz von Implantaten, um die Kieferpartie kantiger zu machen.

"Ich konnte mit dem Skalpell mein psychisches Problem lösen"

Immer mehr Männer haben Interesse an dieser Art von Selbstoptimierung. So liegt ihr Anteil in der ästhetischen Chirurgie in Deutschland mittlerweile bei etwa 15 Prozent, heißt es im Film. 85 Prozent aller Eingriffe werden demnach hierzulande an Frauen durchgeführt. Lidstraffung und Fettabsaugung sind Standardprozeduren in den OP-Sälen, die von beiden Geschlechtern gewünscht werden. Doch vermehrt kommt es den Männern auch auf die Größe an: Sie möchten nicht nur mehr Zentimeter in der Unterhose, sondern auch bei der Gesamtkörperlänge. Penis- und Beinverlängerungen sind riskant und schmerzhaft, aber medizinisch machbar, sodass bei manchen Herren der Wunsch nach längeren Gliedmaßen stärker ist, als die Angst vor unerwünschten Nebenwirkungen. Eine Operationen unterhalb der Gürtellinie sowie weitere Eingriffe hat Leon bereits hinter sich. Dadurch wuchsen laut eigener Aussage nicht nur die Körperteile, sondern auch sein Selbstbewusstsein: "Ich konnte mit dem Skalpell mein psychisches Problem lösen."

Viele Menschen, die Schönheitsoperationen vornehmen lassen, gehen selbstreflektiert mit ihrem Optimierungsdrang um: "Das hat natürlich immer etwas mit Selbstbewusstsein zu tun und mit Unsicherheit", erklärt ein anonymer Teilnehmer der ZDFinfo-Dokumentation, der seinen Intimbereich "korrigieren" ließ, wie es im Film genannt wird. Und mit fehlender Selbstliebe. Er räumt ebenso wie Melody, die eine Brust- und Po-Vergrößerung sowie eine Schamlippenverkleinerung durchführen ließ, ein: Neben Social Media hätten vor allem Erotik-Inhalte ihr "Selbstbild verzerrt", sagen sie. Sie wüssten zwar, dass die Darsteller der einschlägigen Filme nicht der Norm entsprechen, wollten aber dennoch ihr eigenes Aussehen der "Realität" der Erwachsenenfilme anpassen.

"Raubbau am eigenen Körper"

Auch Bodybuilder Mike ist sich bewusst, dass er "Raubbau am eigenen Körper" betreibt. Alexandra und ihre Freundinnen "kennen niemanden im Freundeskreis, der nicht Botox benutzt", und Sport-Influencerin Paula hat Angst, dass ihre Kooperationspartner abspringen, wenn sie sich bei Instagram nicht perfekt in Form zeigt. Keine Frage, da ist bei vielen jungen Leuten ganz schön viel Druck im Kessel.

Die Protagonisten dieser Dokumentation sind sich einig: Wer als attraktiv gelte, habe mehr Erfolg im Beruf und in der Liebe. Erweiterte medizinische Methoden und neue Beauty-Produkte machen die angestrebte "Perfektion" möglich. "Make Me Beautiful" (ab Freitag, 13. Februar, im ZDF-Stream; am Freitag, 27. Februar, 20.15 Uhr, bei ZDFinfo) begleitet junge Menschen ohne erhobenen Zeigefinger und zeigt, wie die Digitalisierung den ständigen Vergleichsdruck fördert.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

So sah Bettina Tietjen in ihrer ersten Sendung aus
Fernsehkoryphäe
Bettina Tietjen
TV-Kollege springt ARD-Moderatorin Lola Weippert nach Online-Hass zur Seite: "Bemitleidenswert"
Schlagfertige Reaktion
Detlef Steves / Lola Weippert
"UdSSR – Das Rote Imperium (1/3)": In drei Teilen durch die Geschichte der Sowjetunion
Sowjetische Geschichte
UdSSR - Das Rote Imperium (1/3)
Corinna Binzer: Schauspielerin erzählt ihre bewegte Geschichte
"Lebenslinien"
Lebenslinien
Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start
"Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC"
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry - Vom Golden Girl zum olympischen Thron
Klimaschutz an der Zapfsäule: Warum es so schwer ist
"Panorama: Tanken und das Klima"
Panorama: Tanken und das Klima
Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will
Traumfigur
Laura Maria Rypa auf einem roten Teppich.
ARD Wissen begleitet die Rückkehr des Menschen zum Mond
"ARD Wissen: Artemis 2 – Zurück zum Mond"
ARD Wissen: Artemis 2 - Zurück zum Mond
So sah Marietta Slomka am Anfang ihrer "heute journal"-Karriere aus
ZDF-Jubiläum
Marietta Slomka
Hahnenkammrennen 2026: Das Spektakel auf der Streif
"Sportschau: Ski Weltcup – Abfahrt der Männer in Kitzbühel"
Ski Weltcup - Abfahrt der Männer in Kitzbühel
Daran starb "Kevin"-Darstellerin Catherine O'Hara
Schauspielikone verstorben
Catherine O'Hara
Mord im Fasching: Tatort enthüllt düstere Geheimnisse
"Tatort: Kehraus"
Tatort: Kehraus
Rätselraten nach Superbowl-Auftritt: Bad Bunny löscht alle Instagram-Beiträge
Bad Bunny Instagram Mysterium
Bad Bunny
Die Altkanzlerin ermittelt in ihrem zweiten Mordfall
"Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof"
Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof
Hubert geht wieder mit Staller auf Mörderjagd: ARD zeigt noch einmal die Anfänge der Kultserie
"Hubert und Staller"
Hubert und Staller
Moderator Twenty4Tim verrät über neue Staffel "Reality Queens": "Es ist wirklich echt heftig"
Promi-Damen im Dschungel
"Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel"
Helene Fischer antwortet auf pikante Frage: „Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"
Privatleben der Schlagerstars
Eigentlich hält sich Helene Fischer bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. In einer Radioshow hat die Schlagersängerin nun ihren Ex-Freund Florian Silbereisen direkt angesprochen.
Martin Rütter zerlegt Markus Söder im Podcast: "Nicht besonders intelligent"
Söder-Kritik
Martin Rütter
Marlene Lufen spricht mit verurteilter Mörderin – am Ende kommen ihr die Tränen
Ergreifende Podcast-Folge
Marlene Lufen
Gil Ofarim gewinnt Dschungelcamp – und beschert RTL Mega-Quoten
Sieger in Australien
Finale im Dschungelcamp
Nach dem Saarbrücken-"Tatort": Warum ist die Flutung von alten Stollen umstritten?
Familiendrama und Grubenflutung
"Tatort: Das Böse in Dir"
Atom-U-Boot im Fokus: Die packende Serie "Vigil"
"Vigil – Tod auf hoher See"
Vigil - Tod auf hoher See
Christoph Maria Herbst wird 60: So stark hat sich der Darsteller verändert
Vielseitiger Schauspieler
Christoph Maria Herbst
Bekannt aus "Hubert und Staller": Was wurde aus Annett Fleischer?
Das macht sie heute
Hubert und Staller
Doppelte Liebeskomödie: Die besten Til-Schweiger-Filme im Free-TV
Schweiger-Doppel
"Keinohrhasen"
Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Die gespaltenen Staaten von Amerika: Kid Rocks alternative Super-Bowl-Show erreicht Millionenpublikum
Spaltung durch Musik
Kid Rock
"Hat mich völlig auflaufen lassen": "Frühstücksfernsehen"-Star spricht über prägendes Interview
Unvergessliche Begegnung
Daniel Boschmann
Felix Neureuther über Vonn-Sturz: Es war schwierig, "danach weiter zu kommentieren"
Olympia-Drama
Felix Neureuther
Vor Zverev: Die Ex-Partner von Sophia Thomalla im Überblick
Wer sind sie?
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.