Die Schönheit der kleinen Dinge: Wim Wenders’ stillstes Meisterwerk "Perfect Days"

21.12.2025, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
"Perfect Days", Wim Wenders' oscarnominierte Liebeserklärung an Tokio und die einfachen Dinge, feiert Free-TV-Premiere im Ersten. Erleben Sie die ruhige Geschichte um Hirayama, einem Toilettenreiniger in Shibuya, und seine unerwartete Konfrontation mit der Vergangenheit.
Perfect Days
"Perfect Days" erzählt von Toilettenreiniger Hirayama (Kôji Yakusho), der seine Nichte Niko (Arisa Nakano) wiedertrifft.   Fotoquelle: ARD/2023 Master Mind Ltd.
Perfect Days
Wim Wenders macht Toilettenreiniger Hirayama (Kôji Yakusho) zu seiner Hauptfigur.  Fotoquelle: ARD/2023 Master Mind Ltd.
Perfect Days
Hirayama (Kôji Yakusho) wird eine Tages aus seinem Alltagstrott geworfen.  Fotoquelle: ARD/2023 Master Mind Ltd.
Perfect Days
Liebeserklärung an Tokio: Radelnd erkunden Hirayama (Kôji Yakusho) und Niko (Arisa Nakano) die japanische Hauptstadt.  Fotoquelle: ARD/2023 Master Mind Ltd.
Perfect Days
Takashi (Tokio Emoti, links), Hirayama (Kôji Yakusho) und Aya (Aoi Yamada) quetschen sich ins Mini-Auto.  Fotoquelle: ARD/2023 Master Mind Ltd.

Lange Einstellungen, wenig gesprochenes Wort, entspannter Soundtrack: In seinem Film "Perfect Days" setzte Wim Wenders 2023 auf die Kraft der Ruhe und einfachen Dinge. Die eindringliche Geschichte eines Mannes, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird, ist zugleich auch eine wahrhaftige Liebeserklärung an die japanische Hauptstadt Tokio. Nun zeigt das Erste das oscarnominierte Werk zu später Stunde als deutsche Free-TV-Premiere.

ARD
Perfect Days
Drama • 21.12.2025 • 23:35 Uhr

Die Schönheit der kleinen Dinge: Alltag als Meditation im Film von Wim Wenders

Wenders begleitet in seinem kontemplativen Film die Hauptfigur Hirayama (Koji Yakusho), einen Mann jenseits der 60, der als Toilettenreiniger in Tokios lebhaftem Viertel Shibuya arbeitet. Wie in einem Dokumentarfilm wird den Zuschauerinnen und Zuschauern die tägliche Routine von Hirayama nähergebracht: Aufstehen, Zähne putzen, zur Arbeit fahren, Toiletten reinigen, Mittagspause im Park, heimkommen, Nudelsuppe essen, zu Lou Reed von Audiokassette lauschen und gebrauchte Taschenbücher lesen.

Doch plötzlich taucht seine Nichte auf und bringt seine alltägliche Routine durcheinander. Wenig später folgt die Mutter, und langsam kommt eine Vergangenheit ans Licht, die er längst hinter sich gelassen zu haben glaubt. Der deutsch-japanische Film, der ausschließlich in Wenders' geliebtem Tokio gedreht wurde, ist eine atmosphärische Betrachtung der Schönheit der kleinen Dinge des Lebens und der Einzigartigkeit eines Menschen.

Perfect Days – So. 21.12. – ARD: 23.35 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

