Harmloses Foto, heftige Kritik: Warum Simone und Sophia Thomalla plötzlich polarisierten

20.12.2025, 12.55 Uhr
von Pamela Haridi
Ein harmloses Selfie von Simone und Sophia Thomalla bei einer Charity-Gala in Berlin entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum Auslöser hitziger Diskussionen.
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder". Später postete sie ein Bild, was den Fans so gar nicht gefallen hat.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Kochan

Was eigentlich nur als beiläufiger Instagram-Schnappschuss gedacht war, entfaltete plötzlich unerwartete Wirkung. Ein kurzes Selfie am Rande der „Ein Herz für Kinder“-Gala, ein inniger Moment zwischen Mutter und Tochter, geteilt mit der Community. Doch das Foto, das Schauspielerin Simone Thomalla nach dem Charity-Abend veröffentlichte, blieb nicht einfach ein freundlicher Gruß.

Binnen kurzer Zeit wurde es zum Ausgangspunkt lebhafter Debatten – nicht wegen politischer Aussagen oder provokanter Worte, sondern allein aufgrund von Aussehen, Styling und mutmaßlichen Filtern. Ein eigentlich harmloses Bild, das eindrucksvoll zeigt, wie schnell selbst private Nähe in der Öffentlichkeit zum Zündstoff werden kann.

Simone und Sophia Thomalla setzen Zeichen bei "Ein Herz für Kinder"

Simone Thomalla und ihre Tochter Sophia Thomalla (36) waren bei der Spendengala in Berlin als prominente Unterstützerinnen vor Ort. Im Mittelpunkt des Abends stand die Hilfe für Kinder – ein Anliegen, das Thomalla auch in ihrer Bildunterschrift unterstrich: „Danke an alle, die an die Kinder denken und helfen.“ Auf dem Foto präsentieren sich Mutter und Tochter eng beieinander, kameragewohnt und vertraut. Ein Augenblick, der weniger nach Inszenierung wirkte als vielmehr echte Nähe ausstrahlte.

Zuspruch aus der Promiwelt für Simone und Sophia Thomalla

Für den Galaabend entschieden sich die Thomallas für elegante Abendmode. Sophia wählte eine schwarze Satinrobe im Neckholder-Stil – schlicht, modern und sehr stilvoll. Simone setzte auf ein bordeauxfarbenes Ensemble, klassisch und edel. Beide trugen ihr Haar hoch gebunden: Während Sophia es streng nach hinten stylte, entschied sich Simone für eine halb hochgesteckte Variante, einen sogenannten „Half-Updo“. Make-up und Styling wirkten sichtbar professionell – passend zu einer TV-Gala und nicht zu einem spontanen Alltagsauftritt. Genau dieser durchgestylte Look jedoch sorgte im Anschluss für reichlich Gesprächsstoff in den Kommentarspalten.



Zunächst viel Zuspruch: Fans feiern Mutter und Tochter

Zunächst überwog der Zuspruch. Viele Fans bedankten sich für das Engagement, lobten die Ausstrahlung der beiden und freuten sich, Mutter und Tochter einmal wieder gemeinsam zu sehen. Gemeinsame Fotos sind auf Simone Thomallas Profil inzwischen selten geworden – das zuvor letzte bekannte Bild der beiden stammt aus dem November 2022.

Auch prominente Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (37) kommentierte mit Flammen-Emojis, Moderatorin Caroline Beil (59) schickte Herzen. Aussagen wie „So schön, euch mal wieder zusammen zu sehen“ oder „Ihr seht toll aus“ bestimmten zunächst eindeutig den Ton in den Kommentarspalten.

Als die Kommentare rauer wurden

Dann kippte die Stimmung allmählich. Zwischen Komplimenten und Herzchen tauchten zunehmend Kommentare auf, die klar unter die Gürtellinie gingen. „Weniger ist eben mehr“, lautete eine der Bemerkungen. Andere wollten wissen, „wer den beiden so eine schreckliche Frisur verpasst“ habe. Es wurde über angebliche Filter spekuliert, manche bezeichneten das Foto schlicht als „gruselig“. Ein besonders drastischer Kommentar sprach sogar von „Aliens“. Worte, die weniger über das Bild selbst verrieten, dafür umso mehr über den zunehmend rauen Ton in den sozialen Netzwerken.

Weshalb Simone und Sophia Thomalla immer wieder Debatten auslösen

Zum Glück blieb die negative Stimmung nicht unwidersprochen. Viele Nutzerinnen und Nutzer meldeten sich zu Wort, stellten sich schützend vor Simone und Sophia Thomalla und richteten ihre Kritik nicht gegen das Foto, sondern gegen die teils verletzenden Kommentare darunter. „Wann ist unsere Gesellschaft eigentlich so negativ geworden?“, fragte eine Userin fassungslos. Eine andere schrieb: „Wenn man nichts Neues zu sagen hat, sollte man besser gar nichts sagen.“ Beide Aussagen erhielten viel Zuspruch.

Zwischenzeitlich verlagerte sich die Debatte auf eine andere Ebene: Es ging nicht länger um Styling oder Make-up, sondern um Respekt, Tonfall und den Umgang miteinander in der digitalen Öffentlichkeit.

Zwei Frauen, viele Erwartungen: Die Gründe für die Aufregung

Ein möglicher Grund dafür liegt darin, dass Simone und Sophia Thomalla seit Jahren als Projektionsflächen dienen. Die eine ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht. Die andere Moderatorin, Unternehmerin und Reality-TV-Star – selbstbewusst, meinungsstark und polarisierend. Treffen hier zwei Generationen aufeinander, begegnen sich Erfahrung und Zeitgeist. Genau diese Konstellation scheint manche Betrachter zu irritieren: zwei perfekt gestylte Frauen, die sich selbstverständlich und ohne Rechtfertigung im öffentlichen Raum zeigen.

Dabei zeigte das Selfie keine kalkulierte Pose für Likes, sondern einen kurzen, privaten Moment zwischen Mutter und Tochter. Möglicherweise war es gerade diese Ungefiltertheit, diese Nähe ohne Inszenierung, die das Bild für einige so angreifbar machte.

Ein seltenes Mutter-Tochter-Foto mit großer Wirkung

Dass das Selfie eine derart intensive Resonanz auslöste, dürfte auch damit zusammenhängen, dass Simone Thomalla ihr Privatleben – und damit auch die Beziehung zu ihrer Tochter – bewusst nicht dauerhaft öffentlich macht. Gemeinsame Fotos sind selten und wirken entsprechend überlegt. Umso auffälliger ist es, dass ausgerechnet ein Abend im Zeichen der Nächstenliebe zur Projektionsfläche für Häme wurde. Oder anders gesagt: Ein einziges Selfie von einer Wohltätigkeitsgala genügt heute offenbar schon, um unnötige Grundsatzdebatten anzustoßen.

Das verrät das Thomalla-Selfie über unsere Gesellschaft

Am Ende erzählte dieses Foto weniger über zwei prominente Frauen als über das Klima in den sozialen Netzwerken. Über Erwartungen an Aussehen, über Filter-Debatten – und über eine Gesellschaft, die lieber bewertet, als selbst aktiv zu werden. Simone und Sophia Thomalla taten an diesem Abend genau das, was sie angekündigt hatten: Sie zeigten sich und sie halfen.

Dass daraus dennoch eine hitzige Diskussion entstand, sagt viel über die Bühne aus, auf der dieses Selfie geteilt wurde. Und vielleicht auch darüber, wie schnell ein liebevoller Moment zum Spiegel unserer Zeit werden kann.

