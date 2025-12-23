Am anderen Ende der Welt: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten 2025

Home News Star-News

Privater Einblick

23.12.2025, 09.11 Uhr
von Ingo Gatzer
Kein Schnee, kein Glühwein: Sophia Thomalla feiert Weihnachten fernab von Europa – und das hat einen ganz bestimmten Grund.
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Sophia Thomalla feiert ihr Weihnachten anders als die meisten.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Für viele gehört Weihnachten zu Frost, Kerzenschein und warmen Getränken einfach dazu. Doch nicht jeder Promi verbringt die Feiertage zwischen Tannenbaum und Wintermantel. Auch Sophia Thomalla entscheidet sich bewusst für ein Weihnachtsfest unter völlig anderen Bedingungen – weit entfernt von Deutschland.

Warum Sophia Thomalla Weihnachten im Ausland verbringt

Das liegt vor allem daran, dass die Moderatorin und Schauspielerin Weihnachten nicht in Deutschland und nicht einmal in Europa verbringt. Stattdessen zieht es sie ans andere Ende der Welt – genauer: nach Australien. Frieren bei Winterkälte und Aufwärmen mit heißem Glühwein ist dabei wegen der gänzlich anderen klimatischen Bedingungen nicht angesagt. Die 36-Jährige wird Weihnachten nämlich wahrscheinlich bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen um die 20 Grad Celsius verbringen.

Berufliche Verpflichtungen mit Folgen für die Feiertage

Nun zieht es natürlich viele Prominente in warme und sonnenreiche Gefilde, wenn es in Deutschland kalt ist und die Sonne sich gar nicht oder nur kurz blicken lässt. Bei Sophia Thomalla sieht die Situation allerdings etwas anders aus. Verantwortlich für ihren Aufenthaltsort zu Weihnachten ist nämlich ihr Freund bzw. vielmehr dessen Beruf.

Seit August 2021 ist sie mit dem deutschen Tennisspieler Alexander „Sascha“ Zverev liiert. Der 28-Jährige bestreitet in Melbourne zu Jahresbeginn traditionell die Australian Open. Die 114. Auflage des traditionsreichen Grand-Slam-Turniers startet zwar eigentlich erst am 18. Januar 2026. Allerdings ist es üblich, dass ambitionierte Tennisprofis bereits Wochen vorher anreisen, um sich in Australien zu akklimatisieren und vor Ort zu trainieren. Da möchte Sophia natürlich bei ihrem Sascha sein und ihn unterstützen.



Gemischte Gefühle rund um Sophia Thomallas Weihnachtspläne

Sommer, Sonne und Strand zu Weihnachten in Australien genießen: Das mag für einige wie ein Wunschtraum klingen. Mindestens eine Person ist über diese Lösung aber alles andere als glücklich, wie Sophia Thomalla jüngst bei einer Spendengala verriet: „Meine Mutter ist sehr traurig drüber.“

Sophia Thomalla und Alexander Zverev - wieder glücklich wie nie?
Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) formen ein Paar, das schon viel aushalten musste.
Krisen-Aus?
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.

Denn die Schauspielerin Simone Thomalla muss so wohl wieder einmal ohne ihre Tochter das Fest der Liebe feiern. Schließlich sind die Australien-Aufenthalte um Weihnachten für Sophia Thomalla und Alexander Zverev längst zur Regel geworden und keine Ausnahme. Das hat auch Konsequenzen für die Art und Weise, wie Sophia das Weihnachtsfest begeht: „Ich habe Weihnachten irgendwie so über die letzten Jahre so ein bisschen schleifen lassen.“

Diese eine Weihnachtstradition hält Sophia Thomalla fest

Auch wenn Weihnachten bei der Moderatorin und dem Tennisprofi somit nicht unbedingt klassisch abläuft, spielt doch eine beliebte Tradition eine wichtige Rolle, wie Sophia Thomalla auf dem roten Teppich erklärte: „Wir schenken uns schon was zu Weihnachten.“ Was Sascha von ihr dieses Jahr bekommt, will seine Freundin jedoch aus naheliegenden Gründen im Interview nicht sagen: „Vielleicht sieht er es dann jetzt auch, wenn ich es sage.“

Immerhin erklärte die 36-Jährige, dass sie nur „was richtig Gutes“ verschenken würde, und fügte hinzu: „Es muss dann schon was sein, wo ich mich richtig freue, das zu verschenken.“ Was ist aber, wenn die Zeit oder eine Idee dafür fehlt? Dann verfolgt das Paar einen pragmatischen Ansatz: „Es ist auch kein Problem zu sagen: Wir lassen das jetzt mal aus dieses Jahr.“

